В Новосибирске ищут эксгибициониста, пристававшего к двум девочкам у железнодорожных путей

В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района. По данным источника НГС, преступление мужчина совершал с апреля по июнь в квартире, где он живет. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка.