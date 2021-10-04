Сотрудника новосибирской ИК-13 будут судить из-за смерти заключенного

В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве в ИК-13 в Убинском районе. Тело 39-летнего заключенного было найдено 11 ноября 2020 года. Судить будут сотрудника колонии, его обвиняют в халатности.

Сначала новосибирские СМИ облетела новость о бунте, но следственный комитет сразу назвал это заявление дезинформацией. В ведомстве пояснили, что сотрудники колонии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.