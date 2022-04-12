«Отравил жену, дочь, любовницу, следователя, младенца и старушку». История одного из самых жестоких убийц современной России

Недавно на большие экраны вышел новый фильм по роману Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Произведения легендарной английской писательницы вдохновляют, к сожалению, не только режиссеров кинолент.
Другой ее детектив — «Вилла "Белый конь"» про отравления ядом — вдохновил одного из самых жестоких серийных убийц современной России Вячеслава Соловьева. Книгу нашли у него дома и даже потом зачитывали на суде.
Соловьев избавился от жены, дочери, любовницы, убил новорожденного младенца, немощную старушку и следователя. Он с легкостью оставался безнаказанным: со стороны казалось, что все его жертвы умерли от естественных причин. Яды, которыми он убивал, не оставляли следов.
Мы изучили историю одного из самых жестоких серийных убийц современной России, поговорили с теми, кто его ловил. Разобрались, почему сущность Вячеслава Соловьева заметил лишь его родной отец. Подробности этой темной истории — в нашем материале.
Семья, зависимость, желание убивать
В начале нулевых Вячеслав Соловьев работал в СТО и вместе с семьей жил в маленькой квартирке на отшибе Ярославля, в месте, где за исполинскими многоэтажками нет ничего, кроме полей. В прошлом Соловьева — обеспеченное детство (отец — руководитель на крупнейшем в городе заводе, мать — хлопотливая домохозяйка), служба на Кавказе и травма, полученная во время нее. В настоящем в жизни будущего маньяка были жена-домохозяйка Ольга, дочка-подросток Настя и любовь к азартным играм.
Ольга, уставшая жить в долгах, то и дело высказывала Вячеславу претензии из-за бедственного положения семьи. Будущий маньяк в своих неудачах винил жену.
— За два года до первого убийства он прочитал в газете статью, что за Уралом муж ядом убил жену, а потом решил отравить своего партнера по бизнесу, — вспоминает Дмитрий Андрианов, раскрывший
Мысль о возможности безнаказанного убийства больше никогда не покидала голову Вячеслава Соловьева.
Перед убийством жены тренировался на себе
Соловьев нашел в Ярославле сомнительную контору, торгующую химическими веществами и купил несколько видов порошков с тяжелыми металлами. На дозу, способную убить больше сотни человек, Вячеслав потратил меньше
Яд из тяжелых металлов, которым убивал Соловьев, не имеет запаха и вкуса. Относится к высокотоксичным ядам, приводит к летальному исходу. Проникает в организм через органы дыхания, неповрежденную кожу и пищеварительный тракт.
— Первый яд при попадании в организм бесследно распадался. Минус для отравителя состоял в том, что его смертоносное действие проявлялось сразу. Второй яд оставлял следы в организме, но действовал медленно и провоцировал какое-то заболевание, — объяснил Дмитрий Андрианов.
Последующие месяцы Вячеслав тренировался. Читал, выверял пропорции. Пробовал на себе, тут же вводил антидот и снова пробовал. В итоге отравил кошку и понял: пора.
От жены маньяк решил избавиться первым ядом — тем, что бесследно распадается в организме.
— Соловьев понял, что использовать первый вид яда опасно — его могут раскрыть. Поэтому после выписки Ольги Вячеслав решил использовать другое вещество, — рассказал следователь.
9 декабря 2003 года маньяк подсыпал ядовитый порошок в кофе жены. Ольга сделала глоток — сердце заколотилось, грудь сдавило удушье. Ее госпитализировали. К вечеру Ольга умерла. Диагноз врачей — «кома неясной этиологии» (причины комы не ясны. — Прим. ред.).
Соловьев сильно скорбел по умершей жене. Точнее, ему нравилось изображать скорбь. Маньяк регулярно ходил на кладбище, демонстративно плакал. Соседи жалели молодого вдовца, на плечи которого помимо утраты свалилась забота о дочери-подростке. Соловьева это завораживало: он не только оказался вне подозрений, но и был окружен людским сочувствием.
Расправа над дочерью, первые подозрения отца
Новое убийство Вячеслав задумал еще до похорон Ольги. Долгое время его донимал сосед Михаил — раздолбай и пьяница. Соловьев решил его судьбу.
— Вячеслав не придумал ничего лучше, чем смешать яд с красной икрой. Хотел «угостить» соседа. Вскрытую банку до лучшего момента поставил в свой холодильник. Сосед Михаил, по счастливой для себя случайности, ушел в запой. Икра осталась в холодильнике, — вспоминает следователь.
Через полтора месяца после смерти матери — в конце зимы 2004 года — в больницу попала
В марте 2004 года ее отпустили лечиться домой. Некоторое время Настя провела на даче у деда с бабушкой — родителей Вячеслава. Ей ненадолго стало лучше.
Полгода Соловьев наблюдал за мучениями своей дочери. Но страх наказания был сильнее любви к ребенку. Он не сознался, не объяснил врачам, что с ней, хотя это могло спасти ей жизнь. К концу августа непонятная для врачей болезнь взяла над Настей верх. Она умерла.
После внезапной смерти невестки и продолжительной болезни внучки отец маньяка заподозрил неладное. Валерий обратил внимание на небольшую странность в поведении сына. Когда маньяку в руки попал акт вскрытия Насти, он не стал его смотреть. Открыл лишь вкладыш с результатами химического исследования.
— Отравляющих веществ не обнаружено, — прочитал при отце Вячеслав и захлопнул акт. В голосе сына Валерий уловил едва заметное облегчение.
Несчастный мужчина с дурным биополем
Похоронив жену и дочь, Соловьев сохранял образ несчастного вдовца. И это работало. Соловьеву верили. Через пару месяцев после похорон Насти маньяк начал встречаться с Ириной Астаховой, она торговала вещами на рынке. К декабрю 2004 года пара съехалась. Вячеславу быстро наскучили новые отношения. Маньяк решил вынудить Ирину уйти от него.
Соловьев внушал ей, что на нем лежит порча. Говорил, что если Ирина не расстанется с ним, то закончит, как и все остальные — в гробу. Ирина то ли из-за сильных чувств, то ли из-за желания спасти Вячеслава осталась с ним. Ее не убедили даже предупреждения отца маньяка.
Валерий после знакомства с новой спутницей сына решил рассказать ей о смертях невестки и внучки. Он объяснил, что подозревает сына в чем-то плохом. Пытался убедить и уберечь Ирину. Однако она просто отмахнулась от старика.
— Слава ездит к колдунам и экстрасенсам. Вокруг него сложилось «зеркальное биополе», которое негативно влияет на него и окружающих, — спорила со свекром Ирина.
В январе 2005 года Соловьев начал регулярно подсыпать любовнице яд в утренний кофе. Ей становилось хуже и хуже. Ирина увядала на глазах. В апреле она попала в больницу. К этому моменту женщина облысела, спутанно говорила и не могла передвигаться. Лечение не помогало. В первых числах мая Ирина умерла.
Подсыпал коллегам яд в кофе
Через год Соловьев сошелся с Татьяной Ивановой (имя изменено. — Прим. ред.). У Татьяны было две маленьких дочки. Она работала спортивным тренером. Соловьев тоже работал. Их союз даже был похож на нормальный.
В перерыве между убийством Ирины и следующими жертвами маньяк развлекался: подсыпал небольшое количество яда в кофе коллег на работе. Доза не была убийственной, однако вызывала диарею, рвоту и боли в животе.
— Он любил подсыпать яд водителю перед выездом. Тот только садился в машину и трогался, как сразу же начиналось расстройство. Водитель выбегал из машины и несся в кусты, — объяснил следователь Дмитрий Андрианов.
«Шутки» с ядом закончились в июне 2006 года. Отравитель решил свести счеты с Татьяной после мелкой бытовой ссоры. Соловьев ждал удобного момента, чтобы подсыпать ей яд. На тот момент они встречались около полугода.
В середине месяца Соловьев вместе с Татьяной поехал к ее бабушке в Красный Профинтерн. В гостях болтали и пили чай. Вячеслав подумал, что момент для убийства идеальный. Тем более отомстить за обиды можно двукратно: убить не только любовницу, но и ее престарелую бабушку Таисию.
Оставшись на кухне в одиночестве, Соловьев подсыпал яд в графин с морсом. Разлил его по стаканам. Отраву выпила и Таисия, и Татьяна. Почти сразу у них начали проявляться симптомы: женщин рвало, пропадала чувствительность в руках, волосы сыпались словно после облучения. Старушка Таисия умерла в муках через пару дней.
Для Татьяны доза оказалась несмертельной. Однако восстанавливаться пришлось долго: отращивать поредевшие волосы, пить множество препаратов для нормальной работы внутренних органов. Похоронив бабушку, Татьяна продолжила жить с отравителем.
Массовое отравление, смерть младенца
Пара перебралась в коммуналку на улице Труфанова. Татьяна и Соловьев делили жилплощадь с молодой семьей — по соседству жили сестра Татьяны Мария (имя изменено. — Прим. ред.), ее муж Алексей и их новорожденный сын Сашенька. Маньяк не вызывал у них подозрений.
23 февраля 2007 года Алексей вместе с Соловьевым сидели на кухне и пили в честь праздника. Вдруг к ним вбежала Мария.
— Да сколько можно бухать? — примерно так закричала супруга Алексея и схватила со стола бутылку водки. В порыве ярости Мария вылила содержимое в раковину.
— Тварь ты! — выкрикнул Соловьев. Мысленно он вынес Марии приговор.
Спустя неделю, 3 марта 2007 года, отравитель высыпал яд в графин с водой, которым пользовались только молодые родители. Вскоре у них стали проявляться уже известные симптомы: боли в животе, выпадение волос, тошнота.
От прочтения врачебного анамнеза маленького пациента мурашки по коже: «…с симптомами поражения центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых, сердца, органов дыхания (выраженная вялость, прерывистый беспокойный сон, рвота, перестал вставать на ноги, экхимоз — внутрикожное кровоизлияние на лбу, участок гиперемии на слизистой щеки, одышка до 60 в минуту, частота сердечных сокращений — 136 в минуту, слизь в дыхательных путях, угнетение сознания)…».
В этот же день Сашенька умер. Вскоре в больницу попали и его родители.
Врачебная логика привела к расследованию
Марию и Алексея в тяжелом состоянии доставили в больницу. Доза яда, попавшая к ним в организмы, была огромной. Врачи, лечившие супругов, вспоминают, что многие органы Марии и Алексея были поражены.
— У нас появилось подозрение, что это отравление тяжелыми металлами, по клинической картине. Но какими и как, было неизвестно. На тот момент в Ярославской области плохо была организована работа токсикологических лабораторий. Центры определяли только те вещества, которые ты изначально им называешь. Такой же уровень был в судебной медицине, — рассказал врач, лечивший супругов, Александр Малыгин.
Анализы Марии и Алексея отправили в токсикологическую лабораторию в Санкт-Петербурге. Результаты исследования подтвердили подозрения врачей. Супруги провели в больнице два месяца. А когда вышли, написали заявление в полицию.
— Так для меня началась эта история. Весной 2007 года в Дзержинскую прокуратуру поступило заявление Алексея. Он сообщил об отравлении, о смерти ребенка. Алексей поставил вопрос так, что с ними проживал Вячеслав Соловьев. И у него, говорил тогда Алексей, при странных обстоятельствах несколько близких родственников последовательно умерли, — вспомнил следователь Дмитрий Андрианов.
Факты отравления были уникальными. Подобного в практике следователей не было никогда. Причем не только в Ярославской области, но и в целом в стране.
— Мы в тот момент взбодрились и начали работать. К тому моменту почти вся картина уже была собрана. В 2003 году у Соловьева умирает жена. Причина смерти — «кома неясной этиологии». Через полгода умирает
Следователи начали выяснять, были ли у Соловьева судимости. Оказалось, что были. Его привлекали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — отравитель как-то ввязался в пьяную драку и пырнул оппонента ножом.
— Выяснилось, что дело расследовал Валерий Щербаков. Я его очень хорошо знал. И в памяти было свежо, что он скоропостижно умер. Он был крепкий мужик. Харизматичный, брутальный. И вот как сейчас помню, после каких-то выходных мы вышли на работу и узнали, что Валеры больше нет. С сердцем что-то случилось. Мы эти факты сопоставили, — рассказал следователь по делу отравителя Дмитрий Андрианов.
Тайно пробрался в кабинет и отомстил
За несколько месяцев до убийства следователя милиции Валерия Щербакова, зимой 2006 года, Вячеслава Соловьева доставили в отдел полиции Дзержинского района города. В пьяной драке отравитель пырнул ножом посетителя бара. В тот период маньяк только-только убил старенькую бабушку своей любовницы и переехал в коммунальную квартиру к молодой семье.
В отделе следователь обращался в Соловьевым строго. Заляпанные кровью вещи у маньяка изъяли. В отделе не обратили внимания на стенания Соловьева о его сахарном диабете и плохом состоянии здоровья.
— Валерий, когда расследовал это дело, легкомысленно отнесся к диабету. Соловьев это запомнил. В начале мая, после суда, Соловьев пришел в отдел за изъятыми вещами. Пока Валерий ходил за ними, Вячеслав уже набитой рукой подсыпал яд. Соловьев запомнил, что у следователя всегда на столе стояла кружка, — вспомнил Дмитрий Андрианов.
Валерий Щербаков выпил отравленный кофе. Вскоре у него появилась одышка, закружилась голова. Крепкое здоровье следователя подорвалось. Много месяцев Щербаков боролся со странной болезнью. Однако с каждым днем было всё хуже.
Отец отравителя пришел к следователям
Когда картина выстроилась, следственная опергруппа столкнулась с проблемой. Обычно подобные дела расследуют по горячим следам, а в случае Соловьева большинство убийств случились не один год назад.
— Козырь был в том, что Соловьев не знает. Нужно было не терять время, но при этом себя не проявлять. Мы тихонько допрашивали людей, ездили по местам проживания и работы Вячеслава. Но в принципе это ни к чему не привело. Всё сводилось к тому, что люди просто описывали, как это было. Да, показания были ценными, но гвоздя, который бы приколотил его, не было, — вспоминает следователь Дмитрий Андрианов. — Плюс прошла информация, что Соловьев собирался устроиться на рыбный завод. И мы перепугались, что он в банки с консервами начнет подсыпать яд. Это тоже сыграло роль.
Опергруппа понимала, что Соловьева нужно задерживать. Следователи разработали план: разыскать отравителя, задержать на время, провести обыски на его работе и дома, а потом провести допрос.
— Во всей этой суете ко мне пришел отец Соловьева — Валерий Вениаминович. Я уже имел опыт общения с родственниками. Думал, сейчас начнет: «Человек и так натерпелся» и так далее. А он пришел и совершенно спокойно, четко и хронологически всё описал. Сказал, что он сам подозревал сына. Но в нем и отцовские чувства боролись, и прямых доказательств не было.
Обыск. Агата Кристи. Допрос
Отец отравителя долго говорил со следователем. Рассказывал про сына, про смерть внучки, невестки. Про родительскую боль.
— Мать у Соловьева была приятным человеком, отец был начальником на одном из крупнейших заводов Ярославля. Вряд ли дело в них. Просто у Вячеслава в жизни что-то случилось, что сделало его таким. Соловьев в юношестве служил на Кавказе. Там он получил черепно-мозговую травму. И отец предполагал, что во время службы он пересмотрел жизнь, у него поменялся взгляд на вещи, — рассказал Дмитрий Андрианов. — Отец называл всё своими именами. То, что он был разочарован, мягко сказать... Он говорил, что тоже виноват.
После разговора с отцом отравителя следователь вместе с опергруппой выехал на обыск в квартиру Соловьева. Результатов он не принес. Следователи не нашли яд, но обнаружили роман Агаты Кристи «Вилла «Белый конь»».
— Сюжет книги такой: организация профессиональных киллеров заключает пари с разными людьми. Киллеры под видом социальных работников приходили к тем, кого заказали, и травили их ядом. Впоследствии это выяснилось из-за того, что у одной из жертв стали выпадать волосы, — объяснил следователь. — Выжимки из этой книги потом даже в суде зачитывали.
После обыска, как и планировали следователи, начался допрос. Официально Соловьеву предъявить было нечего. Дмитрий Андрианов просто расспрашивал Соловьева о деталях его жизни с жертвами. Отравитель вел себя уверенно. Внешне он был совершенно спокоен.
— Под конец он стал не такой сухой, начал рассуждать, вспоминать. Мы с ним не для протокола еще поговорили. Спустя четыре часа мы разошлись, а ближе к ночи мне позвонили, — объяснил следователь. — Сказали, что Соловьев написал явку с повинной.
Пришлось эксгумировать тела жертв
Отравитель сам явился к следователям, признался в убийствах и согласился показать место, где спрятал яд. Оперативники выехали к месту работы Соловьева.
— Он показал за пределами здания спрятанный небольшой флакон. В нем было
Маньяк объяснил, что убивал своих женщин из-за того, что они ему надоедали.
— Он здраво и серьезно рассуждал, знал цену слову. Его мотив казался надуманным. Как можно поступить так со своей дочерью? Поставить отравленную икру и не подумать, что ребенок может это взять? Мы отдавали себе отчет, что Соловьев прилично улучшает свое материальное состояние. Умирает жена — меньше собственников у квартиры, дочь — и Соловьев становится единственным собственником. Из-за того, что он был игроком, у него были долги. Но сам Вячеслав такой мотив отрицал, — объяснил следователь.
Во время допросов Соловьев был невозмутим. Интерес в его глазах просыпался, только когда он рассказывал о приготовлениях яда и расчетах, которые делал.
— Когда он признался, стало понятно, что нужно делать эксгумацию тел жертв. Потому что следы яда оставались в печени, волосах и костях. Был эмоционально тяжелый момент при эксгумации младенца. Эта процедура предусматривает присутствие родственников. И Мария — мама мальчика — только немного отошла от случившегося… Ей было тяжело на это смотреть, — вздохнул следователь. — При ней из земли вынимали маленький гробик.
Жертв было больше?
Жители
— Жена у него была обаятельная. Как-то попросила починить у них на кухне кран, — рассказал бывший сосед отравителя. — Помню, что у нашего подъезда всегда стояла его бордовая девятка. Он с виду был обычным, нормальным мужичком. Жил только на
Мы обошли многоэтажку со всех сторон — искали соседей, знавших Вячеслава Соловьева. На углу дома встретили миниатюрную пенсионерку в красном берете.
— Вы знали Вячеслава Соловьева?
— Конечно, знаю, — огорошила нас женщина. — Мой бывший муж с ним работал. Они вместе кофе пили. А потом муж внезапно умер... Из-за сердца. Потом уже, когда Соловьева поймали, он сказал, что и моего мужа хотел отравить. Так и сказал: «Я еще травил Михалыча». Мне предложили тогда тело Миши эксгумировать, но я ответила, что не буду...
Планировал выйти из тюрьмы
В процессе расследования Соловьева отправили на психиатрическую экспертизу. Его признали полностью вменяемым. Разве что выявили социопатию.
— Мне кажется, он написал явку с повинной, потому что в конце преступник всегда хочет разоблачения. Жаждет похвастаться. Плюс немного раскаяния в нем всё же было. Особенно по дочке. Хоть он и толстокожая машина. Может, он подумал, что у него есть шанс, — пожал плечами следователь. — Он понимал, что только при признании вины есть малейший шанс, что ему не назначат пожизненное.
На суде Вячеслав Соловьев вел себя ужасающе спокойно.
— Прошу назначить наказание, не связанное с пожизненным лишением свободы, — безэмоционально попросил он судью.
Просьба не помогла.
Спустя полгода после заключения у Соловьева внезапно начался перитонит. Вероятнее всего, сокамерники избили его. Сломанные в драке ребра повредили органы. Началось внутреннее воспаление. Ярославский отравитель гордился тем, что сотворил. До последнего надеялся выйти. Однако бесславно умер в собственной камере.