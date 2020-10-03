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Новосибирца, который напал с ножом на подвозившего его до Бердска водителя, отправили в СИЗО

Под стражей он будет находиться полтора месяца

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Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

Бердский городской суд Новосибирской области избрал меру пресечения новосибирцу, который ранил ножом подвозившего его водителя. В СИЗО 24-летний мужчина проведет полтора месяца.

— Органами предварительного следствия мужчина подозревается в том, что 30 сентября 2020 года, находясь в автомобиле в пути следования по городу Бердску Новосибирской области, применяя нож в качестве оружия, умышленно нанёс несколько ударов в область шеи потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью с опасностью для жизни, — сообщается в пресс-службе суда.

Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 30 ноября.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что 60-летнего потерпевшего водителя в больницу доставили работники СТО, расположенного на улице Черемушной в Бердске. Они же и рассказали полицейским, что в 11:30 30 сентября автомобиль Mitsubishi подъехал к зданию СТО, а водитель, находившийся за рулем со следами крови, потерял сознание.

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