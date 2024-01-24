freedom
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 87.92
eur 95.83
Тема дня«Мерседес» насмерть сбил пешехода в Новосибирске
Все новости
Все новости

Новосибирцы заметили сбой в работе Telegram: в каких еще регионах пользователи не смогли зайти в приложение?

Ранее красноярцы заметили, что не могут зайти в мессенджер через оператора Tele2

347

Жители Новосибирской области и других регионов заметили сбой в работе мобильного приложения Telegram

Поделиться

24 января в России случился сбой Telegram. По информации на сайте Downdetector примерно на 11 утра, на его работу пожаловались пользователи жители Москвы и Московской области (23% от общего числа пользователей), Якутии (15%), Хабаровского края (8%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), а также Новосибирской области — в нашем регионе всего 6%.

По данным на этом сайте, пик сетевого сбоя в Telegram пришелся на 3 часа ночи: на момент публикации 91% пожаловавшихся пользователей из разных регионов отметили неполадки в работе мобильного приложения.

Судя по диаграмме, сбой мог случиться ближе к ночи

Судя по диаграмме, сбой мог случиться ближе к ночи

Поделиться

Наши коллеги из НГС24 сообщили, что сбой в мессенджере заметили и жители Красноярска. По их словам, сегодня утром он работал с телефона только при подключении к домашнему Wi-Fi — подключиться через мобильный интернет некоторым не удалось, и делать это пришлось с помощью VPN. Издание утверждает, что большинство его комментаторов заявили следующее: они не могут зайти в Telegram через Tele2.

Чтобы узнать, возникли ли у новосибирцев проблемы с входом в Telegram у этого оператора, НГС отправил в Tele2 запрос.

Ранее новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем в работе приложения.

НовосибирскСбойТелеграмПриложение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter