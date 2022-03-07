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Врачи ГКБ № 4 признались в фальсификации историй болезни пациентов — за материал об этом НГС угрожали судом

Рассказавший о фальсификациях хирург был незаконно уволен, но по суду восстановлен

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Главный врач ГКБ <nobr class="_">№ 4</nobr> Андрей Денисов ранее назвал информацию о фальсификациях клеветой, пригрозив НГС судом

Главный врач ГКБ № 4 Андрей Денисов ранее назвал информацию о фальсификациях клеветой, пригрозив НГС судом

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В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного тремя сотрудниками Городской клинической больницы № 4 (ее еще называют пашинской).

Их подозревают в фальсификации историй болезни пациентов в целях наживы и увеличения производственных показателей. Фигуранты уголовного дела — заведующий хирургическим отделением и два хирурга.

— В период времени по август 2020 года (более точное время не установлено) заведующий хирургическим отделением, два врача-хирурга медицинского учреждения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в улучшении общего показателя по выполнению больницей плана по приему и лечению пациентов, наполняемости отделения хирургии, а также необоснованной стимулирующей выплаты, достоверно зная о том, что более 28 человек не находились на стационарном лечении в отделении хирургии, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении пациентов на круглосуточном стационарном лечении и предоставлении им лечения, — сообщили в СК.

Преступления в хирургическом отделении оказались раскрыты благодаря хирургу ГКБ <nobr class="_">№ 4</nobr> Юрию Зайко. Он отказался стать соучастником и попал в опалу руководства

Преступления в хирургическом отделении оказались раскрыты благодаря хирургу ГКБ № 4 Юрию Зайко. Он отказался стать соучастником и попал в опалу руководства

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Хирургам и их начальнику инкриминируется хищение на общую сумму в 850 тысяч рублей. Они уже признали вину. Уголовное дело возбудили на основании материалов отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску. Туда с заявлением о фальсификации более года назад обратился хирург пашинской больницы Юрий Зайко.

По словам ветерана труда Юрия Зайко, массовые фальсификации историй болезни пациентов в больнице № 4 происходят давно. От несогласных участвовать в этом так или иначе избавляются. Хирург решился пойти против системы, для него это вылилось в год вынужденной безработицы. Суд признал увольнение хирурга незаконным, его восстановили на работе, а больницу обязали выплатить ему компенсацию почти в миллион рублей.

Дозвониться до руководства ГКБ № 4 на момент публикации этого материала НГС не удалось.

После публикации НГС о фальсификациях в больнице № 4 главный врач обвинил Зайко в клевете и пообещал подать на него и редакцию в суд. Сам хирург, когда узнал о том, какую характеристику на него НГС предоставили в больнице, и о том, что его назвали обманщиком, вызвал главного врача на боксерский поединок. Тот отказался, сказав: «Работы много».

Недавно НГС рассказал о том, что сибирячка случайно узнала, что по документам болеет раком и прошла уже 16 химиотерапий. В ее амбулаторной карточке указаны два визита терапевта на дом, которых фактически не было.

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