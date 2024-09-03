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Недвижимость Долги и доходы: сколько получает Новосибирск за аренду помещений — власти хотят больше

Долги и доходы: сколько получает Новосибирск за аренду помещений — власти хотят больше

У нескольких организаций есть задолженность перед муниципалитетом

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5 комментариев

В этом году мэрия рассчитывает заработать со сдачи помещений 147 миллионов рублей

У новосибирских компаний накопились долги на 4,2 миллиона рублей перед муниципалитетом за арендную плату. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

Количество сдаваемых помещений и размер платежей постоянно меняются. Новые договоры заключаются, а некоторые действующие — расторгаются. Кроме того, арендная плата индексируется с учётом инфляции.

На 2024 год доходы от аренды муниципального имущества запланированы в размере 147 миллионов рублей. По итогам 2023 года в бюджет Новосибирска поступило 126,4 миллиона.

В пресс-центре мэрии Новосибирска отметили, что несмотря на стабильные поступления, остаётся и задолженность по арендной плате. На начало 2024 года она составляла 6,7 миллиона рублей, но к настоящему моменту снизилась до 4,2 миллиона.

В мэрии добавили, что ведут работу по взысканию этих денег в досудебном и судебном порядке.

Конкретных должников в мэрии корреспонденту НГС не назвали, сославшись на то, что это информация ограничена для свободного доступа.

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области за последние недели действительно появились несколько исков мэрии к разным организациям. Практически во всех одни и те же требования — взыскать задолженность по арендной плате.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске рестораторы продают 15 точек общепита. Читайте, сколько за них хотят получить владельцы.

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Комментарии
5
За державу обидно!
3 сентября 2024, 11:49
Интересно,а чем закончились истории по долгам застройщиков,типа ПТК-30,Джулая и далее по списку.Помнится цифра была 4миллиарда и Локоть пытался как то вернуть эти деньги в бюджет????? Как всегда -поняли и простили или есть у нас хоть какой то закон и порядок(или нет)?????
238458721
3 сентября 2024, 11:57
Разогнали закрыли очень много муниципальных аптек .Уволили людей. Стоят сейчас куча пустых помещений. Их никто не берет в аренду и никто не покупает. Вот умное решение мэрии. Все во вред людей. надеются продать за копейки своим.
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