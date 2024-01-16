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СрочноПользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем
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«Не грузит ничего»: новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем в работе приложения

Горожане отмечают, что сам сайт работает исправно, сбой заметили в мобильном приложении

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Пользователи не могут воспользоваться мобильным приложением

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Новосибирцы сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». У пользователей не получается обновить страницы в приложении социальной сети.

— Интернет есть, но не грузит ничего, — говорят пользователи.

При этом в комментариях отмечают, что через браузер на компьютере сайт работает исправно.

Новосибирцы делятся скриншоты, на которых видно, что информация в соцсети не загружается

Новосибирцы делятся скриншоты, на которых видно, что информация в соцсети не загружается

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По данным сервиса фиксации сбоев, сейчас действительно есть серьезные проблем в работе социальной сети. Больше всего сообщений о неправильной работе поступает из Москвы, Самары и Ростова-на-Дону. Первые сообщения о сбое начали поступать днем 16 января.

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Недавно эксперты «Лаборатории Касперского» проверили приложение 2ГИС, специалисты не нашли вредоносности, о которой на прошлой неделе Google Play предупреждал пользователей приложения.

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