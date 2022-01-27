Экс-завхоз областного МВД передал сыну две служебные машины и заправлял их: дело ушло в суд

В областной прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении 56-летнего пенсионера МВД Валерия Пешкова, ранее он занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области».
Экс-силовику инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями из личной заинтересованности). Во время исполнения обязанностей главного завхоза областного главка полиции Валерий Пешков приказал подчиненным дать своему сыну в пользование две служебные машины «УАЗ-Патриот» и «Форд-Мондео». Заправлял их отпрыск Пешкова служебными топливными картами, катался на авто в личных целях, причем довольно агрессивно: за ним числится четыре нарушения ПДД.
— В результате противоправных действий начальника казенного учреждения был нарушен порядок обеспечения сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области транспортом для эффективного выполнения служебных обязанностей, а также подорван авторитет правоохранительного органа и причинен ущерб в размере свыше 44 тысяч рублей, — сообщили НГС в прокуратуре.
Дело направили для рассмотрения в Кировский районный суд Новосибирска.
В сентябре 2021 года в Новосибирске к шести годам колонии приговорили бывшего главного следователя Заельцовского района. Он трижды брал взятки на общую сумму больше двух миллионов рублей.
13 января новосибирского следователя приговорили к 3 годам условно за получение взятки от участницы ДТП. Мужчина пообещал не привлекать женщину к уголовному делу.