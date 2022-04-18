В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент «Газпромбанка» и его семья

В Москве по факту убийства семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева возбуждено уголовное дело. Тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери были обнаружены 18 апреля в квартире на Университетском проспекте на юго-западе Москвы. Как сообщает MSK1.RU, проверить супругов пришла родственница, которая не могла до них дозвониться. В одной из комнат, где царил беспорядок, она обнаружила тела взрослых, в другой — девочки. На месте происшествия сейчас работают следователи.