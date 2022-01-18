«Слышала, ребенок орал». Родная бабушка выбросила умирать на мороз двухлетнего внука, а соседи на плач малыша не вышли

Плач продолжался минут пять, а потом стих. На следующий день под ее окнами стояла скорая.



— Да, ребенка нашли под нашим балконом. Как сказал следователь, мальчик еще долго там ползал и заполз под балкон. Был одет в памперс и футболочку.

Некоторые соседи в ту ночь тоже слышали какие-то звуки, но не придали им значения. Если бы тогда хоть кто-то решился выйти, посмотреть вниз, мальчика, которого выбросила с пятого этажа бабушка Елена Челнокова, удалось бы спасти. Как установит впоследствии судмедэкспертиза, малыш умер не от удара, а от переохлаждения.

