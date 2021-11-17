«Выложу фотки на сайт интим-услуг»: семья сибиряка столкнулась с террором коллекторов. Заём он не брал

Новосибирский экспедитор Роман Савченко и его родственники столкнулись с угрозами коллекторов, действующих от имени МФО «Деньги на дом». Сибиряк уверяет, что займов в этой организации он не брал. Нападки взыскателей длились две недели, они звонили членам его семьи, а также соседям.

«Фотки раскину по всем столбам!»

В конце октября Роману Савченко позвонил брат и спросил, по какой причине ему звонят коллекторы и требуют передать информацию о необходимости погасить долг.



— Брат говорит, что его поставили на автопрозвон со скрытого номера, все выходные он не мог отвечать на входящие из-за робота, который напоминал ему о моей задолженности. Также ему пришло СМС о том, что я задолжал МФО «Деньги на дом». Не прошло и получаса после разговора с братом, как ко мне заходит сосед и говорит: «Это что за прикол? Почему мне звонят коллекторы и просят передать тебе информацию о долге?» — рассказал НГС Роман Савченко.