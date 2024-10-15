«Чижик» заклевал: столичная сеть дискаунтеров распространяется по Новосибирску — кому из супермаркетов пришлось потесниться

Коридор, ведущий к магазину «Чижик», на месте бывшего торгового зала крупного супермаркета Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первый магазин сети «Чижик» заработал в Новосибирске в октябре прошлого года. Тогда в компании говорили, что планируют открыть здесь порядка 40 торговых точек. Обозреватель НГС посмотрел, как далеко продвинулась дискаунтеры на новосибирском рынке, кого еще можно ждать в Новосибирске, а какие сети начали сдавать позиции. Подробности — в материале Стаса Соколова.

Год «Чижику»

Первый «Чижик» заработал в неожиданном месте: в атриуме торгового центра «Федосеевский», которому так и не удалось превратиться в фермерский рынок. Тогда в X5 Group (которой принадлежит этот бренд) осторожно говорили, что планируют открыть в Новосибирске порядка 40 магазинов.

Через год после начала работы количество магазинов сети в базе 2ГИС для «Большого Новосибирска» (с дальними окрестностями вплоть до Сузуна на юго-западе и Болотного на северо-востоке) достигло 48, 28 из которых расположены в административных границах города.

В магазине сети «Чижик» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Магазины сети пока распределены по городу неравномерно. Больше всего их в Калининском и Кировском районах (7 и 5 соответственно), при этом в Центральном, Железнодорожном и Советском нет пока ни одного. Так что наверняка в обозримом будущем торговых точек сети станет еще больше.

Судя по тому, в каких локациях открываются магазины сети, ее владелец пока не ставит задачи кого-то «вытеснить» с рынка. Речь идет скорее о некоем «заполнении пустот». Многие магазины открыты там, где в принципе уже хватает других супермаркетов (в том числе и «Пятерочек» от той же X5 Group), но есть помещения, в которых открывать еще одну «Пятерочку» невыгодно. А вот для «Чижика» там еще найдутся покупатели.

Показательный пример такого рода — магазин на Бориса Богаткова, 266/2. К тому моменту, как он открылся, в пятиминутной шаговой доступности уже работали «Мария-Ра», «Пятерочка», «Ярче!», «Добрянка» и «Монетка» (в том же доме).

Еще один дискаунтер на этой улице (в доме № 194/11) с двух сторон окружен «Магнитами», а через дорогу работает «Пятерочка». В довершение к этому магазин открыт на части площадей бывшей «Горожанки» — томская «Лама» пыталась заменить ее супермаркетом SPAR, но он довольно быстро закрылся. А «Чижик» работает, покупателей там хватает.

Такого рода соседи практически у всех магазинов сети. То есть они открыты там, где, казалось бы, места для новых супермаркетов уже не было.

Кто еще в деле

Единственными крупными представителями формата дискаунтеров до прихода «Чижика» были сети «Светофор» и «Маяк» (принадлежат одному владельцу). Именно их тип организации пространства в магазине и выкладка во многом привели к появлению обидного слова «нищемаркеты».

В магазине «Маяк» в ТЦ «Федосеевский» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Светофор» довольно давно прекратил развитие: количество магазинов почти не меняется уже больше года, а за три последних месяца одна точка даже закрылась (теперь их 35). Правда, «Маяк», напротив, увеличил количество гипермаркетов на один (их стало восемь).

Главный конкурент X5, компания «Магнит» пока далека от того, чтобы привести сюда свой проект жестких дискаунтеров В1. Самая восточная точка, куда эта сеть дошла, — Нижний Новгород, а в Москве с Подмосковьем этих магазинов пока меньше 70 (у «Чижика» на той же территории их больше 400).

Но компания в этом году начала постепенно открывать уменьшенный вариант своего основного формата: «Магнит Моя цена». От обычного «Магнита» этот формат отличается меньшим размером и меньшим выбором. В административных городских границах пока работают всего три магазина (остальные десять — за пределами города).

«Магнит Моя цена» на улице Мира Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По сути, «Моя цена» выступает тем же «заполнителем пустот»: все торговые точки появились в местах с небольшим трафиком, где места для полноценного супермаркета может не быть. На улице Мира этот магазин соседствует с «Марией-Ра» и «Пятерочкой», причем этот район застроен трехэтажными домами, плотность населения невелика, а в 15 минутах ходьбы отсюда есть гипермаркет «Ашан». Еще одна торговая точка (начала работать в этом году зимой) вовсе находится в частном секторе Октябрьского района, на улице Дубравы.

Других претендентов пока не видно. Так и не вернулась на новосибирский рынок сеть «Доброцен»: ближайший ее магазин работает в городе Оби, остальные — еще дальше. Омский «Низкоцен» тоже потихоньку осваивает область, остановившись на дальних подступах к Новосибирску (в Искитиме и Коченеве).

Что там у супермаркетов

Когда дискаунтеры «Чижика» только начали открываться, некоторые эксперты говорили, что новый формат может существенно сократить количество обычных супермаркетов. Пока ничего такого не отмечается: практически все крупные сети даже заметно прибавили в размерах.

Магазин сети «Магнит» на втором этаже ТЦ GRANI Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Лидером по количеству торговых точек остается «Пятерочка» (325 супермаркетов, 12% роста за год). Продолжает активно расти и «Магнит» (263 супермаркета, рост 22%) — такой рост отчасти объясняется смелостью сети в выборе помещений. В этом году, например, «Магнит» заработал на втором этаже ТЦ GRANI, что еще недавно выглядело немыслимым: супермаркеты почти везде работают на первом этаже.

На 10% выросла сеть «Ярче!» (сейчас 223 магазина). Но самой быстрорастущей сетью (кроме «Чижика») неожиданно стала «Монетка»: 135 супермаркетов — рост 38%. Это лучшим образом демонстрирует, зачем компания «Лента» купила эту сеть осенью прошлого года.

Единственной пострадавшей пока выглядит барнаульская «Мария-Ра». Количество магазинов этой сети, которая многие годы была лидером новосибирского рынка, летом перестало расти, а сейчас и вовсе начало сокращаться. В июне сеть почти достигла планки в 300 торговых точек в Новосибирске, но потом начала постепенно откатываться назад и сейчас в сети уже 291 точка (а было 297). Разумеется, сокращение сети на шесть магазинов — это еще не повод говорить о том, что «компания отступает с рынка». Но сама по себе тенденция на фоне всеобщего роста показательна.