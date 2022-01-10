В Новосибирске ищут эксгибициониста, пристававшего к двум девочкам у железнодорожных путей

В Новосибирске следователи ищут эксгибициониста, который приставал к двум девочкам. Инцидент произошел еще 17 ноября 2021 года.
— В ходе предварительного следствия установлено, что вблизи железнодорожных путей на улице Даргомыжского Заельцовского района города Новосибирска неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух несовершеннолетних девочек, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас возбуждено уголовное дело по
В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над