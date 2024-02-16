«Победа» отменяет прямые рейсы из Новосибирска в Петербург

Российский лоукостер «Победа» отменяет прямые рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург и в обратном направлении. Об этом следуют данные из расписания перевозчика.



Так 28 марта запланирован последний прямой рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Уже с 29 марта можно приобрести билеты только с пересадками в московском аэропорту Шереметьево, она составляет 2 часа и 15 минут. Также есть рейсы с другими вариантами пересадок — они составляют от 1 часа 20 минут до 7 часов 20 минут.

