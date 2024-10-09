Массовый сбор: мэрия подала больше 10 исков новосибирским бизнесменам — чего хотят власти

Мэрия демонтирует наружную рекламу за свой счёт, а потом требует деньги с ИП и ООО Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Управление художественного облика мэрии Новосибирска подало больше 10 исковых заявлений к разным компаниям и предпринимателям. Их перечень опубликовали на сайте Арбитражного суда.

Ответчиками по искам выступают такие организации, как ООО «Капэлла», ИП Примаченко Виктория Владимировна, ИП Бобкова Екатерина Викторовна, ИП Магомедов Магомед Магомедович и ряд других предпринимателей и компаний.

При этом, по данным сервиса «RusProfile», у всех организаций виды деятельности разные — они никак не связаны между собой.

НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти объяснили, в связи с чем были поданы иски:

— Исковые требования по указанным заявлениям направлены на возврат денежных средств в бюджет города, затраченных на демонтаж незаконно размещенных рекламных и информационных конструкций, — ответили НГС в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете добавили, что взыскание таких расходов через суд ведется постоянно. Это связано с отказом владельцев незаконно размещенных конструкций возвращать средства в досудебном порядке.

Индивидуальный предприниматель Виктория Примаченко в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что впервые слышит об иске со стороны мэрии.

— У меня нет никаких рекламных конструкций. Если честно, не понимаю, о чем идёт речь, — заявила женщина.

До других ИП и ООО «Капэлла» корреспонденту НГС дозвониться не удалось.