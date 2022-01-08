«Бросили на матрас головой вниз и начали душить»: самые жестокие колонии в России и как с ними будут разбираться власти

— Есть около 10 учреждений в России, которые мы как правозащитники, а также сами осужденные называют пыточными. Наряду с Красноярском, такие есть и в Омске, и во Владимире. Если мы, условно, зайдем в камеру в Москве к людям, которые готовятся к этапу, и им скажем, что они едут в Красноярск, у них начнется, мягко говоря, паника. Ярославль тоже имеет дурную славу, но там уже стало лучше, туда, кстати, сегодня поехали мои коллеги по СПЧ, — говорит Меркачева.

Психологическая и обратная сторона: говорим с бывшим сотрудником ГУФСИН по Красноярскому краю

Ева Меркачева говорит, что у сотрудника ФСИН на сегодняшний день всегда найдется законный способ, чтобы наказать заключенного. Она объясняет это проблемами в законодательстве. На ее взгляд, система приводит к тому, что на свободу выходят люди мстительные и не готовые к жизни вне ИК.

— Нарушением считается, если человек не поздоровался. А если заключенный 10 раз в день видит сотрудника? А в какой форме он должен здороваться? Поводов придраться и сказать, что это было нарушение, полно. И выстраивается режим, при котором человек совсем себе не принадлежит. Мы не говорим, что там должно быть как в санатории, ни в коем случае. В людях не должны уничтожать человеческое достоинство. Задача таких мест, наоборот, чтобы люди начали себя немного уважать. Чтобы они понимали, что несут наказание, но чтобы у них были возможности для личностного роста. Но когда к ним обращаются даже не как к второсортному, а как будто они ничто, это уничтожает всё человеческое. Мы формируем в них потом желание мстить, мы формируем в них еще больше преступную суть. Потому что им не за что держаться, у них нет внутренних опор, — делает вывод правозащитница.

Чтобы посмотреть на проблему с другой стороны, мы, в отсутствие комментариев ГУФСИН (кроме тех, что «проводится проверка»), решили пообщаться с бывшим сотрудником. Он проработал в одной из колоний под Красноярском шесть лет, начиная с 2010 года, в должности младшего инспектора. Это сотрудники, которые следят за порядком. Он уточнил, почему красноярские колонии называют «красными» и что в рассказах заключенных правда, а что похоже на преувеличение.

— Как было в 2010 году. Меня осужденный посылает на три буквы. Мы зашли, ж**у ему распинали — и всё, он сидит молчит, успокоился. Потом, году в 2012-м, пошли нововведения. Стали устанавливать камеры, на нас повесили видеорегистраторы. Я должен обращаться к осужденному на вы, а он стоит и тыкает мне, посылает. Неважно, старше он меня или младше. Я могу только условно пальцем ему погрозить и сказать: «Ай-ай, нельзя, на вас будет составлен рапорт». Сотрудников не хватает. По правилам на одного инспектора должно приходиться не более 100 человек заключенных. А в СИЗО-1 могло быть и 200, это уже превышение, и за всеми реально и не углядишь. К тому же много мертвых зон, где нет камер и мы не видим, что там происходит. Чем больше людей сидит в том же СИЗО, тем больше работают «оперативники на контрактах», выбивая показания.

То, о чём сейчас все говорят, делаем не мы, а осужденные, у которых есть «контракт» с администрацией. Их не отправляют в колонию, потому что за выбивание показаний на зоне с них могут спросить. А тут у них свободы и возможностей больше, я имею в виду ИВС. В колонию им никто алкоголь не пронесет, проституток не привезет. И вот заводят пойманного к ним, и их задача — его обработать. Ссут в стакан и говорят: «Если не напишешь явки, мы тебя обливаем», — и уже принижение пошло. Откуда видео, где шваброй дырявили, это очень жестко, у нас такого в крае нет. У нас «красные тюрьмы», где правят силовики. Там, дальше, за Уралом, тюрьмы «черные», в которых власть за заключенными, и всё это пришло к нам оттуда, а не наоборот.

Сложнее всего с теми, кто на общем режиме и сидит уже не первый раз. Вот там они себя плохо ведут. Особый режим спокойный, строгий — более-менее. С «первоходами» — люди только с воли заехали, еще не знают, что и как, с ними еще спокойнее. Чтобы был какой-то беспредел — такого не было. Мне вспоминается только один случай — Вячеслав Дацик, который сидел у нас и писал больше всего жалоб, — рассказывает экс-сотрудник ГУФСИН.