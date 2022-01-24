Гендиректор «Энергостроя» отделался условным сроком за попытку подкупить менеджера завода Чкалова

Дзержинский районный суд 24 января приговорил гендиректора «Энергостроя» Владислава Макарова к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в 900 000 рублей за попытку коммерческого подкупа. Он в июне 2021 года предложил главному энергетику авиационного завода имени Чкалова взятку в 300 тысяч рублей за помощь в фальсификации актов приема работ по установке осветительных приборов.

— В акты фигурант по делу предложил внести заведомо ложные сведения об установке более дорогостоящего оборудования, — ранее сообщали в СК РФ по НСО.