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Экс-завхоз областного МВД передал сыну две служебные машины и заправлял их: дело ушло в суд

За злоупотребление должностными полномочиями ему грозит до 4 лет колонии

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Сын силовика катался на служебных автомобилях, заправляясь за счет бюджета МВД. Он как минимум четыре раза нарушил ПДД

Сын силовика катался на служебных автомобилях, заправляясь за счет бюджета МВД. Он как минимум четыре раза нарушил ПДД

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В областной прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении 56-летнего пенсионера МВД Валерия Пешкова, ранее он занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области».

Экс-силовику инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями из личной заинтересованности). Во время исполнения обязанностей главного завхоза областного главка полиции Валерий Пешков приказал подчиненным дать своему сыну в пользование две служебные машины «УАЗ-Патриот» и «Форд-Мондео». Заправлял их отпрыск Пешкова служебными топливными картами, катался на авто в личных целях, причем довольно агрессивно: за ним числится четыре нарушения ПДД.

— В результате противоправных действий начальника казенного учреждения был нарушен порядок обеспечения сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области транспортом для эффективного выполнения служебных обязанностей, а также подорван авторитет правоохранительного органа и причинен ущерб в размере свыше 44 тысяч рублей, — сообщили НГС в прокуратуре.

Дело направили для рассмотрения в Кировский районный суд Новосибирска.

В сентябре 2021 года в Новосибирске к шести годам колонии приговорили бывшего главного следователя Заельцовского района. Он трижды брал взятки на общую сумму больше двух миллионов рублей.

13 января новосибирского следователя приговорили к 3 годам условно за получение взятки от участницы ДТП. Мужчина пообещал не привлекать женщину к уголовному делу.

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