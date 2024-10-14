На новосибирского бизнесмена, который брал миллионы на развитие Ozon и WB, возбудили дело — ему грозит до 10 лет

Лишь в один проект новосибирца инвесторы вложили больше 300 миллионов рублей Источник: dlrow_wb / vk.com, Артём Устюжанин / MSK1.RU











В отношении бизнесмена Евгения Кошелева, который брал у предпринимателей десятки миллионов рублей для развития их магазинов на маркетплейсах Ozon и Wildberries, возбудили уголовное дело. Об этом НГС сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Евгения Кошелева подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ). Предпринимателю грозит до десяти лет колонии.

Ранее НГС рассказывал, как новосибирский бизнесмен решил зарабатывать на помощи людям, которые открывают свои магазины на маркетплейсах. За два года Кошелеву удалось собрать более трёхсот рублей с клиентов, но когда выяснилось, что он не исполняет свои обязанности, они подали в суд. Суды по всей Росссии рассматривают иски на общую сумму почти 100 миллионов рублей.

Некоторые из клиентов обратились с заявлением в полицию, после чего силовики возбудили уголовное дело. Сам Евгений Кошелев объяснил НГС, что причиной провала бизнеса стало неумение управлять большими проектами.

Ранее НГС рассказывал, как новосибирская турфирма испортила отпуск двум десяткам туристов по всей России — ущерб превысил 3 миллиона, но полиция отказалась возбуждать дело.