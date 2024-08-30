Распродажа на фуд-кортах: владельцы готовы избавиться почти от 20 заведений — что происходит в новосибирском общепите

В «Рестохолле» бывает пустовато Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Появление сразу нескольких новых фуд-кортов и расширение уже имеющихся, похоже, уже привело к первому пресыщению. Сегодня только на «Авито» можно найти объявления о продаже больше 15 точек в этих объектах, и еще для не менее пяти заведений владельцы ищут покупателей частным образом, без размещения объявлений. С тем, что происходит, разбирался обозреватель НГС.

«Гастрокорт» и «Ресторанный дворик»: более десяти точек на продаже

Несмотря на большое количество посетителей, всё больше арендаторов задумываются о своем будущем вне Центрального рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Оба проекта принадлежат владельцам «Марии Ра» и оба — безусловные лидеры в своем формате. На «Гастрокорте» сейчас работает не меньше 130 точек, и количество их постоянно растет. Недавно администрация еще раз увеличила зал — на этот раз за счет соседнего павильона, где торгуют непродовольственными товарами. В «Ресторанном дворике» в теплый вечер тоже бывает весьма многолюдно и тоже в этом году увеличилось количество заведений — прежде всего, за счет появления новых фуд-траков.

Тем не менее в каждом из комплексов только на «Авито» выставлены на продажу по четыре заведения. На «Гастрокорте» больше всего (2,1 миллиона рублей) просят за некий «общепит» с арендуемой площадью 20 кв. м — такого размера точек в «Гастрокорте» несколько.

950 тысяч рублей стоит «Апероль бар»: точка расположена в большом зале первого павильона, где играет живая музыка и проходят концерты. В объявлении сказано, что вложения в открытие составили 1,3 миллиона рублей, что, в принципе, похоже на правду. Но, судя по тому, что заведение продается, больших прибылей оно не приносит.

Дешевле (за 570 тысяч рублей) можно приобрести заведение KUZU. Здесь вложения указаны уже в размере 1,7 миллиона рублей. Авторский проект «Лама Джо» и точку с напитками Punchi можно купить всего за 300 и 350 тысяч рублей соответственно.

Посещаемость «Ресторанного дворика» сильно зависит от погоды Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В ресторанном дворике дороже всего продается, как можно предположить, фастфуд Mac eaters. В объявлении о продаже мини-сети из двух точек (в «Рестодворике» и на фуд-корте «Ауры») не указано ее название, но кроме Mac eaters, такой мини-сетью является лишь «Кухня Ли». Но у нее в обоих случаях открыты полноценные кафе с небольшим залом, которые вместе никак не могут стоить 4,9 миллиона рублей. А вот для небольшого кафе в подвале гостиницы «Центральная» и точки на фуд-корте эта цена вполне реальна.

На втором месте здесь бар Incider (1,9 миллиона рублей) — первая и пока единственная новосибирская сидрерия (специализированный бар с сидром). Заведение принадлежит одному из создателей бара The Rooks Игорю Каменеву, у которого есть еще целый ряд проектов.

«Бургерную» оценили в 980 тысяч рублей, а открытую в этом году точку со свиными и говяжьими ребрами «Ребристо» — в 800 тысяч рублей. Ребра эти можно было увидеть на столах у посетителей, но для аудитории «Рестодворика» цена от 550 рублей за блюдо оказалась высоковата. Тем более что ребер в городе сейчас хватает.

Меньше всего вопросов вызывает продажа «Лимонадной» (350 тысяч рублей). Правда, покупателю придется потерпеть как минимум семь месяцев, пока в Новосибирск не вернется тепло. Киоск с прохладительными напитками — это не то, что пользуется большим спросом зимой.

«Рестохолл» в ожидании чуда: пять точек

Несмотря на бегство арендаторов, в «Рестохолле» продолжают открываться новые заведения Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самая большая доля точек в продаже сейчас в «Рестохолле». Владельцы «Крабов и Сидра» подыскивают покупателя этому слоту уже давно: на «Авито» есть объявление о продаже неназванной точки за 1,9 миллиона рублей. Покупателю обещают «остaвить аквaриум для живыx мoрепрoдуктoв» и «oптовыe цены на пocтавки уcтpиц, eжей и пр.»

Продается здесь и пельменная «На фарше» за один миллион рублей, и точка Meatboy drinks (490 тысяч рублей, принадлежит создателю одноименной бургерной) с напитками, которые разливаются в одноразовые пластиковые банки с крышкой.

Создатель заведения «Steak by Реберная» Алексей Гончаров также подтвердил готовность продать заведение. Судьба закрытой пиццерии «Брава пицца», которая проработала не больше двух месяцев, не ясна, но если найдутся желающие занять этот слот, то проблем с этим явно не будет.

Нельзя сказать, впрочем, что здесь всё так безнадежно. В комплексе заработала еще одна точка вьетнамской еды на месте закрывшегося бара «Песец» и сразу две точки семейства Wok Family: Wok in Wall и «Такос».

«Гастромаркет» и «Фудхолл 6/1»: четыре точки

«Гастромаркет» в этом году расширился за счет точки сети грузинских кафе «Дядя Вано» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Гастромаркет» на Речном вокзале этим летом перевалил отметку в два десятка точек, но кто-то уже решил сбежать. Здесь есть две точки, объявления о продаже которых имеются на «Авито», но название указано только у «Самса да Манты» (470 тысяч рублей). Еще один неназванный корнер предлагают всего за 150 тысяч рублей, но, как можно понять из объявления, это цена простой переуступки прав аренды. С оборудованием цена вырастает до 450 тысяч рублей.

Кроме того, покупателя ищет и хозяин местной «вьетнамки». При этом в «Гастромаркете» есть и просто вакантные места. Так, едва открывшись, здесь закрылась точка томской сети «Дыхание вока».

В «Фудхолле» не успели открыться все точки, как начали закрываться уже открытые Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Фудхолл 6/1» встречается пока в объявлениях реже всего: удалось найти только одно — о продаже места закусочной IDOL`s (уже закрыта). В целом ситуация здесь пока тоже непростая. До сих пор не открылись все заведения в заготовленных для этого слотах. Администрация даже передала два из них под своего рода комнату отдыха для родителей и зону для детей.

Есть идеи получше

Сам по себе факт появления объявлений о продаже заведений, конечно, еще ни о чём не говорит. На том же «Авито» только в категории «общественное питание» их больше 500. И даже если исключить из них продающиеся кофейные автоматы и рекламу франшиз, то всё равно их останется достаточно много. Но такого количества предпринимателей, готовых расстаться с заведениями на гастропространствах, не было никогда.

Разумеется, причины у каждого предпринимателя могут быть индивидуальными. Игорь Каменев объясняет продажу бара в «Рестодворике» тем, что просто собирается открыть бар с сидром в другом помещении — на месте закрывшейся кондитерской «Батерфляй» на углу Урицкого и Ленина. Там будет уже полноценная кухня и много посадочных мест — всё то, чего в существующем баре явно не хватало.

Создатель «Лама Джо» Вячеслав Шустов тоже решил переключиться на более крупную форму и открывает кафе в отдельном павильоне в начале Мочищенского шоссе — в помещении кафе «Батуми», которое осенью закрывается. Совладелец MEP`S и IDOL Антон Андрюшкевич объясняет закрытие точки в «Фудхолле» желанием сосредоточиться на основном проекте — на точках с бабл-ти.

В общем, у всех есть какие-то собственные причины. Но, откровенно говоря, если бы дела на нынешнем месте шли хорошо, то предприниматели вряд ли согласились бы на продажу бизнеса фактически по цене открытия новой точки (а часто и ниже).

Устали ждать

Практически везде арендаторы, даже если они не собираются пока закрывать или продавать точки, недовольны политикой администраций и владельцев гастропространств. На «Гастрокорте» и в «Ресторанном дворике» жалуются на постоянный рост арендных ставок, который далеко не у всех сопровождается сопоставимым ростом продаж.

Заведения на «Гастрокорте» закрываются почти так же быстро, как открываются Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Причем если на «Гастрокорте» по-прежнему много посетителей и они действительно приходят поесть, то в «Рестодворике» заполненность столов совсем не обязательно означает высокие продажи.

— Приходит молодежь с пивом и чипсами, купленными в «Ярче!», и сидят подолгу, — говорит один из арендаторов.

При этом посещаемость этой открытой площадки напрямую зависит от погоды. Пошел дождь, и всё — можно считать, день будет потерян. Зимой же все заведения и вовсе уходят в глубокий минус. Владелец точки Wok in Wall Роман Комаров, например, признается, что, хотя в целом по году заведение остается прибыльным, каждый летний месяц ему приходится откладывать больше 100 тысяч рублей, чтобы было на что содержать точку в холодное время года.

Больше всего претензий, впрочем, к «Рестохоллу». Стартовав как самая перспективная площадка (центр города, качественный ремонт), этот проект принес много разочарований. Летом здесь не работали кондиционеры, так и не появилась летняя веранда, практически исчезло какое-то заметное продвижение через рекламу и мероприятия. Администрация «Рестохолла» постоянно обещает арендаторам появление какого-то крупного инвестора, который позволит решить все эти проблемы. Но пока дальше обещаний дело не движется.

Комплекс «Вкусные точки» в «Кировском рынке» — самый малопосещаемый фуд-корт Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кроме локальных проблем, связанных с управлением, есть и проблема объективная — перенасыщение рынка. На волне успеха «Гастрокорта» появилось сразу несколько проектов в этом жанре, да и сам «Гастрокорт» продолжает расширяться. Но публики от этого больше не становится.

К тому же руководство обычных ТРЦ тоже не сидит сложа руки. Фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирск» после переезда на четвертый этаж и активного продвижения самим ТЦ сейчас бывает забит под завязку даже в будние дни. В ТРЦ «Аура» в этом году вложились в реконструкцию, превратив зону фуд-корта в своего рода зеленый сад с зонированием, разными посадочными местами и детской игровой зоной. Большого наплыва посетителей здесь пока не наблюдается, но в «Ауре» в принципе немного точек без собственной зоны обслуживания: большая часть посетителей ТРЦ, которые поднимутся на четвертый этаж, чтобы поесть, уходят в одно из семи заведений с собственным залом.

Куда всё движется

Пока отток арендаторов имеет вид простой ротации, которая неизбежна в любом длительно работающем проекте. Преимущество фуд-корта как формата состоит в том, что найти арендатора на небольшой слот гораздо легче, чем даже для небольшой кофейни. Как можно убедиться из перечисленных объявлений о продаже, сумму для начала такого бизнеса может скопить даже наемный сотрудник с зарплатой чуть выше среднего. Не говоря уже том, что банки легко выдают кредиты наличными такого размера клиентам с нормальной кредитной историей.

Но если количество новых энтузиастов, готовых рискнуть своими зачастую скудными накоплениями, иссякнет, и на фуд-кортах появятся очевидные «дыры», их владельцам придется делать условия более привлекательными для арендаторов или закрываться. Пока же таких дыр нет, и предпринимателям ждать поблажек вряд ли имеет смысл.