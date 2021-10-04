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Сотрудника новосибирской ИК-13 будут судить из-за смерти заключенного

Его обвиняют в халатности

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Погибшего били руками и ногами

Погибшего били руками и ногами

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В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве в ИК-13 в Убинском районе. Тело 39-летнего заключенного было найдено 11 ноября 2020 года. Судить будут сотрудника колонии, его обвиняют в халатности.

Сначала новосибирские СМИ облетела новость о бунте, но следственный комитет сразу назвал это заявление дезинформацией. В ведомстве пояснили, что сотрудники колонии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

— Вечером 11 ноября примерно в 23:20 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы, — рассказывали в Следственном комитете.

Сегодня пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области сообщила, что утверждено обвинительное заключение против сотрудника колонии — дежурного помощника начальника ФКУ ИК-13.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следователей, обвиняемый допустил грубое нарушение порядка несения службы, не исполнил должностные обязанности по пресечению бесконтрольного выхода осужденных за пределы изолированных участков. В результате произошло убийство заключенного другими заключенными, — рассказали в ведомстве.

В прошлом году один из заключенных на условиях анонимности рассказал свою версию произошедшего. По его словам, другие заключенные помогли оперативникам задержать убийц. Также он пояснил, откуда возникли слухи про мятеж в исправительном учреждении.

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ГУФСИНубийство заключенного
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