Гендиректор «Энергостроя» отделался условным сроком за попытку подкупить менеджера завода Чкалова

Дзержинский районный суд 24 января приговорил гендиректора «Энергостроя» Владислава Макарова к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в
— В акты фигурант по делу предложил внести заведомо ложные сведения об установке более дорогостоящего оборудования, — ранее сообщали в СК РФ по НСО.
Менеджер завода сообщил о предложении Макарова в региональное управление ФСБ. Силовики задержали бизнесмена в августе 2021 года при передаче взятки в сто тысяч (уговор был об оплате частями), возбудив уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что Макаров признал вину в полном объеме, до оглашения решения суда он находился под подпиской о невыезде.
— Гособвинение запрашивало наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафу в
Решение пока не вступило в силу.
ООО «Энергострой» — компания из одного человека, созданная в 2017 году. Единственный сотрудник, владелец и гендиректор — Владислав Макаров. Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец
15 сентября 2021 года суд вынес приговор по делу об убийстве сотрудника завода Чкалова.