Врачи ГКБ № 4 признались в фальсификации историй болезни пациентов — за материал об этом НГС угрожали судом

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного тремя сотрудниками Городской клинической больницы № 4 (ее еще называют пашинской).

Их подозревают в фальсификации историй болезни пациентов в целях наживы и увеличения производственных показателей. Фигуранты уголовного дела — заведующий хирургическим отделением и два хирурга.



— В период времени по август 2020 года (более точное время не установлено) заведующий хирургическим отделением, два врача-хирурга медицинского учреждения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в улучшении общего показателя по выполнению больницей плана по приему и лечению пациентов, наполняемости отделения хирургии, а также необоснованной стимулирующей выплаты, достоверно зная о том, что более 28 человек не находились на стационарном лечении в отделении хирургии, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении пациентов на круглосуточном стационарном лечении и предоставлении им лечения, — сообщили в СК.