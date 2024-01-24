Новосибирцы заметили сбой в работе Telegram: в каких еще регионах пользователи не смогли зайти в приложение?

Наши коллеги из НГС24 сообщили, что сбой в мессенджере заметили и жители Красноярска. По их словам, сегодня утром он работал с телефона только при подключении к домашнему Wi-Fi — подключиться через мобильный интернет некоторым не удалось, и делать это пришлось с помощью VPN. Издание утверждает, что большинство его комментаторов заявили следующее: они не могут зайти в Telegram через Tele2.



Чтобы узнать, возникли ли у новосибирцев проблемы с входом в Telegram у этого оператора, НГС отправил в Tele2 запрос.