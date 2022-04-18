СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дняУровень загрязнения воздуха достиг 10 баллов
Все новости
Все новости

В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент «Газпромбанка» и его семья

По предварительным данным следствия, Владислав Аваев убил жену и дочь, а после покончил с собой

1 210
По факту убийства Владислава Аваева и его семьи возбуждено уголовное дело

По факту убийства Владислава Аваева и его семьи возбуждено уголовное дело

Поделиться

В Москве по факту убийства семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева возбуждено уголовное дело. Тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери были обнаружены 18 апреля в квартире на Университетском проспекте на юго-западе Москвы. Как сообщает MSK1.RU, проверить супругов пришла родственница, которая не могла до них дозвониться. В одной из комнат, где царил беспорядок, она обнаружила тела взрослых, в другой — девочки. На месте происшествия сейчас работают следователи.

— Обстоятельства выясняются. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, — сообщили в московской прокуратуре. — На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

По предварительным данным, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а после этого совершил самоубийство.

На месте работают спецслужбы

На месте работают спецслужбы

Поделиться

Причины происшествия в данный момент не установлены. По словам личного водителя, накануне Аваев находился в прекрасном расположении духа, и странностей в поведении шефа он не заметил, пишет Starhit.

По теме (5)

суицидубийствоВладислав Аваев
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2