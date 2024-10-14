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Бизнес Сибирячка получила 175 тысяч рублей за наставничество по «воронкам продаж» — курс закончился в суде

Сибирячка получила 175 тысяч рублей за наставничество по «воронкам продаж» — курс закончился в суде

Жительница Белоруссии судится с новосибирским автором онлайн-курсов продаж

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13 комментариев

Курс стоил 350 тысяч рублей

Гражданка Республики Беларусь требует вернуть деньги за неоконченные консультационные услуги — женщина купила онлайн-курс, но так и не смогла пройти обучение. Как сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области, иностранка приобрела программу платформу «Школа вечных воронок продаж».

По условиям договора, женщина выбрала тарифный план «Я — миллионер» стоимостью 350 тысяч рублей и договорилась с ответчиком об оплате частями. После внесения первого платежа в размере 175 тысяч рублей наставница отказалась от дальнейшего сотрудничества и расторгла договор: она не захотела переносить дату следующего платежа.

Истица заявляет, что услуги не оказаны не в полном объеме и оценивает их стоимость лишь в 50 тысяч рублей. В связи с этим она требует оставшиеся 125 тысяч рублей.

Сегодня НГС писал, что полиция возбудила дело о мошенничестве в отношении новосибирского бизнесмена Евгения Кошелева. Предприниматель брал деньги у клиентов и обещал раскрутить их магазины на маркетплейсах, но в итоге они несли убытки.

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Комментарии
13
Жук
1 час
К верху воронкой нужно этих наставников ставить.
20265528
46 минут
"Без лоха и жизнь плоха"
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