Суд выпустил из СИЗО экс-начальника Заельцовского следственного отдела — его обвиняют в получении взятки

Новосибирский суд отправил под домашний арест Юрия Лущенкова
28 сентября Железнодорожный районный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области
Следователи, которые занимаются делом Лущенкова, просили у суда продлить ему срок ареста и оставить в СИЗО.
— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя, избрать в отношении Лущенкова Юрия Борисовича меру пресечения в виде домашнего ареста с
С 1 февраля Юрий Лущенков находился в СИЗО — из-под стражи бывший следователь был освобождён в зале суда после решения о домашнем аресте.
Лущенкова обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также
По данным следствия, Юрий Лущенков и адвокаты получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.
Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела.