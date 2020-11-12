«Вывезли тело на телеге и спрятали в мусоре»: за что убили заключенного в новосибирской колонии

Заключенные из Омска подозреваются в убийстве в новосибирской колонии
В ночью 12 ноября новосибирские СМИ облетела новость о бунте в исправительной колонии № 13. Следственный комитет сразу назвал это заявление дезинформацией — в ведомстве пояснили, что вечером 11 ноября сотрудники колонии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Официально в ГУФСИНе заявили, что конфликт произошел из-за «неприязненных отношений» между заключенными. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с одним из заключенных этой колонии. Он на условиях анонимности рассказал свою версию произошедшего. По его словам, другие заключенные помогли оперативникам задержать убийц. Также он пояснил, откуда возникли слухи про мятеж в исправительном учреждении.
— Вечером 11 ноября примерно в 23:20 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В Следственном комитете уточнили, что погибшего били руками и ногами. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
За что его могли убить
Заключенные, отбывающие срок в ИК-13, рассказывают, что погибший — Александр — в колонию особого режима попал неслучайно — у мужчины множество судимостей, в основном за грабежи и кражи.
Предпоследний срок мужчина отбывал в омской ИК-7. Там он находился в статусе «опущенного», но у него были хорошие отношения с администрацией колонии, и поэтому он мог позволить себе многое.
— На семерке были издевательства над заключенными, Александр непосредственный участник этих издевательств, — рассказывает корреспонденту НГС один из заключенных колонии. — Он прям садист, нам сказали, что ему нравилось бить людей.
В этом году Александр получил новый срок, за грабеж. В начале октября мужчину перевели в убинскую колонию ИК-13. Другим заключенным мужчина не сказал о своем статусе. Но правда открылась, когда его в колонии пересадили к заключенным, также привезенными из Омска.
— Эти омичи — те, над кем он издевался. Они его узнали, естественно, после этого они его отправили к своим — опущенным. Свои не приняли, — говорит заключенный.
Сказали, что помогут устроиться на работу
Днем 11 ноября омичи, над которыми издевался погибший, напились и решили отомстить.
— Они пьяные вывели его из барака, сказали, что на работу помогут ему устроиться, завели к себе в секцию и убили. Тело вывезли в телеге на помойку, так в мешке мусором закидали и выбросили, — продолжает собеседник НГС.
По словам собеседника, после убийства омичи ходили по колонии и хвастались, что разобрались со своим обидчиком, что они «утопили его на помойке». Во время проверки эта информация дошла до сотрудников ГУФСИН, было принято решение доставить подозреваемых в административное помещение колонии.
Откуда взялась информация про бунт
— Когда сотрудники пришли за ними, они начали кидаться на администрацию, на оперов, на всех, — объясняет заключенный ИК-13. — Одному из сотрудников даже голову пробили. Мужики, обычные зэки, увидели кровь, выбежали и помогли администрации справиться с ними, угомонили их. И администрация, и сами зэки в этой ситуации повели себя достойно. У нас особый режим, нормальные отношения с администрацией. Поэтому когда мужики увидели, что происходит, они сами задержали этих выродков и завели их в штаб. Наверное, из-за этой драки с сотрудниками информация про бунт и пошла. Сейчас что, люди такие безграмотные, не отличают бунт от драки?
Мужчина пояснил, что сейчас подозреваемые в убийстве этапированы в СИЗО-2 Куйбышева, помимо убийства им вменяют нападение на представителей власти. Однако в Следственном комитете утверждают, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве сообщили, что пока никто не задержан.
— Самое интересное, что убитый никому не жаловался, что его обижают. Если бы мы знали этот момент, мы бы его обезопасили. Его в безопасное место посадили, где его никто бы не достал. Он промолчал, и вот что получилось, — добавил заключенный ИК-13.
В 2017 году в ИК-13 бухгалтер, работающая в этой колонии, напала на священника с самурайским ножом. Всё произошло в кабинете начальника исправительного учреждения, атака обернулась травмами для пожилого священнослужителя.