В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент «Газпромбанка» и его семья
По предварительным данным следствия, Владислав Аваев убил жену и дочь, а после покончил с собой
В Москве по факту убийства семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева возбуждено уголовное дело. Тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери были обнаружены 18 апреля в квартире на Университетском проспекте на юго-западе Москвы. Как сообщает MSK1.RU, проверить супругов пришла родственница, которая не могла до них дозвониться. В одной из комнат, где царил беспорядок, она обнаружила тела взрослых, в другой — девочки. На месте происшествия сейчас работают следователи.
— Обстоятельства выясняются. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, — сообщили в московской прокуратуре. — На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
По предварительным данным,
Причины происшествия в данный момент не установлены. По словам личного водителя, накануне Аваев находился в прекрасном расположении духа, и странностей в поведении шефа он не заметил, пишет Starhit.