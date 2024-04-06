После теракта в «Крокусе» Россию стали покидать мигранты. Что теперь будет с рынком труда

Большая часть мигрантов в России трудится в строительной отрасли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После теракта в «Крокусе» из России начали уезжать трудовые мигранты, прежде всего граждане Таджикистана. Сколько именно гастарбайтеров покинули нашу страну, пока не уточняется. Но в условиях острого дефицита кадров любые потери болезненны для российского рынка труда. E1.RU разбирался, как ситуация повлияет на экономику и можно ли решить проблему.

Чем богаче регион, тем ему будет хуже

На этой неделе Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, поручил кардинально обновить подходы к миграционной политике.

—Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать, — заявил Владимир Путин.

А накануне выступления президента, 1 апреля МВД завершило работу над законопроектом об ужесточении государственного контроля в сфере миграции. Закон обяжет иностранцев сдавать биометрию, а также сократит срок их пребывания в стране до 90 дней в год. Законопроект был разработан после теракта в «Крокус Сити Холле», в подготовке которого подозревают граждан Таджикистана.

Об оттоке мигрантов на прошлой неделе заявила заместитель министра труда Республики Таджикистан Шахноза Нодири. Она рассказала, что в ведомство поступает много звонков от желающих покинуть Россию, и выразила надежду, что это временное явление.

— Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает, — цитирует ТАСС Нодири.



По данным Минтруда Таджикистана, в 2023 году на заработки в Россию приехали больше 627 тысяч человек. Судя по отчетам Росстата, именно из этой страны к нам поступает больше всего мигрантов. Так, например, в 2022 году количество прибывших составило 186,5 тысячи — это четверть от общего числа иностранцев.

В основном приезжие стремятся в центральные регионы — Москву, Московскую и Калужскую области, а также на Урал — в Тюменскую область и ХМАО.

Президент Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента РФ Дмитрий Журавлев объяснил E1.RU, что прежде всего отъезд мигрантов отразится на богатых регионах.



— Кто такие мигранты? Это люди, которые приехали на разницу между ценой жизни у них на родине и у нас. Им нужно обязательно оказаться в тех регионах, где эта разница будет максимальной. Именно поэтому в Москве и Московской области у нас живут 50% всех мигрантов, — сказал Дмитрий Журавлев.

Больше всего пострадает стройка

При этом эксперт добавил, что оценить точное количество иностранных граждан, которые сейчас пребывают в стране, сложно.

— Мы можем учитывать только легальных мигрантов, про нелегальных можно лишь примерно предполагать. Мы же высчитываем их по въезду и выезду, но кто-то может десять лет не выезжать на родину, а кто-то может три раза в год ездить, — отметил Дмитрий Журавлев.

Президент Владимир Путин во время прямой линии в декабре прошлого года говорил, что в России, по разным подсчетам, живет и работает 10 миллионов трудовых мигрантов. Сколько из них уехали после теракта в «Крокусе», никто не уточняет. Но директор кадрового агентства «Меньшиков HR» Андрей Меньшиков убежден, что в нынешних условиях отъезд даже небольшого количества работников может стать большим ударом для рынка труда.

— Учитывая, что дефицит персонала в России, по официальным данным, составляет примерно пять миллионов человек, а уровень безработицы побил все рекорды, то это ощутимо скажется. Тут, конечно, надо понимать масштабы, сколько их уезжает, но даже если их уедет 1000 человек, это серьезно, если не для всей страны, но для конкретного города или предприятия. Никто не знает, сколько человек уехало сегодня и сколько уедет завтра, но эта ситуация в любом случае усугубит положение дел, — заявил Андрей Меньшиков.

Игроки рынка опасаются, что через пять лет стройки могут опустеть Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Эксперты говорят, что это коснется сферы обслуживания, сервисов доставки и такси, но сильнее других пострадает строительная отрасль — именно там занято больше всего мигрантов. Застройщикам и до этого критически не хватало кадров. Проблема с дефицитом персонала началась там еще в ковидные времена, а затем становилась всё более явной.

Гендиректор компании TEN Юрий Романович ранее говорил, что на стройке работать некому, потому что престиж профессии «упал до невозможности»: студенты не хотят идти работать в эту отрасль, а мигрантов стало меньше.

— Те, кто приезжал из сопредельных республик, ездить перестали либо выехали. Те, кто остались, расценки утроили, а где-то учетверили, — сказал Юрий Романович.

По его словам, меры поддержки от государства помогли увеличить количество строительных площадок, но рабочих рук от этого больше не стало. Компаниям не хватает в том числе каменщиков и монолитчиков.

Как решить проблему?

Решение проблемы директор строительной компании видит в том, чтобы прямо сейчас заняться обучением квалифицированных кадров, иначе через пять лет мы получим пустые стройки.

— Я знаю, что ряд компаний задумались о создании системы среднего профессионального образования для строителей. Никакая автоматизация и роботы здесь не будут работать: у нас не тот климат. Если мы дружно не займемся, не найдем людей на стройку, через пять лет строить будет некому. Человек работал и будет работать. Товарищи из соседних республик разъедутся туда, где можно строить за другую валюту, а своих у нас нет ни желания работать, ни людей, — добавил Юрий Романович.



Руководитель кадрового агентства Андрей Меньшиков тоже считает, что автоматизация и роботизация процессов не поможет прямо сейчас решить проблему с дефицитом кадров: для этого нужно существенно больше времени. Единственным способом утолить кадровый голод он называет привлечение специалистов из Индии, Пакистана и других стран Южной Азии.

— На мой взгляд, это — единственное решение, потому что сейчас одно предприятие переманивает сотрудников у другого, поднимая уровень дохода, один регион пытается с помощью релокационных пакетов перевести к себе сотрудников из другой области. В результате конкретное предприятие или конкретный регион свою проблему решает, а в целом в стране людей-то больше же не становится. Единственное, что можно сделать — это найти какого-то донора людей из других стран, — сказал Андрей Меньшиков.

Ранее идею привлекать на работу на российских предприятиях мигрантов из Южной Азии высказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Он отметил, что в этих странах есть избыток рабочей силы, поэтому регион заинтересовался ими. Такие кадры могут приехать в Россию уже в этом году.