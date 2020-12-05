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Следователи проверяют информацию о сексуальных отношениях новосибирского полицейского и школьницы

В настоящее время органы проводят доследственную проверку

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В произошедшем разбирается Следственный комитет&nbsp;

В произошедшем разбирается Следственный комитет 

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Новосибирского полицейского обвинили в сексуальной связи со школьницей

Следственный комитет проводит доследственную проверку по информации о сексуальной связи новосибирского участкового и 15-летней школьницы.

— Сотрудник работает участковым, школьница говорит, что при знакомстве прибавила к своему возрасту 4 года, и всё у них было добровольно, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Пока следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Если информация подтвердится, сотруднику полиции может грозить до 4 лет лишения свободы.

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В прошлом году новосибирские следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 3-летней девочкой - подозреваемым по делу стал 14-летний подросток.

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уголовное дело
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