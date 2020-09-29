29 сентября вторник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 78.67
eur 91.48
Тема дняВ Новосибирске пошел первый снег. Фото с улиц

Все новости

Все новости

Суд выпустил из СИЗО экс-начальника Заельцовского следственного отдела — его обвиняют в получении взятки

Юрию Лущенкову изменили меру пресечения — теперь он будет ожидать суда дома

15Обсудить

Поделиться

Юрия Лущенкова освободили из-под стражи в зале суда

Юрия Лущенкова освободили из-под стражи в зале суда

Новосибирский суд отправил под домашний арест Юрия Лущенкова

28 сентября Железнодорожный районный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области 58-летнему полковнику Юрию Лущенкову. Его обвиняют в получении взятки.

Следователи, которые занимаются делом Лущенкова, просили у суда продлить ему срок ареста и оставить в СИЗО.

— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя, избрать в отношении Лущенкова Юрия Борисовича меру пресечения в виде домашнего ареста с 28 сентября 2020 года на срок 2 месяца 3 суток, то есть до 30 ноября 2020 года, — говорится на сайте суда.

С 1 февраля Юрий Лущенков находился в СИЗО — из-под стражи бывший следователь был освобождён в зале суда после решения о домашнем аресте.

Лущенкова обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов. На днях Железнодорожный районный суд также перевёл из СИЗО на домашний арест Чижикова, а Тишкевича оставил в СИЗО.

По данным следствия, Юрий Лущенков и адвокаты получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.

Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

взяткасуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!