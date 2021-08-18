Копят на дворцы. Какие взятки берут новосибирские гаишники и за что (прайс-лист в одной картинке)

— Сейчас так с этим сложно, гаишники, мне кажется, так напуганы, у них же везде камеры. А смысл, сколько им денег предлагать, 500 рублей, если штраф 250? На трассах, где под лишение прав попадают, берут. Последний раз за сплошную взяли 2000 рублей, — говорит перекупщик со стажем Василий, который ездит по трассам на дальние расстояния.

— Пацаны ехали утром на работу, чувак за рулем с похмелья был, остановили. «Иди дунь». Ну он дунул, у него там показало 0,3 промилле. В машине понасобирал денег, 30 000 рублей нашел. Естественно, они говорят: «Давай больше, давай 50». Он говорит: «Ну 50 нет, берите 30», — рассказывает таксист Александр.