Суд выпустил из СИЗО экс-начальника Заельцовского следственного отдела — его обвиняют в получении взятки

С 1 февраля Юрий Лущенков находился в СИЗО — из-под стражи бывший следователь был освобождён в зале суда после решения о домашнем аресте.

Лущенкова обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов. На днях Железнодорожный районный суд также перевёл из СИЗО на домашний арест Чижикова, а Тишкевича оставил в СИЗО.



По данным следствия, Юрий Лущенков и адвокаты получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.



Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела.

