Следователи проверяют информацию о сексуальных отношениях новосибирского полицейского и школьницы

Следственный комитет проводит доследственную проверку по информации о сексуальной связи новосибирского участкового и 15-летней школьницы.



— Сотрудник работает участковым, школьница говорит, что при знакомстве прибавила к своему возрасту 4 года, и всё у них было добровольно, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Пока следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Если информация подтвердится, сотруднику полиции может грозить до 4 лет лишения свободы.