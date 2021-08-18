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Копят на дворцы. Какие взятки берут новосибирские гаишники и за что (прайс-лист в одной картинке)

Изучаем тарифы ГИБДД за различные нарушения и услуги в Новосибирске

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Некоторые гаишники уже накопили себе на дворцы и кареты

Некоторые гаишники уже накопили себе на дворцы и кареты

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Недавно в Ставропольском крае посадили начальника местной ГИБДД, который организовал целую систему сбора взяток с водителей — его роскошный особняк в дворцовом стиле теперь высмеивают в мемах, мол, даже королева английская хотела бы стать начальником ГИБДД Ставрополья. А сколько берут новосибирские гаишники и за что — об этом нам рассказали таксисты, перекупщики и наши читатели (для удобства все тарифы мы свели в табличку).

Сразу стоит отметить, что сейчас коррупция в ГИБДД именно в Новосибирске не так масштабна, как в прошлые годы, — гаишники боятся брать деньги, повсюду камеры, а взяткодатель может потом заявить в ФСБ. Об этом рассказали сразу несколько наших собеседников, тем не менее факты «неофициальной оплаты нарушений» всё же встречаются.

— Сейчас так с этим сложно, гаишники, мне кажется, так напуганы, у них же везде камеры. А смысл, сколько им денег предлагать, 500 рублей, если штраф 250? На трассах, где под лишение прав попадают, берут. Последний раз за сплошную взяли 2000 рублей, — говорит перекупщик со стажем Василий, который ездит по трассам на дальние расстояния.

— Пацаны ехали утром на работу, чувак за рулем с похмелья был, остановили. «Иди дунь». Ну он дунул, у него там показало 0,3 промилле. В машине понасобирал денег, 30 000 рублей нашел. Естественно, они говорят: «Давай больше, давай 50». Он говорит: «Ну 50 нет, берите 30», — рассказывает таксист Александр.

О неофициальных тарифах за нарушения свидетельствуют и конкретные уголовные дела против гаишников, которым не повезло попасться на взятках. В Коченевском районе инспектор ДПС требовал у пьяного водителя 15 000 рублей, в итоге получил 9000. В Новосибирске инспектор отдела технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы торговал красивыми госномерами — у него 14 взяток на суммы от 13 000 до 20 000 рублей.

Начальник отделения дорожной инспекции получил от коммерческой компании 20 000 рублей за то, что закрыл глаза на нарушения компании в сфере дорожной безопасности. Инспектор полка ДПС взял 10 000 рублей за оформление ДТП без выезда на место происшествия. Были скандалы и погромче — начальника ГИБДД Новосибирска Валерия Гореева обвинили в получении 30 700 рублей за то, чтобы он вернул автовладельцу машину со штрафстоянки.

Тарифы ГИБДД в Новосибирске

Тарифы ГИБДД в Новосибирске

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А вот самые свежие расценки от наших читателей:

— Тонировка — 500 рублей, страховка — 1000, сплошная — 3000.

— 40 000 рублей за отказ от освидетельствования (февраль), повторно — 50 000 (май).

— Всё зависит, как договоришься. За сплошную могут как за пешехода выписать (протокол) и отпустить за 2000 рублей.

Есть сообщения и о «честных» гаишниках, которые работают безвозмездно:

— Гаишники по дружбе права возвращают, штрафы своих родственников аннулируют.

А это сведения с сайта «Правовая защита автолюбителя», где ведется статистика по фактам получения гаишниками взяток:

  • управление ТС водителем в состоянии опьянения (2 факта) — 60 000 рублей;
  • нарушение на ж/д переезде — 2000 рублей;
  • взятка на экзамене в ГИБДД — 18 000 рублей.

Кстати, в интернете полно сайтов, предлагающих купить права в Новосибирске с официальным занесением в базу ГИБДД. Цены на массовую категорию В варьируются — 15 000 рублей, 18 000 рублей, есть даже «маркетинговая» цена — 24 900 рублей.

Сами сотрудники ГИБДД говорят, что сейчас масштабы коррупции все-таки серьезно уменьшаются — и контроля стало больше, и зарплаты в принципе позволяют жить без взяток.

— Значительно уменьшилось, на мой взгляд. Люди звонят гражданские по старинке: а как бы права там прикупить, да экзамены сдать или номер купить. Я говорю: «Невозможно». Так система настроена сейчас, сплошной контроль, всё прозрачно, я думаю, из-за этого, — говорит бывший инспектор ГИБДД, ушедший на пенсию.

Ну а вы можете в комментариях написать свою информацию о том, где, сколько и за что берут сотрудники ГИБДД в Новосибирской области.

Почитайте еще о скандале в управлении дорожного строительства — там тоже берут взятки за различные «услуги».

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ГИБДДДПСвзяткикоррупция
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