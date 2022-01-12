«Демонстративно-шантажный характер»: заключенные СИЗО № 1 Новосибирска заявили о пытках — что ответили в ГУФСИН

Три арестанта СИЗО
«Будешь делать по-нашему либо не доживешь»
Новосибирец Сергей Кобец заявил о том, что его избили сотрудники СИЗО-1. В знак протеста он порезал себе вены, сообщили родственники заключенного. С их слов, в избиении участвовали 11 сотрудников ГУФСИН под руководством замначальника СИЗО по безопасности и оперативной работе, снимавшего процесс на телефон.
Родственники Сергея объяснили, что мужчина вскрывает вены «не первый раз», потому что таким способом «пытается обратить на себя внимание» администрации СИЗО. После очередного инцидента мужчину пытались поместить в психиатрическую больницу на освидетельствование.
За последние пару лет мужчина подал 11 исков о нарушении прав к СИЗО-1. Дзержинский районный суд частично удовлетворил один из них: были установлены факты нарушения гигиены по вине администрации изолятора.
Несколько раз Кобец объявлял голодовку, со слов родственников, мужчину заставили прекратить протест, заявив: «Ты нам мешаешь, мы из-за тебя влетаем, всё равно будешь делать по-нашему либо не доживешь».
В региональном ГУФСИН подтвердили, что осужденный Кобец неоднократно обращался с заявлениями о нарушение его прав в СИЗО.
— По каждому заявлению проводилась проверка, при необходимости материалы передавались в следственный комитет для принятия решения. Факты нарушения прав заключенного не нашли своего подтверждения, а его поведение носит демонстративно-шантажный характер, — говорится в ответе НГС за подписью замначальника ГУФСИН НСО Олега Тишечко.
«Мне *** [наплевать] — отпишусь!»
Еще один арестант СИЗО
— Железнов пригласил других сотрудников СИЗО, которые заломали мне руки за спиной в разные стороны, хотя я даже не сопротивлялся. Надели наручники, специально застегнули их слишком жестко, отчего я испытал сильную физическую боль. В спецмашине меня посадили в одиночный отсек — "стакан"», — рассказал «Тайге.инфо» Клементьев.
Когда мужчину заталкивали в «стакан», он зацепился предплечьем за замок камеры, получив рваную рану.
— Я обратил внимание Железнова на нее, но тот ответил, что ему **** [наплевать], и он «отпишется», после чего пнул меня по копчику, — рассказал Клементьев.
Попытки арестанта обжаловать действия надзирателей успехом не увенчались. С его слов, сотрудники СИЗО отказались принимать заявление о побоях, а следователь (тот же, что отказался возбуждать уголовное дело по жалобам Кобеца) не нашел оснований для уголовного дела.
— Мне сказали: «Будешь писать жалобы — тебя поместят в карцер, подумай над этим хорошо, ведь тебе еще отбывать срок», — подытожил Клементьев. — Кадры с камеры видеонаблюдения по моей просьбе даже смотреть не стали.
Заключенный рассказал, что его травмы расценили как самопорезы, в итоге мужчину поставили на учет как «склонного к членовредительству и суициду».
— По факту прибытия заключенного Клементьева из Новосибирского областного суда в СИЗО-1 с входящей травмой была проведена проверка, материалы переданы в отдел полиции
«Хочешь жить — молчи!»
Еще один заключенный СИЗО-1 Михаил Семенов рассказал, что его 12 ноября вызвали в кабинет надзиратели «для беседы». Внутри помещения уже находились трое арестантов.
— Далее заключенные начали оказывать на меня психологическое и моральное давление, с периодичностью нанося мне удары, в то время когда сотрудники администрации молча наблюдали за всем происходящим в кабинете, даже не пытаясь вмешаться, — утверждает Семенов. — Они лишь попросили бить меня так, чтобы не оставалось следов. А мне сказали: «Хочешь жить — молчи».
Пройти медицинское освидетельствование у мужчины получилось через три дня, когда его этапировали в суд. Медики диагностировали у Семенова ссадины и перелом ребра. Сам он рассказывает, что после этого на него начал давить «спецконтингент черной масти». Мужчину якобы заставляли писать «нужные» показания, иначе с ним «произойдет несчастный случай».
— Некоторое время я отказывался, но после разговора с управлением, когда осознал, что они все заодно и далеко не шутят, сделал так, как они хотят, — рассказал Семенов.
Официальной версией получения травм арестанта стала «бытовая травма по собственной неосторожности».
— По заявлению Семенова о якобы нарушении его прав сотрудниками СИЗО-1 проводится проверка. Сам обвиняемый пояснил, что получил повреждения по собственной неосторожности в быту. Собранные материалы направлены в отдел полиции
Также в ведомстве добавили, что 23 декабря СИЗО-1 посетили уполномоченный по правам человека Новосибирской области, члены общественной наблюдательной комиссии и представитель прокуратуры.
— Жалоб от указанных вами в запросе граждан не поступало, — заверил замначальника ГУФСИН НСО Олег Тишечко.
Мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы
В 2020 году благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая»* при поддержке Европейской комиссии опубликовал доклад о соблюдении прав заключенных в местах не столь отдаленных. В исследовании в формате опроса арестантов и их родных сделаны следующие выводы:
- о нарушениях прав в предоставлении медицинской помощи заявили 93% респондентов. Ранее НГС рассказывал о том, как устроена медицина в колониях;
- о нарушениях прав в сфере питания сообщили 86% опрошенных;
- о фактах психологического насилия со стороны сотрудников ФСИН заявили 92% опрошенных. Со стороны других заключенных — 35% респондентов;
- о психологическом насилии со стороны сотрудников ФСИН рассказали 82% опрошенных. Со стороны других заключенных — 33% респондентов;
- половина опрошенных заявили о том, что им известны случаи трудового рабства в колониях и СИЗО.
Руководитель новосибирского отделения «Руси сидящей»* Владимир Клопотов заявил НГС, что считает эту статистику актуальной и сегодня.
— Судя по сообщениям, которые мы получаем, и последующим проверкам, уверяю: с 2020 года в этом плане принципиально ничего не изменилось, — сказал Клопотов.
* 7 мая 2018 года Минюст РФ внес Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента».
Напомним, 23 декабря во время своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что по факту пыток в российских колониях и СИЗО возбуждено 17 уголовных дел и уволены более 10 человек. Он пообещал разобраться с этой проблемой. 8 января НГС привел рассказы бывших заключенных, адвокатов, правозащитников и бывшего работника ГУФСИН о самых жестоких колониях.