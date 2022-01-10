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В Новосибирске ищут эксгибициониста, пристававшего к двум девочкам у железнодорожных путей

Следователи составили фоторобот подозреваемого

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Сейчас возбуждено уголовное дело по <nobr class="_">ч. 3</nobr> <nobr class="_">ст. 135</nobr> УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц»

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц»

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В Новосибирске следователи ищут эксгибициониста, который приставал к двум девочкам. Инцидент произошел еще 17 ноября 2021 года.

— В ходе предварительного следствия установлено, что вблизи железнодорожных путей на улице Даргомыжского Заельцовского района города Новосибирска неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух несовершеннолетних девочек, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц». Составлен фоторобот. Всех, кто опознает мужчину, следователи просят позвонить по телефонам: 8 383 227-20-87, 8 383 203-57-39.

В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района. По данным источника НГС, преступление мужчина совершал с апреля по июнь в квартире, где он живет. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка.

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