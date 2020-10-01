Сибиряк взял попутчика на дороге в Бердск и получил удар ножом — водителя спасли работники СТО

Именно работники СТО доставили мужчину в больницу.

— Родственники потерпевшего пояснили, что мужчина на своём автомобиле утром уехал на дачу, а во время произошедшего должен был с неё возвращаться. Подозреваемый остановил автомобиль потерпевшего и попросил довезти до Бердска. В пути следования между водителем и пассажиром возник конфликт — подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся, — объяснили в ведомстве.

Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого.

— Им оказался 24-летний, ранее судимый за кражу житель Новосибирска. По местам возможного появления подозреваемого было выставлено несколько нарядов полиции. Около 4 часов утра мужчину задержали оперативники на подходе к дому в Ленинском районе Новосибирска, — добавили в полиции.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Завтра задержанному будет избираться мера пресечения.

