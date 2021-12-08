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Тема дняКто получил самую крупную взятку в НСО в 2021 году
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На 60% больше взяток стали давать в Новосибирской области

В целом ущерб от коррупционных преступлений в этом году составил больше 900 миллионов

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Чаще всего на взятках попадались сотрудники внутренних органов

Чаще всего на взятках попадались сотрудники внутренних органов

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В 2021 году количество преступлений, связанных со взятками, выросло на 60% в сравнении с 2020 годом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

— В этом году у нас пресечено 112 фактов взяточничества. В сравнении с предыдущим годом рост составил 60%. При этом основной рост взяток пришелся на получение должностными лицами, — рассказал Илык.

Чаще всего взятки получали сотрудники правоохранительных органов, на втором месте — должностные лица в здравоохранении, на третьем — должностные лица унитарных предприятий.

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В целом ущерб от разных коррупционных преступлений в 2021 году составил 921 миллион рублей. В 2020 году эта цифра составила 430 миллионов. Чаще всего осуждались сотрудники МВД и ФСИН, на третьем месте судебные приставы.

Летом мы рассказывали, какие взятки берут новосибирские гаишники — об этом нам рассказали таксисты, перекупщики и наши читатели (для удобства все тарифы мы свели в табличку).

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коррупцияпрокуратура
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