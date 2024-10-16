Инфляция пошла как по маслу. Почему продукты снова дорожают?

Некоторые продукты вновь подорожают — об этом уже сообщили поставщики Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Производители молочной продукции, мяса, хлеба, кондитерских изделий и кормов для животных вновь сообщили ретейлерам о намерении поднять цены. Предыдущая индексация лишь частично покрыла издержки, которые продолжают расти, сообщают они. Ретейлеры традиционно обещают сдержать подорожание, но не без ущерба для ассортимента. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Об изменении стоимости своих товаров поставщики сообщили в письмах розничным сетям (есть в распоряжении «Фонтанки»).

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Молочная продукция

Наиболее драматическая ситуация сложилась в сегменте молочной продукции.

Так, «Невские сыры» после мартовской индексации в середине сентября подняли цены на свою продукцию еще раз. Сильнее всего подорожало сливочное масло «Тысяча озер» и «Александровская ферма»: на 27,2% — и творожные сыры «Тысяча озер»: на 20,8%, сообщает компания. Полутвердые сыры «Тысяча озер» и «Золото Европы» выросли в цене на 15,8%, полутвердые сыры в нарезке «Тысяча озер», «Золото Европы», «Город сыра» — на 15,4%, твердые сыры «Дольче гранто» и «Золото Европы» — на 5,4%, фета «Сиртаки» — на 10,3%, копченые сыры «Город сыра» на — 15,7%.

ООО «Галактика» с 1 октября повышает цены на сметану, молоко и сливки в среднем на 15%. ООО «Виола» (ранее «Валио») объявила о корректировке прайс-листов 1 ноября 2024 года. Точный процент индексации и позиции, которые она затронет, компания обещает указать отдельно, но подчеркивает, что повышение коснется не всего ассортимента.

— Изменение цены тех позиций, себестоимость производства которых продолжает динамично расти, — пояснили в «Виоле» «Фонтанке».

— Процент зависит от текущих условий работы с клиентами, а также от доли промо, —добавили в пресс-службе.

И «Галактика», и «Виола» в последний раз сообщали о подорожании своей продукции в августе.

— Предыдущее повышение цен лишь отчасти покрыло уже случившиеся издержки, — объясняют в «Галактике» необходимость новой корректировки.

При этом все факторы, которые привели к предыдущему подорожанию, продолжают оказывать давление на стоимость.

Это как общие для всего рынка причины, так и специфические для молочной отрасли. К примеру, в «Виоле» ссылаются на погодный фактор: из-за засухи весной 2024 года погибли кормовые посевы и упали удои в летний сезон. В результате в период ежегодного сезонного снижения цен («сезон большого молока») молочное сырье выросло в цене. Также сказывается сохранение дефицита молочного жира и рост издержек на ветеринарные препараты.

О дефиците молочных жиров ранее подробно рассказывала «Фонтанка». Если вкратце, то сырое молоко поступает на заводы с жирностью 3,6%, а дальше предприятия выпускают продукты разной жирности: у кого-то лишние жиры остаются и их можно продать маслоделам, у кого-то их не хватает, и тогда их надо купить в виде сливок сырых, масла или еще чего-то. Нехватку молочных жиров российские предприятия традиционно покрывали за счет импорта. Основными поставщиками являлись Белоруссия и Новая Зеландия. Однако в этом году случился скачок мировых цен на данную продукцию.

«Виола» подробно описывает, как изменились закупочные цены для самой компании. Так, с января сливочное масло выросло в цене на 55%, только с июля по октябрь — на 19%. Сухое молоко подорожало с начала года на 32%, а за последние три месяца — на 11%, сырое молоко — на 20% и 10% соответственно, полутвердый сыр — на 15% и 10% соответственно, упаковка — на 7% и 3% соответственно. Таким образом, инфляция в последние месяцы только ускорилась.

— На фоне дефицита на мировых рынках стоимость сливочного масла, пармезана, растительных жиров подскочила на 32% с марта по август. Биржевые цены на сливочное масло за тот же период выросли на 36%, на полутвердые сыры — на 18%, — сообщает «Нева Милк».

— Вклад в подорожание вносят и рост стоимости обслуживания производственных линий, изготовления и доставки запасных частей для оборудования, дефицит производственных кадров и связанный с ним рост ФОТ, — сообщают в «Виоле».

В «Галактике» указывают на повышение ключевой ставки и, как следствие, стоимости кредитов. В «Нева Милк» также отмечают перебои в поставках ингредиентов и расходных материалов, а также рост цен на импортное сырье.

Мясо

ООО «ТК „Мираторг“» с 12 октября повысило цены на ряд товаров. В письме поставщикам компания сообщает, что если контрагенты их не примут, то с 14 октября отгрузки прекратятся. Что и насколько подорожает, в самом письме не говорится. Но, по словам одного из ретейлеров, получивших уведомление, индексация составила от 3 до 20%. Участники рынка не исключают, что индексация может быть связана с потерями, понесенными компаниями в ходе боевых действий в Курской области. По данным отраслевого портала Meatinfo, экономический ущерб дочерних компаний «Мираторга» составил 8,6 млрд рублей.

ООО «ТД „Черкизово“» сообщило о повышении отпускных цен на индейку с 8 ноября. Подорожание составит «от 0% до более 10%», в зависимости от вида продукции и конкретной позиции SKU. Оно затронет как продукцию под торговыми марками самого «Черкизово», так и продукцию под собственными торговыми марками сетей. По словам ретейлеров, в среднем цены увеличились на 3–7%.

Себестоимость подскочила в основном из-за увеличения закупочных цен на основные кормовые компоненты, а также на специи и упаковочные материалы. Кроме того, выросли тарифы на транспортные и складские услуги. А конкуренция между различными отраслями промышленности и сферы услуг за рабочий персонал привела к увеличению затрат на ФОТ.

— С ноября 2023 года рост зарплат составил в растениеводстве и животноводстве свыше 17%, в пищевой промышленности свыше 20% с продолжающейся тенденцией к дальнейшему росту, — сообщает компания.

Хлеб и кондитерские изделия

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» («Коломенский торговый дом», «Дарница», «Хлебный дом») повысит с 20 октября цены на замороженные хлебобулочные и мелкоштучные изделия на 3,5%–7%. Корректировка затронет все каналы сбыта.

Компания объясняет, что по сравнению с весной мука подорожала на 12%, растительные жиры — на 6%, замороженные ягоды и фрукты — до 30%. На 10% выросли расходы на персонал, на столько же — тарифы на доставку продукции. Стоимость аренды и обслуживания складских и экспедиционных площадей подскочила сразу на 50%. Ранее в этом году «Коломенский» сообщал об индексации в августе и марте.

ООО «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Кириешки») уже подняло отпускные цены с 3 октября. Компания отмечает, что вынуждена компенсировать инфляционные издержки, которые произошли «за прошедшие периоды» (о каких сроках речь, компания не указывает). Так, сливочное масло подорожало на 13%, молочные продукты — на 9–13%, молоко сухое цельное — на 10%. Выросли в цене и другие жиры: растительное масло — на 15%, оливковое масло — на 15%, масложировые ингредиенты (в том числе кондитерские жиры) — на 9–13%. Из-за роста мировых цен повысилась стоимость какао-масла — на 10%, какао-порошка — на 12%, какао тертого — на 31%. Также подскочили цены на сахар — на 16%, патоку — на 13–17%, муку — на 13–22%, яйцо — на 5%, пектин — на 9%, желатин — на 10%, орехи — на 6%, кунжут — на 2%, глазурь — на 45%, сыворотку — на 12%, соль — на 20%.

Кроме того, дорожают энергоресурсы, транспортные тарифы, растет стоимость упаковки, увеличиваются производственные и прочие расходы, включая использование заемных средств.

Другие продукты

ГК «Юг Руси» сообщила о повышении цен на бутилированное растительное масло с 1 октября, обещая указать точный процент подорожания в прайс-листе. По словам ретейлеров, индексация составила 9%. Однако в беседах с закупщиками сетей поставщик не исключил, что в ноябре будет еще одна корректировка.

Производитель лапши и пюре быстрого приготовления «Кухня без границ» ООО «ТДКБГ» увеличивает цены с 1 ноября 2024 года. Размер повышения на большинство позиций не превысит 10% и будет зависеть от категории и вида продукции, а также географии поставок, как отмечает компания.

Индексация стала необходимой из-за подорожания сырья и упаковки. Так, по подсчетам компании, с начала года масло растительное выросло в цене на 41%, говядина — на 33%, хлопья картофельные — на 23%, мука — на 22%, лотки — на 9%, пакеты для мяса — на 6%, чашки бумажные — на 5%, крышки — на 7%

Инфляция не обошла стороной и пищу для братьев наших меньших. Так, компания «Марс» с 21 октября поднимет цены на корма для домашних животных. Сухие корма под брендом Kitekat подорожают от 5,8% до 9,9%, Whiskas — от 6,1% до 9,9%, Chappi — от 8,9% до 9,9%, Pedigree — от 9% до 9,9%, Perfect Fit и Natures Table — от 0% до 9,9%. Рост стоимости однопорционных влажных кормов Whiskas и Pedigree составит до 9,9%, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit и Natures Table — 9,9%.

Компания также сообщает о росте цен на сырье, упаковку, тарифов на энергию, а также о росте других затрат по выпуску продукции.

— Предпринимаемые действия не направлены на получение дополнительной прибыли, — подчеркивают в «Марсе».

Что говорят ретейлеры?

В розничных сетях подтвердили получение писем от поставщиков.

— Вся социалка (социально значимые продукты. — Прим. ред.) пошла вверх, — рассказал представитель одной из петербургских сетей.

По его словам, сильнее всего выросли закупочные цены на сливочное масло — за год на 70%.

Но на пути к полкам цены притормозили. По данным Петростата, цены на масло в Петербурге с начала года выросли на 17%, на сметану — на 17%, на пастеризованное молоко — на 11%, на стерилизованное молоко — на 9%, на кисломолочные продукты — на 9%, на творог — на 7%, на сыры — на 3%.

Хлеб и изделия из пшеничной муки прибавили с начала года 23%, из ржаной муки — 13%. Из мясных продуктов сильнее всего подорожала говядина — на 7% с начала года, свинина и охлажденные куры даже немного подешевели.

Как и в других подобных случаях, ретейлеры включили собственные механизмы для сдерживания инфляции: там, где возможно, закупили товары впрок по старым ценам и приостановили отгрузки по новым. Пауза будет использована для переговоров. Например, сеть и поставщик могут договориться о расширении промоакций: тогда с учетом скидки цена не изменится или увеличится меньше. Не самые популярные, но сильно подорожавшие позиции магазины выводят из ассортимента.