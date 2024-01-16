«Не грузит ничего»: новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем в работе приложения

Новосибирцы сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». У пользователей не получается обновить страницы в приложении социальной сети.
— Интернет есть, но не грузит ничего, — говорят пользователи.
При этом в комментариях отмечают, что через браузер на компьютере сайт работает исправно.
По данным сервиса фиксации сбоев, сейчас действительно есть серьезные проблем в работе социальной сети. Больше всего сообщений о неправильной работе поступает из Москвы, Самары и Ростова-на-Дону. Первые сообщения о сбое начали поступать днем 16 января.
Недавно эксперты «Лаборатории Касперского» проверили приложение 2ГИС, специалисты не нашли вредоносности, о которой на прошлой неделе Google Play предупреждал пользователей приложения.