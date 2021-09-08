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В Новосибирске к шести годам колонии приговорили бывшего главного следователя Заельцовского района

Он трижды брал взятки на общую сумму больше двух миллионов рублей

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58-летний Юрий Лущенков оказался виновен в трех эпизодах получения взяток и в хранении патронов дома

58-летний Юрий Лущенков оказался виновен в трех эпизодах получения взяток и в хранении патронов дома

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В Новосибирске посадили бывшего начальника отдела СКР

Приговор бывшему начальнику Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Юрию Лущенкову вынесли в эту среду, 8 сентября. Его приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 2,5 миллиона рублей, а также лишили звания полковника юстиции.

58-летнего силовика признали виновным в трех эпизодах получения взяток и незаконном хранении патронов дома. С 1 февраля 2020 Юрий Лущенков находился в СИЗО, в сентябре 2020 его перевели под домашний арест. После оглашения приговора его заключили под стражу.

Лущенкова обвиняли в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов.

По данным следствия, Юрий Лущенков и адвокаты получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Бизнесмен заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.

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СКРвзяткиначальник
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