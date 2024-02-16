«Победа» отменяет прямые рейсы из Новосибирска в Петербург

Российский лоукостер «Победа» отменяет прямые рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург и в обратном направлении. Об этом следуют данные из расписания перевозчика.
Так 28 марта запланирован последний прямой рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Уже с 29 марта можно приобрести билеты только с пересадками в московском аэропорту Шереметьево, она составляет 2 часа и 15 минут. Также есть рейсы с другими вариантами пересадок — они составляют от 1 часа 20 минут до 7 часов 20 минут.
—Прямых рейсов между городами нет в связи с тем, что они отменены с 28 марта. Также с 31 марта отменяется полетная программа из Новосибирска в Санкт-Петербург, — сообщили корреспонденту НГС в колл-центре «Победы».
Судя по данным сайта авиакомпании, уже с апреля отправиться из Новосибирска в Санкт-Петербург и обратно можно будет только с пересадками в столичном аэропорту Шереметьево. В сервисе Aviasales на те же даты в начале апреля также нет прямых рейсов от авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Петербург и обратно.
НГС направил запрос в авиакомпанию «Победа», чтобы уточнить, из-за чего принято решение об отмене программы полетов между городами.
Ранее прокуратура начала проверку из-за неисправности на борту самолета авиакомпании «Алроса», который не смог вылететь в Нерюнгри. Экипаж слышал странный звук.