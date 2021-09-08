В Новосибирске к шести годам колонии приговорили бывшего главного следователя Заельцовского района

Приговор бывшему начальнику Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Юрию Лущенкову вынесли в эту среду, 8 сентября. Его приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 2,5 миллиона рублей, а также лишили звания полковника юстиции.

58-летнего силовика признали виновным в трех эпизодах получения взяток и незаконном хранении патронов дома. С 1 февраля 2020 Юрий Лущенков находился в СИЗО, в сентябре 2020 его перевели под домашний арест. После оглашения приговора его заключили под стражу.