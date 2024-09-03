Долги и доходы: сколько получает Новосибирск за аренду помещений — власти хотят больше

В этом году мэрия рассчитывает заработать со сдачи помещений 147 миллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У новосибирских компаний накопились долги на 4,2 миллиона рублей перед муниципалитетом за арендную плату. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

Количество сдаваемых помещений и размер платежей постоянно меняются. Новые договоры заключаются, а некоторые действующие — расторгаются. Кроме того, арендная плата индексируется с учётом инфляции.

На 2024 год доходы от аренды муниципального имущества запланированы в размере 147 миллионов рублей. По итогам 2023 года в бюджет Новосибирска поступило 126,4 миллиона.

В пресс-центре мэрии Новосибирска отметили, что несмотря на стабильные поступления, остаётся и задолженность по арендной плате. На начало 2024 года она составляла 6,7 миллиона рублей, но к настоящему моменту снизилась до 4,2 миллиона.

В мэрии добавили, что ведут работу по взысканию этих денег в досудебном и судебном порядке.

Конкретных должников в мэрии корреспонденту НГС не назвали, сославшись на то, что это информация ограничена для свободного доступа.

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области за последние недели действительно появились несколько исков мэрии к разным организациям. Практически во всех одни и те же требования — взыскать задолженность по арендной плате.