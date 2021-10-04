Сотрудника новосибирской ИК-13 будут судить из-за смерти заключенного

В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве в
Сначала новосибирские СМИ облетела новость о бунте, но следственный комитет сразу назвал это заявление дезинформацией. В ведомстве пояснили, что сотрудники колонии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
— Вечером 11 ноября примерно в 23:20 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ
Сегодня пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области сообщила, что утверждено обвинительное заключение против сотрудника колонии — дежурного помощника начальника ФКУ
— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следователей, обвиняемый допустил грубое нарушение порядка несения службы, не исполнил должностные обязанности по пресечению бесконтрольного выхода осужденных за пределы изолированных участков. В результате произошло убийство заключенного другими заключенными, — рассказали в ведомстве.
В прошлом году один из заключенных на условиях анонимности рассказал свою версию произошедшего. По его словам, другие заключенные помогли оперативникам задержать убийц. Также он пояснил, откуда возникли слухи про мятеж в исправительном учреждении.