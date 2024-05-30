Теперь как лужайка. Неудобную лестницу на «Гастрокорте» застелили искусственной травой — до этого там упала посетительница

Сибирячка упала на лестнице в марте Источник: Алексей Виноградов, Илья Большаков / NGS.RU











Лестницу на «Гастрокорте» в Новосибирске, которая ведет к туалетам, застелили искусственной травой. Об этом редакции НГС рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.



— Искусственная трава, — отметил он. — Но не видел, чтобы посетители как-то особенно среагировали.



Ранее НГС писал, что совершенствовать лестницу было решено после того, как на ней упала посетительница. Как она заявила, инцидент привел к сильному синяку. По словам женщины, у нее появилась гематома цвета фуксии.



— Повезло, что ничего не сломала. Гематома сходила около двух месяцев, место ушиба до сих пор побаливает, — утверждала сибирячка.



Теперь выглядит, как лужайка Источник: Алексей Виноградов

Недавно директор рынка объяснял, почему на входе в «Гастрокорт» могут остановить. Ранее НГС публиковал репортаж о том, какживет огромный фудкорт и кто ходит туда на обед как домой.

