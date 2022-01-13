Новосибирского следователя приговорили к 3 годам условно за получение взятки от участницы ДТП

В Новосибирске бывшего следователя приговорили к 3 годам условного срока и лишили права работать в органах на тот же срок. Его начальника привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) было возбуждено осенью 2020 года, сообщала пресс-служба СК по Новосибирской области.

4 сентября 2020 года на трассе Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий) в Мошковском районе Новосибирской области столкнулись две «Тойоты». Водитель одной из машин и его пассажир получили травмы. По информации «Тайги.инфо», за рулем другой «Тойоты» находилась директор салона красоты «Красивые люди» Ольга Мосалева. Дело вел следователь Мошковского следственного отдела МВД Сергей Драговский. Он решил извлечь из ситуации личную выгоду. Драговский встретился с Мосалевой и предложил изменить ее показания, представив ее в более выгодном свете. Также он пообещал Мосалевой не привлекать ее к уголовному делу. Взамен он попросил у хозяйки салона красоты 30 тысяч рублей. Женщина согласилась и обратилась в полицию. Через три дня следователя задержали в момент передачи взятки в салоне «Красивые люди».