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«Выложу фотки на сайт интим-услуг»: семья сибиряка столкнулась с террором коллекторов. Заём он не брал

Роман Савченко не пользовался услугами «Деньги на дом», однако его родню донимают коллекторы

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В начале ноября после публикации НГС «Деньгами на дом» заинтересовались полицейские, приставы и даже центральный аппарат СК России

В начале ноября после публикации НГС «Деньгами на дом» заинтересовались полицейские, приставы и даже центральный аппарат СК России

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Коллекторы устроили террор семье новосибирца из-за несуществующего займа

Новосибирский экспедитор Роман Савченко и его родственники столкнулись с угрозами коллекторов, действующих от имени МФО «Деньги на дом». Сибиряк уверяет, что займов в этой организации он не брал. Нападки взыскателей длились две недели, они звонили членам его семьи, а также соседям.

«Фотки раскину по всем столбам!»

В конце октября Роману Савченко позвонил брат и спросил, по какой причине ему звонят коллекторы и требуют передать информацию о необходимости погасить долг.

— Брат говорит, что его поставили на автопрозвон со скрытого номера, все выходные он не мог отвечать на входящие из-за робота, который напоминал ему о моей задолженности. Также ему пришло СМС о том, что я задолжал МФО «Деньги на дом». Не прошло и получаса после разговора с братом, как ко мне заходит сосед и говорит: «Это что за прикол? Почему мне звонят коллекторы и просят передать тебе информацию о долге?» — рассказал НГС Роман Савченко.

Такие СМС приходили Роману и его родственникам. При попытке звонка на этот телефон слышно лишь «номер не доступен»

Такие СМС приходили Роману и его родственникам. При попытке звонка на этот телефон слышно лишь «номер не доступен»

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Роман действительно имеет пару кредитов и заём, но в другой микрофинансовой организации, и, по его заверениям, платит исправно. А вот в «Деньги на дом» никогда не обращался, поэтому не понимает, почему ему звонят коллекторы из этой МФО.

— Только спустя несколько дней они начали беспокоить меня. Пришло СМС о необходимости погасить какой-то долг, причем сумма не называлась. Меня и супругу проставили на автопрозвон. Вы знаете, это ужасно: просто невозможно с кем-то переговорить, всё время этот робот долбит. Нам пришлось перевести телефон в режим, когда проходят лишь входящие с записанных в телефонную книжку номеров. По телефону горячей линии «Деньги на дом» мне ничего внятного объяснить по поводу этой ситуации не смогли, — говорит Роман.

Супруге Романа Алене какой-то мужчина во «ВКонтакте» угрожал тем, что сделает от ее имени анкету на сайте проституток, если муж не заплатит.

Такое сообщение во «ВКонтакте» получила супруга Романа

Такое сообщение во «ВКонтакте» получила супруга Романа

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— Помимо этих угроз мне звонили коллекторы от «Деньги на дом», гневно требовали убедить супруга рассчитаться с долгом, сумму которого также не назвали. Звонки поступали до 4 ноября, я уже не выдержала и сказала, что развелась с мужем и не поддерживаю с ним отношения. А 6 ноября я увидела статью НГС про «Деньги на дом», в которой рассказывалось, что коллекторы этой фирмы угрожают взорвать школу. Тогда мы решили написать вам, но через несколько дней всё прекратилось, — говорит Алена Савченко.

Через несколько часов после выхода материала о коллекторах, которые превратили жизнь одной из заемщиц «Деньги на дом» в настоящий кошмар, МВД Новосибирской области объявило о старте проверки. Также в редакцию НГС звонил представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с целью провести свою проверку, корреспондент с согласия героини публикации дал ее контактный телефон.

А 9 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об угрозах коллекторов взорвать школу № 207.

По телефону горячей линии «Деньги на дом» НГС не смогли прокомментировать ситуацию с Романом Савченко. Оператор сообщил, что занимается лишь оформлением заявок, отказавшись предоставить телефон руководства. Отметим, что при подготовке предыдущего материала о деятельности МФО НГС направлял официальный запрос на электронную почту организации. С тех пор прошло более двух недель, но ответа не последовало.

Что такое «Деньги на дом»

ООО «Деньги на дом» исключено из реестра микрофинансовых компаний еще 11 ноября 2014 года. Сейчас под этим брендом работает ООО МКК «ДнД». Гендиректор — Владимир Афанасьев, единственный учредитель — Роман Жемчугов.

Большинство отзывов о МКК «ДнД» на сайте Сравнизаймы.ру носят негативный характер. Люди жалуются на круглосуточный автопрозвон, звонки непричастным людям, угрозы расправой и прочий инструментарий недобросовестных коллекторов образца 1990-х годов.

«ДнД» с 2020 года 17 раз привлекался в качестве ответчика в судах разных городов России за нарушение законодательства при взыскании задолженностей и за отказ выполнять требования полиции, СК или прокуратуры.

Что делать, если донимают коллекторы

По закону кредитор не имеет права звонить более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю и более 16 раз в месяц. Но это должны быть именно разговоры. Если должник не взял трубку или взял и сразу положил, то такие разговоры «в зачет не идут». Нельзя звонить в рабочие дни в период с 22:00 до 08:00, а в нерабочие, как сейчас, — с 20:00 до 09:00. Звонки третьим лицам запрещены в принципе, если от них нет письменного согласия на взаимодействие.

В случае, если коллекторы нарушают вышеуказанные нормы, нужно обращаться с заявлением к судебным приставам, в полицию и Центробанк.

— Если потребитель грамотный и готов отстаивать свои права, то поставить на место МФО можно и нужно. Вплоть до исключения из соответствующего реестра. Хотя на практике учредители регистрируют новое ООО и работают дальше. По тем же принципам. Лучший совет для людей: 10 раз подумайте, прежде чем идти в МФО за деньгами, — рассказал НГС куратор проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Антон Канунников.

Если же коллекторы переходят рамки разумного и если сильно повезет, то можно добиться и возбуждения уголовного дела. В августе это настигло настойчивого взыскателя, который полгода терроризировал сотрудников школы в Шелехове.

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МФОколлекторское агентствомикрофинансовая компания
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