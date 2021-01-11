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Суд вынес приговор работникам «Горводоканала» за махинации на 29 миллионов рублей

Крупная сумма денег исчезла при строительстве водовода в Ленинском районе

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В 2019 году на предприятии прошли обыски: полиция выносила из здания компьютеры и коробки в мешках

В 2019 году на предприятии прошли обыски: полиция выносила из здания компьютеры и коробки в мешках

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Суд отправил в колонию работников «Горводоканала» в Новосибирске

Сегодня, 11 января, Центральный районный суд Новосибирска признал двух работников «Горводоканала» Алексея Теплых и Валентина Клычников виновными мошенничестве с деньгами предприятия, которые исчезли при строительстве водовода в Ленинском районе.

— Алексей Теплых получил 2,8 года, Валентин Клычников — 3 года, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. Их осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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В начале марта 2019 года в здание «Горводоканала» на улице Революции пришла полиция. Из здания выносили компьютеры и коробки, завернутые в мешки (журналисты НГС вели онлайн с места событий).

Через несколько дней суд поместил под домашний арест двух сотрудников предприятия — начальника службы капитального строительства Алексея Теплых и ведущего инженера службы капитального строительства Валентина Клычникова.

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2017 года по результатам электронного аукциона «Горводоканал» заключил контракт с компанией ООО «СибСтройАльянс» на строительство водовода Ереснинской площадки в Ленинском районе — от улицы Связистов до Станционной. При этом, по версии обвинения, директор «СибСтройАльянс» Александр Ерёмин задумал похитить часть денег по контракту. Для этого сотрудники компании подделывали документы и использовали в работе не новые, а восстановленные трубы. В этом Ерёмину помогали Клычников и Теплых.

Таким образом, согласно материалам дела, Ерёмину и двум работникам «Горводоканала» удалось похитить разницу между суммой контракта и фактическими издержками подрядчика, то есть в общей сложности 29,8 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре Центрального района. После, по версии следствия, Александр Ерёмин поделился деньгами со своими помощниками из «Горводоканала». Клычникову он перечислил 100 тысяч рублей, а Алексею Теплых «СибСтройАльянс» оплатил покупку стройматериалов для загородного дома на 114 тысяч рублей и заправку машины на АЗС на 65 тысяч рублей.

В августе 2019 года Железнодорожный районный суд Новосибирска признал Ерёмина виновным в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия, а также по другому эпизоду, связанному с «покушением на ограничение конкуренции» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 УК РФ) при участии в электронных аукционах. Ерёмин получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.

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Горводоканалмошенничествосуд
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