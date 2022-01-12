«Демонстративно-шантажный характер»: заключенные СИЗО № 1 Новосибирска заявили о пытках — что ответили в ГУФСИН

«Мне *** [наплевать] — отпишусь!»

Еще один арестант СИЗО № 1 Дмитрий Клементьев рассказал, что 22 апреля 2021 перед этапированием в облсуд его жалоба на плохое самочувствие надзирателю по фамилии Железнов привела к побоям и издевательствам.



— Железнов пригласил других сотрудников СИЗО, которые заломали мне руки за спиной в разные стороны, хотя я даже не сопротивлялся. Надели наручники, специально застегнули их слишком жестко, отчего я испытал сильную физическую боль. В спецмашине меня посадили в одиночный отсек — "стакан"», — рассказал «Тайге.инфо» Клементьев.



Когда мужчину заталкивали в «стакан», он зацепился предплечьем за замок камеры, получив рваную рану.



— Я обратил внимание Железнова на нее, но тот ответил, что ему **** [наплевать], и он «отпишется», после чего пнул меня по копчику, — рассказал Клементьев.



Попытки арестанта обжаловать действия надзирателей успехом не увенчались. С его слов, сотрудники СИЗО отказались принимать заявление о побоях, а следователь (тот же, что отказался возбуждать уголовное дело по жалобам Кобеца) не нашел оснований для уголовного дела.

