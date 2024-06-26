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Бизнес Закрытая зона и курьерская станция: что появится на месте ИКЕА в новосибирской МЕГЕ

Закрытая зона и курьерская станция: что появится на месте ИКЕА в новосибирской МЕГЕ

Уже заказан проект для переоборудования помещений

996
12 комментариев
Завершить работы планируется 31 августа этого года

Объявлены торги на переоборудование бывших помещений новосибирской ИКЕА, расположенной в здании торгового центра МЕГА. На площадке на Ватутина, 107, как еще в нескольких городах России (например, в Омске), планируется обустроить фулфилмент-центры.

Еще в апреле этого года стало известно, что маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшей из России сети ИКЕА. Отмечалось, что арендуемые площади будут оборудованы под склады и для фулфилмента. Фулфилмент-центр отвечает за логистику и хранение товаров.

— В интересах компании ООО «Сберлогистика» проводится запрос технико-коммерческих предложений на выполнение работ по проектированию и выполнение строительно-монтажных работ по переоборудованию объектов Мега-Икеа под фулфилмент-центры, — сказано на электронной торговой площадки для частных тендеров bidzaar.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «СберЛогистика» образовали в 2019 году в Москве, гендиректором организации выступает Сергей Малышев — он также числится руководителем ООО «МаркетПлейс» (на сайте Сбера сказано, что организация осуществляет регистрацию на маркетплейсе Мегамаркет), ООО «С-Мегамаркет трейд» и других.

В основных параметрах к техническому заданию уточняется, что проект включает несколько функциональных зон, в том числе нежилое помещение и погрузочная площадка снаружи здания, примыкающая к фасаду. В первом планируется организовать склад, брендированный пункт выдачи заказов и другое.

Судя по схеме размещения помещений, на время открытия на новосибирской площадке появятся в том числе курьерская станция, зона хранения оборудования. Ориентировочная площадь достигает более 20 тысяч квадратных метров.

В список работ, в частности, вошли мобилизация и содержание строительной площадки электроснабжение, благоустройство.

Завершить работы планируется 31 августа этого года, но запустить склад рассчитывают в начале августа.

НГС обратился в пресс-службу Сбера и к представителю новосибирского СТЦ МЕГА с просьбой прокомментировать ситуацию.

Шведский гипермаркет Икеа прекратил работу в Новосибирске в марте 2022 года. Зимой этого года в городе заработал магазин, в котором можно купить товары этого бренда. НГС познакомился с ассортиментом и ценами.


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Комментарии
12
F_I__V
26 июня 2024, 18:30
Организовать склад и сортировку товара в крупном, многолюдном, а значит - дорогом по аренде ТЦ - это несуразная глупость! Склад и сортировка у конкурентов (Ягодки и Озон) располагаются в области, где дешевая земля.
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
26 июня 2024, 18:49
Сильно дорого косметика и шанпуни в той Икеи?😐
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