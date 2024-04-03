Член богатейшей семьи Красноярска и сооснователь сети «Светофор» стал долларовым миллиардером

«Светофор» растет с большой скоростью Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











57-летний Сергей Шнайдер, один из основателей торговой сети «Светофор», стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние за 2023 год в 1,4 миллиарда долларов.



Издание отмечает, что в последние годы группа «Светофор» была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России. Если в 2014 году «Светофор» выручил 17 миллиардов рублей, то в 2023-м — уже 400 миллиардов рублей, дает оценку агентство Infoline.



По подсчетам Forbes, за 2021 и 2022 годы компании группы «Светофор» выплатили своим владельцам около 14 миллиардов рублей дивидендов до вычета налогов. При этом торговая сеть «Светофор» не структурирована как классический холдинг и развивается с самого начала разными юридическими лицами под общим названием «Торгсервис» с разными цифрами.

Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» создала красноярская семья Валентины и Ивана Шнайдеров, их сыновья Сергей и Андрей. Бизнесмены не публичны и не общаются со СМИ. В 2019 году Шнайдеры впервые попали в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes (на 182-е место). Издание оценило их состояние в 650 миллионов долларов. «Светофор», по оценке INFOLine, насчитывал тогда около 2200 магазинов, работает в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сеть Mere в Европе.



В марте НГС писал о том, что владелец сети «Пятерочка» X5 Retail Group собирается вывести на новосибирский рынок свою сеть «жестких» дискаунтеров «Чижик». Свой проект в этом формате запустил и «Магнит». Как это скажется на рынке, выяснял обозреватель НГС Стас Соколов.

Больше новостей в нашем телеграм-канале NGS24.RU — «Новости Красноярска» и в нашей группе во «ВКонтакте» «НГС.НОВОСТИ Красноярск». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.