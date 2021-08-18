Копят на дворцы. Какие взятки берут новосибирские гаишники и за что (прайс-лист в одной картинке)

Недавно в Ставропольском крае посадили начальника местной ГИБДД, который организовал целую систему сбора взяток с водителей — его роскошный особняк в дворцовом стиле теперь высмеивают в мемах, мол, даже королева английская хотела бы стать начальником ГИБДД Ставрополья. А сколько берут новосибирские гаишники и за что — об этом нам рассказали таксисты, перекупщики и наши читатели (для удобства все тарифы мы свели в табличку).
Сразу стоит отметить, что сейчас коррупция в ГИБДД именно в Новосибирске не так масштабна, как в прошлые годы, — гаишники боятся брать деньги, повсюду камеры, а взяткодатель может потом заявить в ФСБ. Об этом рассказали сразу несколько наших собеседников, тем не менее факты «неофициальной оплаты нарушений» всё же встречаются.
— Сейчас так с этим сложно, гаишники, мне кажется, так напуганы, у них же везде камеры. А смысл, сколько им денег предлагать, 500 рублей, если штраф 250? На трассах, где под лишение прав попадают, берут. Последний раз за сплошную взяли 2000 рублей, — говорит перекупщик со стажем Василий, который ездит по трассам на дальние расстояния.
— Пацаны ехали утром на работу, чувак за рулем с похмелья был, остановили. «Иди дунь». Ну он дунул, у него там показало 0,3 промилле. В машине понасобирал денег,
О неофициальных тарифах за нарушения свидетельствуют и конкретные уголовные дела против гаишников, которым не повезло попасться на взятках. В Коченевском районе инспектор ДПС требовал у пьяного водителя
Начальник отделения дорожной инспекции получил от коммерческой компании
А вот самые свежие расценки от наших читателей:
— Тонировка — 500 рублей, страховка — 1000, сплошная — 3000.
— 40 000 рублей за отказ от освидетельствования (февраль), повторно —
— Всё зависит, как договоришься. За сплошную могут как за пешехода выписать (протокол) и отпустить за 2000 рублей.
Есть сообщения и о «честных» гаишниках, которые работают безвозмездно:
— Гаишники по дружбе права возвращают, штрафы своих родственников аннулируют.
А это сведения с сайта «Правовая защита автолюбителя», где ведется статистика по фактам получения гаишниками взяток:
- управление ТС водителем в состоянии опьянения (2 факта) —
60 000рублей;
- нарушение на ж/д переезде — 2000 рублей;
- взятка на экзамене в ГИБДД —
18 000рублей.
Кстати, в интернете полно сайтов, предлагающих купить права в Новосибирске с официальным занесением в базу ГИБДД. Цены на массовую категорию В варьируются —
Сами сотрудники ГИБДД говорят, что сейчас масштабы коррупции все-таки серьезно уменьшаются — и контроля стало больше, и зарплаты в принципе позволяют жить без взяток.
— Значительно уменьшилось, на мой взгляд. Люди звонят гражданские по старинке: а как бы права там прикупить, да экзамены сдать или номер купить. Я говорю: «Невозможно». Так система настроена сейчас, сплошной контроль, всё прозрачно, я думаю, из-за этого, — говорит бывший инспектор ГИБДД, ушедший на пенсию.
Ну а вы можете в комментариях написать свою информацию о том, где, сколько и за что берут сотрудники ГИБДД в Новосибирской области.
Почитайте еще о скандале в управлении дорожного строительства — там тоже берут взятки за различные «услуги».