На 60% больше взяток стали давать в Новосибирской области

В 2021 году количество преступлений, связанных со взятками, выросло на 60% в сравнении с 2020 годом.
Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.
— В этом году у нас пресечено 112 фактов взяточничества. В сравнении с предыдущим годом рост составил 60%. При этом основной рост взяток пришелся на получение должностными лицами, — рассказал Илык.
Чаще всего взятки получали сотрудники правоохранительных органов, на втором месте — должностные лица в здравоохранении, на третьем — должностные лица унитарных предприятий.
В целом ущерб от разных коррупционных преступлений в 2021 году составил 921 миллион рублей. В 2020 году эта цифра составила 430 миллионов. Чаще всего осуждались сотрудники МВД и ФСИН, на третьем месте судебные приставы.
Летом мы рассказывали, какие взятки берут новосибирские гаишники — об этом нам рассказали таксисты, перекупщики и наши читатели (для удобства все тарифы мы свели в табличку).