«Выложу фотки на сайт интим-услуг»: семья сибиряка столкнулась с террором коллекторов. Заём он не брал

Коллекторы устроили террор семье новосибирца из-за несуществующего займа
Новосибирский экспедитор Роман Савченко и его родственники столкнулись с угрозами коллекторов, действующих от имени МФО «Деньги на дом». Сибиряк уверяет, что займов в этой организации он не брал. Нападки взыскателей длились две недели, они звонили членам его семьи, а также соседям.
«Фотки раскину по всем столбам!»
В конце октября Роману Савченко позвонил брат и спросил, по какой причине ему звонят коллекторы и требуют передать информацию о необходимости погасить долг.
— Брат говорит, что его поставили на автопрозвон со скрытого номера, все выходные он не мог отвечать на входящие из-за робота, который напоминал ему о моей задолженности. Также ему пришло СМС о том, что я задолжал МФО «Деньги на дом». Не прошло и получаса после разговора с братом, как ко мне заходит сосед и говорит: «Это что за прикол? Почему мне звонят коллекторы и просят передать тебе информацию о долге?» — рассказал НГС Роман Савченко.
Роман действительно имеет пару кредитов и заём, но в другой микрофинансовой организации, и, по его заверениям, платит исправно. А вот в «Деньги на дом» никогда не обращался, поэтому не понимает, почему ему звонят коллекторы из этой МФО.
— Только спустя несколько дней они начали беспокоить меня. Пришло СМС о необходимости погасить какой-то долг, причем сумма не называлась. Меня и супругу проставили на автопрозвон. Вы знаете, это ужасно: просто невозможно с кем-то переговорить, всё время этот робот долбит. Нам пришлось перевести телефон в режим, когда проходят лишь входящие с записанных в телефонную книжку номеров. По телефону горячей линии «Деньги на дом» мне ничего внятного объяснить по поводу этой ситуации не смогли, — говорит Роман.
Супруге Романа Алене какой-то мужчина во «ВКонтакте» угрожал тем, что сделает от ее имени анкету на сайте проституток, если муж не заплатит.
— Помимо этих угроз мне звонили коллекторы от «Деньги на дом», гневно требовали убедить супруга рассчитаться с долгом, сумму которого также не назвали. Звонки поступали до
Через несколько часов после выхода материала о коллекторах, которые превратили жизнь одной из заемщиц «Деньги на дом» в настоящий кошмар, МВД Новосибирской области объявило о старте проверки. Также в редакцию НГС звонил представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с целью провести свою проверку, корреспондент с согласия героини публикации дал ее контактный телефон.
А 9 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об угрозах коллекторов взорвать школу
По телефону горячей линии «Деньги на дом» НГС не смогли прокомментировать ситуацию с Романом Савченко. Оператор сообщил, что занимается лишь оформлением заявок, отказавшись предоставить телефон руководства. Отметим, что при подготовке предыдущего материала о деятельности МФО НГС направлял официальный запрос на электронную почту организации. С тех пор прошло более двух недель, но ответа не последовало.
Что такое «Деньги на дом»
ООО «Деньги на дом» исключено из реестра микрофинансовых компаний еще
Большинство отзывов о МКК «ДнД» на сайте Сравнизаймы.ру носят негативный характер. Люди жалуются на круглосуточный автопрозвон, звонки непричастным людям, угрозы расправой и прочий инструментарий недобросовестных коллекторов образца
«ДнД» с 2020 года 17 раз привлекался в качестве ответчика в судах разных городов России за нарушение законодательства при взыскании задолженностей и за отказ выполнять требования полиции, СК или прокуратуры.
Что делать, если донимают коллекторы
По закону кредитор не имеет права звонить более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю и более 16 раз в месяц. Но это должны быть именно разговоры. Если должник не взял трубку или взял и сразу положил, то такие разговоры «в зачет не идут». Нельзя звонить в рабочие дни в период с 22:00 до 08:00, а в нерабочие, как сейчас, — с 20:00 до 09:00. Звонки третьим лицам запрещены в принципе, если от них нет письменного согласия на взаимодействие.
В случае, если коллекторы нарушают вышеуказанные нормы, нужно обращаться с заявлением к судебным приставам, в полицию и Центробанк.
— Если потребитель грамотный и готов отстаивать свои права, то поставить на место МФО можно и нужно. Вплоть до исключения из соответствующего реестра. Хотя на практике учредители регистрируют новое ООО и работают дальше. По тем же принципам. Лучший совет для людей:
Если же коллекторы переходят рамки разумного и если сильно повезет, то можно добиться и возбуждения уголовного дела. В августе это настигло настойчивого взыскателя, который полгода терроризировал сотрудников школы в Шелехове.