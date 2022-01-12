Бизнесмена из Москвы арестовали по делу о коррупции на новосибирском механическом заводе «Искра»

Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить в СИЗО московского бизнесмена Константина Еремина в рамках уголовного дела о коррупции на новосибирском заводе «Искра». Еремина в Новосибирск этапировали из Москвы, его арестовали до 10 марта 2022 года, сообщил корреспонденту НГС источник в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

— Еремин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 , ч. 4 ст. 204 и п. «б» ч. 3 ст. 204 УК (мошенничество и коммерческий подкуп), — сообщили НГС в суде.