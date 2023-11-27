«Целый год я продолжала ждать его с работы». Многодетная мать построила бизнес на букетах, потеряв родителей и мужа

Обе трагедии Наталья пережила беременной. В марте она родила третью дочь Каролину, а вскоре ее ждал очередной удар. В конце апреля семья решила поехать на Урал, чтобы решить вопросы с наследством.

— Вечером собираемся, всё нормально. Муж говорит: «Я пойду в машине посижу». Говорю: «Хорошо, мы собираемся». Нам на следующий день выезжать. Мы с детьми легли спать, утром им в садик. Просыпаемся, Карина подходит ко мне: «Мам, а где папа? Папы дома нет». А он же вышел ненадолго. Мы бегом в машину. Он в машине как сидел, так и умер. Музыка играла, — вспоминает Наталья.