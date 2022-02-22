«Я реву взахлеб, а он не останавливается»: история Олеси, которую всё детство насиловал отчим

Настя Муравьева подтолкнула к откровениям

Летом 2021 года Олеся следила за поисками пропавшей восьмилетней Насти Муравьевой. За время, пока она жила отдельно от матери и отчима, в их семье родилась совместная дочь. Олеся поддерживала общение со своей 13-летней сестрой и опасалась, что она тоже может стать жертвой насилия со стороны Сергея.

Ситуация в городе была накалена из-за пропажи Муравьевой. Люди вспомнили о том, что в Тюмени много лет пропадают дети. В голове у Олеси пропажа Насти и ее прошлое были взаимосвязаны. Тем более в это время в Тюмени вновь заговорили о том, что за 26 лет в городе пропали 18 детей.



— Я смотрела про то, что в Тюмени дети пропадают с конца девяностых. Я думаю, блин, он же в Тюмени появился в 1996 году! С 2008 года у него не было физического доступа ко мне. Я допустила мысль — а вдруг Сергей может быть причастен? Чем он занимался все эти годы? Последней точкой стало то, что в 20-х числах августа 13-летняя младшая сестра приехала от него к матери, и мать в ее рюкзаке нашла резиновые перчатки. Мать сразу позвонила мне, — рассказывает Олеся.

К этому моменту отчим не жил с матерью Олеси, но ее сестра продолжала общение с родным отцом и ездила к нему в гости. Резиновые перчатки напомнили Олесе о том, что происходило с ней в детстве, когда Сергей просил мастурбировать ему.

В августе девушка отправилась в Следственный комитет. Ее принял следователь из Москвы, участвующий в поисках Насти Муравьевой. Рассказ о развратных действиях, совершенных с Олесей, когда она была ребенком, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Олеся признаётся, что не ожидала встретить понимание со стороны следователей. Тем более мужчин. Следователи внимательно отнеслись ко всему, что рассказывала девушка. Взаимосвязь с другими возможными преступлениями требовалось еще доказать, но сам факт того, что происходило в детстве с девушкой, уже стал поводом для разбирательства.



Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Поисками девочки занимался весь город. 19 августа тело девочки было найдено в двух километрах от ее дома на берегу озера Оброчное. 25 августа был задержан подозреваемый в убийстве — им оказался мебельщик Виталий Бережной. Мужчина признался в преступлении, но в январе 2022 года в суде заявил, что дал признательные показания под пытками.

Следствие и начало суда

В сентябре Сергея задержали и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор. На допрос вызвали всех, кто мог знать о произошедшем: друзей Олеси, родственников и сестру Сергея, которая сейчас работает помощником одного из российских высокопоставленных чиновников. Родственники Сергея заявили, что Олеся оклеветала его и обвинения полностью ложны.



Во время следствия мать Олеси сначала встала на сторону дочери, но потом ее позиция резко изменилась. По словам девушки, женщина заявила следователям, что в 2008 году ушла из дома вместе с дочерью не потому, что узнала о насилии над ребенком, а по другой причине. Якобы решила, что муж изменил ей с дочерью. Хотя на тот момент девочке было 15 лет.

Олеся рассказывает, что во время следствия мама позвонила ей и поставила ультиматум: либо она заберет заявление на Сергея, либо мать обратится в органы опеки и у Олеси заберут детей. Запись разговора есть в редакции.



В декабре дело по поводу насилия в отношении девушки поступило в суд. В картотеке на сайте суда указано, что отчиму вменяют ряд уголовных статьей: статья 135 УК (развратные действия), статья 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и статья 131 УК (изнасилование несовершеннолетней).

Первое судебное заседание состоялось в конце января 2022 года. Сторона защиты обвиняемого ходатайствовала на том, чтобы вернуть дело в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением. Суд принял эти доводы, и дело вернули.



— Защита заявила, что в обвинительном заключении не указаны точные даты, когда в отношении меня были совершены развратные действия, следовательно, обвинение имеет нарушения. Там указаны примерные периоды, но не точные даты, потому что, будучи ребенком, не понимала даже, что когда-нибудь у меня появится возможность что-то доказать в суде. Защита делает всё, чтобы затянуть суд до 2023 года. Тогда истекает срок давности преступления, и Сергей может уйти от наказания, — считает Олеся.

В прокуратуре Тюменской области в ответ на запрос редакции 72.RU подтвердили, что уголовное дело возвратили прокурору. С решением надзорный орган не согласен:

— Постановление суда от 20 января о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в настоящее время обжаловано в Тюменском областном суде, — заявили в прокуратуре Тюменской области.

Государственное обвинение пока не заявляет о наказании, которое хочет затребовать для подсудимого. Это планируют озвучить в ходе исследования всех доказательств, представленных в суде.

Срок давности

Одно из важных составляющих этой истории — это то, что Олеся обратилась в правоохранительные органы спустя много лет после произошедшего. Она говорит, что больше всего опасается, что истечет срок давности уголовной ответственности. Он истекает в ноябре 2023 года. Если даже вина Сергея и будет доказана, ему после истечения срока давности получится избежать наказания.

Преподаватель криминалистики, кандидат юридических наук Инна Фомина считает, что чем больше давность даже такого тяжкого преступления, тем труднее доказать в суде чью-то виновность:



— Как правило, нет никаких доказательств, кроме показаний, — заявляет Фомина, — Кроме того, обязательно возникнет вопрос, почему потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только сейчас, а не сразу после достижения 18 лет или когда отпадает угроза, ведь любые сомнения, в том числе в правдивости обвинения, трактуются в пользу обвиняемого.

А как же срок давности? Фомина допускает, что следствие бы не довело дело до суда, если бы у обвиняемого был бы шанс освободиться в судебном зале из-за истечения срока давности.



— Из-за того, что предполагаемое преступление совершено более 15 лет назад, в суде будут использованы только свидетельские показания, как говорится, «слово против слова». А значит, будет обязательно использоваться характеризующий материал личности и потерпевшего, и обвиняемого, чтобы сформировать мнение о их личности, о склонности ко лжи. Что же относительно объективных данных, то трасологические или судебно-медицинские экспертизы делать уже поздно. Доказать, что было совершенно преступление, в таком случае получается не всегда. В УПК установлен перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, и методы доказывания. Слово против слова — это мало для суда по делу, где преступления были совершенны достаточно давно. Нужны другие объективные данные. Свидетельские показания — это субъективная сторона, а нужна объективная. Учитывая, что дело все-таки дошло до суда, то предполагаю, что у стороны обвинения есть объективные доказательства, которые на данный момент не разглашены. Возможно, есть фото, видео или другие данные, — заявляет Инна Фомина.

Трасология — криминалистическое учение о следах, один из центральных разделов криминалистической техники



Душевная травма

Если у уголовного дела может быть срок давности, то у психологической травмы его нет. Олеся признаётся, что на протяжении всей жизни внутри нее что-то откликается тому, что происходило в детстве.

Ведущий психолог регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» Наталья Филимонцева регулярно помогает жертвам насилия, в том числе и сексуального характера. Она считает, что психологическую травму жертва может нести всю жизнь. Мы поговорили с Натальей Филимонцевой — она пояснила, что происходит с человеком, который подвергся сексуальному или другому насилию в детстве.

— Почему человек, переживший такой страшный опыт в жизни, решается обратиться в правоохранительные органы только после того, как прочитает новость о том, что кто-то другой мог оказаться в подобной ситуации? Почему чужая беда стала важнее собственной?



— Причин, почему так происходит, может быть много. Если мыслить широко, то когда мы видим, что совершается насилие к другому человеку, наша собственная боль увеличивается и она может быть непереносимой, и тогда человек может предпринимать разные действия, чтобы пережить эту боль. Помогая другому, мы через другого излечиваем себя.



— Спустя столько времени жертва насилия внутренние всё равно остается в этой ситуации, которая мучила его в детстве. Почему? Что вы делаете, когда такой человек к вам приходит?



— Мы помогаем человеку, перенесшему травму сексуального насилия, пережить произошедшее, найти внутренние и внешние опоры, чтобы жить дальше, потому что чаще всего происходит не надлом, а слом личности от того, кто это — мужчина, женщина или ребенок. Это насилие в первую очередь. Это психологическая и физическая травма, которая имеет свои негативные и многочисленные последствия.



Травмирующая ситуация остается не только в голове, но и на уровне тела, уровне разума и эмоций, на уровне контактов с окружающими людьми, на уровне общения с самим собой, умением выстраивать отношения с противоположным полом и мотивацией жить дальше. Чаще всего, когда с человеком происходят подобные события, он уходит в себя, погружается в свой внутренний разрушенный мир. Что в дальнейшем может находить выражение в виде суицидальных действий и разного рода зависимостей, депрессий, агрессивного и аутоагрессивного поведения и других проявлениях, изменяющих кардинально качество жизни человека. Это глубокая психологическая травма, которая всегда имеет последствия.



— Почему ребенок, оказавшийся в такой ситуации, соглашается выполнять то, что просит насильник, и не сопротивляется активно?



— Ребенок в семье всегда эмоционально зависит от значимых для него взрослых, мнение взрослых всегда значимо и авторитетно для него. При этом во взаимодействии с родителем ребенок учится адаптироваться к разному эмоциональному состоянию родителя. У ребенка присутствуют эмоциональные потребности в принятии, любви, ласке, одобрении и другие. При этом он может сталкиваться с родительским отвержением, игнорированием и другим, поэтому в его жизни есть страх — страх отвержения. Пытаясь избежать страха, осуждения и непринятия, ребенок стремится быть ближе к родителю и может соглашаться на разного рода родительские манипуляции, часто не понимая, что это и к чему они приводят. Манипуляция может выражаться в действиях и разного рода фразах, например: «Это наш будет с тобой секрет», «Теперь мама не будет тебя наказывать», «Я никому об этом не скажу».



— Что мешает ребенку обратиться за помощью, если не в правоохранительные органы, то хотя бы к учителям?



— Чаще всего ребенок после насилия переживает много труднопереносимых эмоций и чувств, таких как стыд, страх, чувство ненужности, брезгливость по отношению к самому себе, ощущение, что «я грязный», боль. Ему одному в такой ситуации не справиться, но и рассказать очень страшно и стыдно, а также есть желание избавиться от этой боли, забыть ее.



— Зачем психолог помогает восстановить травмирующие воспоминания? Они разве забываются?



— Травматичные события остаются в памяти, но уходят в глубокие ее уголки, чтобы не соприкасаться с болью травмы — это защитная реакция психики, психика блокирует эмоционально тяжелые переживания. Но травма всегда остается с человеком. Если человек находит ресурсы, то он может приобрести новый опыт, чтобы себя не разрушать, а найти конструктивные способы, чтобы продолжать жить дальше.



— Над ребенком совершается насилие, куда ему обратиться?



В первую очередь — к одному из родителей. Если это невозможно, то можно обратиться к учителю, передать ему записку, и такое случалось на моем опыте. У учителей и у всех работников, которые взаимодействуют с детьми, есть алгоритм, как действовать, если совершается над ребенком насилие. Тогда они сообщат о случившемся в правоохранительные органы.