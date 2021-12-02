«Зэк — он же немного сволочь». Почему в России любой срок может стать «высшей мерой» для осужденного

По мнению Левченко, сама система побуждает сотрудников ФСИН быть негуманными и равнодушными ко всему, что происходит с заключенными. Правозащитник не верит, что без тщательного контроля система изменится. Заключенные просят общественников приходить почаще, но из-за пандемии визиты правозащитников стали редкими. В 2019 году члены ОНК посещали донские колонии 121 раз, в 2020 — уже 82, к концу октября 2021 года — всего 42 раза.



— Это везде так, есть объективные предпосылки: ковидные ограничения и соответственно запрет на покамерный обход, — утверждает правозащитник Александр Хуруджи. — Но и само качество членов ОНК и их активность заметно упала. Самая активная комиссия в Москве, в Ростове есть несколько человек активных, а в других регионах вообще всё грустно.



Процедура долгая



Лекарства для каждого онкобольного заключенного должны закупать персонально. Но в колониях препаратов нет — тюремные врачи ссылаются на сложность процедуры закупки, говорит Омельченко.



Сергей Левченко утверждает, что если в местах заключения не могут оказать требуемую медпомощь — когда нет врача, препаратов или оборудования — в ГУФСИН обязаны оказать медпомощь в сторонней организации. Если этого не делают, то ведомство нарушает права человека.



— [Любой], кто попал в ситуацию в местах заключения, вправе воспользоваться в полной степени медицинской помощью, — говорит Левченко. — Если учреждение не может [ее] оказать, то [оно] обязано заключить и оплатить договор, либо выполнить по условиям ОМС. Когда это возможно, родственники оплачивают исследование, лечение. На сегодняшний день это работает, к сожалению, только — и не во всех — СИЗО.



По словам правозащитника, пандемия COVID-19 привела к тому, что тюремные больницы просто не принимали многих пациентов, и те погибали без лечения.



Александр Пачганов, до выхода на пенсию руководивший МСЧ-61, подтвердил корреспонденту 161.RU, что в медучреждениях ГУ ФСИН нет запаса препаратов, чтобы оказывать медпомощь заключенному сразу после госпитализации. По его словам, лекарства стоят дорого, поэтому заранее их не закупают.



По словам Пачганова, закупка может занять месяцы. Если препарата нет в местных складах, лекарства заказывают из Москвы.



— У нас организована онкологическая помощь на базе хирургического отделения. После консультации в диспансерах по назначению их ведет врач-онколог, — добавил Пачганов.



Саван из бюджета



После гибели, если у заключенного остались родственники, тело выдают им. Если скончался одинокий человек, то такого называют «невостребованным».



Тюремные медучреждения регулярно ищут подрядчиков для «услуг по погребению невостребованных тел осужденных». Так, в сумму последнего контракта МОТБ-19 входят транспортные расходы на перевозку гробов, доставку тел к месту погребения, стоимость ритуальных принадлежностей, рытье могилы и захоронения.