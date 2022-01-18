«Слышала, ребенок орал». Родная бабушка выбросила умирать на мороз двухлетнего внука, а соседи на плач малыша не вышли

Маленького Ваню с балкона пятого этажа вечером 8 января выбросила его родная бабушка Елена Челнокова. Малыш приземлился в сугроб и остался жив. Некоторые жильцы слышали крики, но не придали им значения. Мальчик забрался под балкон и там замерз. Чтобы разобраться, как такое стало возможным, в Выксу отправился журналист NN.RU Александр Виноградов. Он поговорил с соседями и знакомыми и выяснил страшные подробности. Имена погибшего мальчика, его отца и матери изменены.
«На улице никого не было»
Дина Колбаева долго не могла уснуть и около часа ночи услышала плач. Она открыла дверь балкона, послушала: ей показалось, что воет собака или женщина.
— Посмотрела в окно на кухне — на улице никого не было, — говорит она.
Плач продолжался минут пять, а потом стих. На следующий день под ее окнами стояла скорая.
— Да, ребенка нашли под нашим балконом. Как сказал следователь, мальчик еще долго там ползал и заполз под балкон. Был одет в памперс и футболочку.
Некоторые соседи в ту ночь тоже слышали какие-то звуки, но не придали им значения. Если бы тогда хоть кто-то решился выйти, посмотреть вниз, мальчика, которого выбросила с пятого этажа бабушка Елена Челнокова, удалось бы спасти. Как установит впоследствии судмедэкспертиза, малыш умер не от удара, а от переохлаждения.
Долгожданный ребенок
Двухлетний Ваня был долгожданным ребенком в семье. И отцу Роману, и матери Вере далеко за тридцать. Папа ребенка работает директором в автокомпании, не пьет, заботится о семье. Вера, по словам знакомых, скромная женщина, даже в соцсетях ее нет. Все уверенно называли семью «благополучной». Правда, не все в родном городе Романа любили. В прошлом году кто-то поджег его машину. Подчиненные говорят, что мужик он жесткий.
Под конец новогодних праздников супруги решили отдохнуть, и Роман привез двухлетнего сына бабушке на два дня. Она же утром
— Что случилось, я не знаю — может, с головой что-то плохо, не знаю, — говорит соседка Вера Алексеевна. — У нее нога сломана была. Она с палочкой передвигалась. Ей 62 года. Она сейчас не работала. Прошлый год или позапрошлый мужа схоронила. Живет одна в квартире.
«Была тихая, пока в руку бутылка не попадала»
Бабушка Вани — немолодая женщина с длинным пучком седых волос, всю жизнь проработала в детсадах Выксы и ушла на пенсию около девяти лет назад. Бывшие коллеги, с которыми удалось пообщаться корреспонденту NN.RU, не могут вспомнить о ней ничего дурного.
— Она всегда соблюдала режим. Каких-то грубых дисциплинарных взысканий не было. По крайней мере, при мне. Ярких конфликтов тоже не было. Обычный человек, должностные обязанности исполняла, — рассказывает начальник с последнего места работы, заведующая детсадом «Ромашка» Юлия Борисова.
А вот соседи рассказывают, что Елена Челнокова пила долгие годы. Сначала с мужем. Когда он умер — одна. А сыновья Елены Челноковой, несмотря на пьянство матери, приводили своих детей к ней нянчиться.
— Просто ребята, сыновья, они о ней заботились. Особенно тогда, когда муж умер. И они ей детей давали, чтобы она не пила. Когда дети были, она не пила, — пытается объяснить поведение сыновей соседка Татьяна Солдатова.
По ее словам, женщина была тихая до тех пор, пока в руку не попадала бутылка. В опьянении пенсионерка становилась раздражительной, могла кричать и ругаться.
— Мы стали все сопоставлять всё, и да... Как говорится, в тихом омуте… Он ей просто помешал. Я так думаю. Она агрессивной становится, когда ей кто-то мешает, — говорит соседка. — Там еще следы на снегу видны.
«В 12 ночи чухнулась — нет внука»
На работе Романа коллеги говорят, что в деле много несостыковок, но известно точно — ребенок без посторонней помощи не мог выпасть из окна. Его вытолкнула бабушка.
— Окно, откуда Ваня выпал, очень сложно открыть. И когда полицейские приехали, это не сразу получилось. Ей уже пришлось признаться, что сама внука выбросила. И, как она сама говорит, выбросила его в 9 вечера, а в 12 ночи чухнулась — нет внука. Стала звонить Роману, родителям, а они, говорит, не приехали. Приехали только на следующий день утром. Но опять же это с ее слов. Я не думаю, что Роман не приехал. Она, может, и не звонила. Ее пьяные бредни. В общем, не знаю. Идет следствие, — пересказывает жена коллеги по работе Романа (свое имя она попросила не раскрывать. — Прим. ред.), что ей удалось узнать.
Она же подтвердила, что некоторые соседи слышали крики мальчика:
— Бабуля, у которой окна выходят на ту сторону, где упал ребенок, она говорит: «Слышала, как ребенок орал, но я живу без мужа, одна. Я не стала встревать. Ни выходить, ничего». Может быть, если бы эта бабушка бдительность проявила, ребенок и жив бы остался, но она побоялась.
В региональном Следственном комитете подтверждают, что в ходе расследования удалось установить причастность к смерти мальчика его родной бабушки. Сейчас она арестована и находится в СИЗО.
— Подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли. Расследование по уголовному делу продолжается, — сообщает пресс-служба областного СК.
Елене Челноковой грозит до 20 лет тюрьмы, согласно п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В суде женщина вину в убийстве внука не признала.