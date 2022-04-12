«Отравил жену, дочь, любовницу, следователя, младенца и старушку». История одного из самых жестоких убийц современной России

За несколько месяцев до убийства следователя милиции Валерия Щербакова, зимой 2006 года, Вячеслава Соловьева доставили в отдел полиции Дзержинского района города. В пьяной драке отравитель пырнул ножом посетителя бара. В тот период маньяк только-только убил старенькую бабушку своей любовницы и переехал в коммунальную квартиру к молодой семье.



В отделе следователь обращался в Соловьевым строго. Заляпанные кровью вещи у маньяка изъяли. В отделе не обратили внимания на стенания Соловьева о его сахарном диабете и плохом состоянии здоровья.



— Валерий, когда расследовал это дело, легкомысленно отнесся к диабету. Соловьев это запомнил. В начале мая, после суда, Соловьев пришел в отдел за изъятыми вещами. Пока Валерий ходил за ними, Вячеслав уже набитой рукой подсыпал яд. Соловьев запомнил, что у следователя всегда на столе стояла кружка, — вспомнил Дмитрий Андрианов.



Валерий Щербаков выпил отравленный кофе. Вскоре у него появилась одышка, закружилась голова. Крепкое здоровье следователя подорвалось. Много месяцев Щербаков боролся со странной болезнью. Однако с каждым днем было всё хуже. 10 сентября 2006 года он умер в своей квартире. У него остались жена и маленький сын.



Отец отравителя пришел к следователям

Когда картина выстроилась, следственная опергруппа столкнулась с проблемой. Обычно подобные дела расследуют по горячим следам, а в случае Соловьева большинство убийств случились не один год назад.



— Козырь был в том, что Соловьев не знает. Нужно было не терять время, но при этом себя не проявлять. Мы тихонько допрашивали людей, ездили по местам проживания и работы Вячеслава. Но в принципе это ни к чему не привело. Всё сводилось к тому, что люди просто описывали, как это было. Да, показания были ценными, но гвоздя, который бы приколотил его, не было, — вспоминает следователь Дмитрий Андрианов. — Плюс прошла информация, что Соловьев собирался устроиться на рыбный завод. И мы перепугались, что он в банки с консервами начнет подсыпать яд. Это тоже сыграло роль.



Опергруппа понимала, что Соловьева нужно задерживать. Следователи разработали план: разыскать отравителя, задержать на время, провести обыски на его работе и дома, а потом провести допрос.