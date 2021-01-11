Суд вынес приговор работникам «Горводоканала» за махинации на 29 миллионов рублей

В начале марта 2019 года в здание «Горводоканала» на улице Революции пришла полиция. Из здания выносили компьютеры и коробки, завернутые в мешки (журналисты НГС вели онлайн с места событий).

Через несколько дней суд поместил под домашний арест двух сотрудников предприятия — начальника службы капитального строительства Алексея Теплых и ведущего инженера службы капитального строительства Валентина Клычникова.



Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2017 года по результатам электронного аукциона «Горводоканал» заключил контракт с компанией ООО «СибСтройАльянс» на строительство водовода Ереснинской площадки в Ленинском районе — от улицы Связистов до Станционной. При этом, по версии обвинения, директор «СибСтройАльянс» Александр Ерёмин задумал похитить часть денег по контракту. Для этого сотрудники компании подделывали документы и использовали в работе не новые, а восстановленные трубы. В этом Ерёмину помогали Клычников и Теплых.

Таким образом, согласно материалам дела, Ерёмину и двум работникам «Горводоканала» удалось похитить разницу между суммой контракта и фактическими издержками подрядчика, то есть в общей сложности 29,8 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре Центрального района. После, по версии следствия, Александр Ерёмин поделился деньгами со своими помощниками из «Горводоканала». Клычникову он перечислил 100 тысяч рублей, а Алексею Теплых «СибСтройАльянс» оплатил покупку стройматериалов для загородного дома на 114 тысяч рублей и заправку машины на АЗС на 65 тысяч рублей.

