Врачи ГКБ № 4 признались в фальсификации историй болезни пациентов — за материал об этом НГС угрожали судом

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного тремя сотрудниками Городской клинической больницы
Их подозревают в фальсификации историй болезни пациентов в целях наживы и увеличения производственных показателей. Фигуранты уголовного дела — заведующий хирургическим отделением и два хирурга.
— В период времени по август 2020 года (более точное время не установлено) заведующий хирургическим отделением, два врача-хирурга медицинского учреждения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в улучшении общего показателя по выполнению больницей плана по приему и лечению пациентов, наполняемости отделения хирургии, а также необоснованной стимулирующей выплаты, достоверно зная о том, что более 28 человек не находились на стационарном лечении в отделении хирургии, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении пациентов на круглосуточном стационарном лечении и предоставлении им лечения, — сообщили в СК.
Хирургам и их начальнику инкриминируется хищение на общую сумму в 850 тысяч рублей. Они уже признали вину. Уголовное дело возбудили на основании материалов отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску. Туда с заявлением о фальсификации более года назад обратился хирург пашинской больницы Юрий Зайко.
По словам ветерана труда Юрия Зайко, массовые фальсификации историй болезни пациентов в больнице
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После публикации НГС о фальсификациях в больнице
Недавно НГС рассказал о том, что сибирячка случайно узнала, что по документам болеет раком и прошла уже 16 химиотерапий. В ее амбулаторной карточке указаны два визита терапевта на дом, которых фактически не было.