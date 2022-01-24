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Гендиректор «Энергостроя» отделался условным сроком за попытку подкупить менеджера завода Чкалова

Он пытался заменить в документах одно оборудование на другое

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Главный энергетик завода не стал принимать взятку, а заложил бизнесмена чекистам

Главный энергетик завода не стал принимать взятку, а заложил бизнесмена чекистам

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Дзержинский районный суд 24 января приговорил гендиректора «Энергостроя» Владислава Макарова к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в 900 000 рублей за попытку коммерческого подкупа. Он в июне 2021 года предложил главному энергетику авиационного завода имени Чкалова взятку в 300 тысяч рублей за помощь в фальсификации актов приема работ по установке осветительных приборов.

— В акты фигурант по делу предложил внести заведомо ложные сведения об установке более дорогостоящего оборудования, — ранее сообщали в СК РФ по НСО.

Менеджер завода сообщил о предложении Макарова в региональное управление ФСБ. Силовики задержали бизнесмена в августе 2021 года при передаче взятки в сто тысяч (уговор был об оплате частями), возбудив уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Момент передачи <nobr class="_">100 000</nobr> рублей главному энергетику завода фиксировали на видео оперативники УФСБ региона

Момент передачи 100 000 рублей главному энергетику завода фиксировали на видео оперативники УФСБ региона

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Из материалов дела следует, что Макаров признал вину в полном объеме, до оглашения решения суда он находился под подпиской о невыезде.

— Гособвинение запрашивало наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафу в 3 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела была изменена квалификация преступления. В связи с тем, что передача денег проходила уже под контролем оперативников, Макаров не имел реальной возможности довести преступление до конца. Окончательная квалификация действий фигуранта дела судом — покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере, — пояснил НГС помощник прокурора Дзержинского района Денис Мальцев.

Решение пока не вступило в силу.

ООО «Энергострой» — компания из одного человека, созданная в 2017 году. Единственный сотрудник, владелец и гендиректор — Владислав Макаров. Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец 2020 года баланс компании составил 3,9 миллиона рублей, выручка — 17,6 миллиона, чистая прибыль — 347 тысяч. ООО выиграло несколько господрядов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, среди них — капитальный ремонт здания 2-го Восточного окружного военного суда в Новосибирске, капремонт детского сада № 27 «Росинка».

15 сентября 2021 года суд вынес приговор по делу об убийстве сотрудника завода Чкалова. 37-летний Владимир Кожекин в октябре 2019 года застрелил замначальника цеха на остановке.

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