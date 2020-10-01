Сибиряк взял попутчика на дороге в Бердск и получил удар ножом — водителя спасли работники СТО

Водитель получил ножевое ранение от попутчика по дороге в Бердск
Новосибирские полицейские задержали 24-летнего новосибирца, напавшего на водителя, согласившегося подвезти его до Бердска. Инцидент произошёл утром 30 сентября.
— В больницу потерпевшего — 60-летнего жителя города Бердска привезли работники СТО, расположенного на улице Черемушной в Бердске. Граждане рассказали полицейским, что в 11:30 автомобиль Mitsubishi подъехал к зданию СТО. Водитель, находившийся за рулем со следами крови, потерял сознание, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Именно работники СТО доставили мужчину в больницу.
— Родственники потерпевшего пояснили, что мужчина на своём автомобиле утром уехал на дачу, а во время произошедшего должен был с неё возвращаться. Подозреваемый остановил автомобиль потерпевшего и попросил довезти до Бердска. В пути следования между водителем и пассажиром возник конфликт — подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся, — объяснили в ведомстве.
Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого.
— Им оказался 24-летний, ранее судимый за кражу житель Новосибирска. По местам возможного появления подозреваемого было выставлено несколько нарядов полиции. Около 4 часов утра мужчину задержали оперативники на подходе к дому в Ленинском районе Новосибирска, — добавили в полиции.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Завтра задержанному будет избираться мера пресечения.
Вы знаете потерпевшего или нападавшего? Вы работник СТО, который помог изрезанному мужчине? Располагаете фото или видео инцидента? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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