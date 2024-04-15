Не хватает слесарей и инженеров: в Новосибирске назвали самых дефицитных специалистов на рынке труда

В банке вакансий региона есть 40 тысяч предложений работы

В Новосибирске назвали самых дефицитных специалистов на рынке труда. Данные предоставило министерство труда и социальной защиты Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

В ведомстве со ссылкой на данные Росстата сообщили, что численность населения в трудоспособном возрасте в Новосибирской области в начале 2023 года сократилась на 0,8% и составила 1,5 миллиона 85 тысяч 300 человек. В регионе отмечается недостаток квалифицированных кадров на рынке труда.

— В региональном банке вакансий более 40 тысяч предложений работы. Это превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях занятости населения Новосибирской области, в пять раз, — сообщили в министерстве в ответ на запрос НГС.

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