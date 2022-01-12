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Бизнесмена из Москвы арестовали по делу о коррупции на новосибирском механическом заводе «Искра»

Константина Еремина заключили в СИЗО до 10 марта 2022 года. Другой фигурант под арестом с декабря

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В СИЗО заключили московского бизнесмена и гендиректора пермского оборонного предприятия

В СИЗО заключили московского бизнесмена и гендиректора пермского оборонного предприятия

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Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить в СИЗО московского бизнесмена Константина Еремина в рамках уголовного дела о коррупции на новосибирском заводе «Искра». Еремина в Новосибирск этапировали из Москвы, его арестовали до 10 марта 2022 года, сообщил корреспонденту НГС источник в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

— Еремин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 204 и п. «б» ч. 3 ст. 204 УК (мошенничество и коммерческий подкуп), — сообщили НГС в суде.

Константин Еремин — руководитель ООО «Трансолеум М», которое поставляло в 2016–2018 году полиэтилен, капроновые нити на АО «Новосибирский Механический Завод «Искра». По данным «Контур.Фокус», выручка компании за 2020 год — 214,4 млн руб, чистая прибыль — 857 тыс.

Второго фигуранта дела о хищениях на новосибирском заводе «Искра», действующего гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского арестовали в конце 2021 года.

— Миргородского заключили под стражу 10 декабря 2021 года на 19 суток. 24 декабря срок заключения в СИЗО продлили. Его обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе, — добавили в судебном департамента.


Дело, в рамках которого Миргородского арестовали, связано с его работой заместителем директора в ОАО «Новосибирский механический завод «Искра». Задержание Олега Миргородского состоялось незадолго до объявления конкурса по выбору нового гендиректора пермского оборонного завода. Его планировали провести еще в 2021 году, но перенесли из-за пандемии коронавируса. К тому времени срок полномочий Олега Миргородского в статусе директора истек, но по решению Минпромторга он продолжил руководить предприятием до проведения нового конкурса, пишет «Эхо Москвы.Пермь».

По данным Контур.Фокус, Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» создано в 1992 году, его учредители — Минобороны РФ, Российское агентство боеприпасов, Минпромторг и Росимущество. Предприятие — участник госконтрактов на 6,7 миллиардов рублей и заказчик на 53,2 миллиарда рублей. Хотя гендиректором формально значится Олег Миргородский, сейчас его обязанности исполняет заместитель руководителя предприятия Сергей Ляшенко.

НГС отправил запрос по ситуации на завод «Искра».

В январе 2022 года стало известно, что в Новосибирске президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец предстанет перед судом за хищение около 600 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение.

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коммерческий подкупкоррупцияхищения
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