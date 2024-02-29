«Говорили, что не потяну». Что известно о скандальной клинике звездного хирурга Хайдарова, где прошли обыски после смерти пациента

«Меня просто футболили»: как Хайдаров стал хирургом

36-летний Тимур Хайдаров известен тем, что оперировал певицу Славу, Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова, Инстасамку и других российских селебрити. В интервью Forbes звездный хирург рассказывал, что еще с детства хотел стать медиком. Его мама была хирургом и брала его с собой на работу.