Новосибирцы заметили сбой в работе Telegram: в каких еще регионах пользователи не смогли зайти в приложение?

24 января в России случился сбой Telegram. По информации на сайте Downdetector примерно на 11 утра, на его работу пожаловались пользователи жители Москвы и Московской области (23% от общего числа пользователей), Якутии (15%), Хабаровского края (8%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), а также Новосибирской области — в нашем регионе всего 6%.
По данным на этом сайте, пик сетевого сбоя в Telegram пришелся на 3 часа ночи: на момент публикации 91% пожаловавшихся пользователей из разных регионов отметили неполадки в работе мобильного приложения.
Наши коллеги из НГС24 сообщили, что сбой в мессенджере заметили и жители Красноярска. По их словам, сегодня утром он работал с телефона только при подключении к домашнему Wi-Fi — подключиться через мобильный интернет некоторым не удалось, и делать это пришлось с помощью VPN. Издание утверждает, что большинство его комментаторов заявили следующее: они не могут зайти в Telegram через Tele2.
Чтобы узнать, возникли ли у новосибирцев проблемы с входом в Telegram у этого оператора, НГС отправил в Tele2 запрос.
Ранее новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем в работе приложения.