«Вывезли тело на телеге и спрятали в мусоре»: за что убили заключенного в новосибирской колонии

— Вечером 11 ноября примерно в 23:20 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



В Следственном комитете уточнили, что погибшего били руками и ногами. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.



За что его могли убить

Заключенные, отбывающие срок в ИК-13, рассказывают, что погибший — Александр — в колонию особого режима попал неслучайно — у мужчины множество судимостей, в основном за грабежи и кражи.

Предпоследний срок мужчина отбывал в омской ИК-7. Там он находился в статусе «опущенного», но у него были хорошие отношения с администрацией колонии, и поэтому он мог позволить себе многое.

— На семерке были издевательства над заключенными, Александр непосредственный участник этих издевательств, — рассказывает корреспонденту НГС один из заключенных колонии. — Он прям садист, нам сказали, что ему нравилось бить людей.