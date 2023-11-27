«Целый год я продолжала ждать его с работы». Многодетная мать построила бизнес на букетах, потеряв родителей и мужа

Всего за полгода Наталья Давлетова потеряла сразу троих близких людей: маму, папу и мужа. Жизнь перевернулась с ног на голову, жительница из небольшого городка Полевского Свердловской области осталась одна с тремя маленькими детьми.
Несколько месяцев прошли в беспамятстве, но в какой-то момент Наталья поняла, что раскисать больше нельзя — от нее зависят жизни трех дочерей. Тогда она запустила бизнес: съедобные букеты. Свое дело помогает находить силы жить дальше. Наши коллеги из E1.RU рассказывают трогательную историю сильной женщины.
«После этого дня поменялось всё»
В 2021 году Наталья, ее муж Рамиль и две дочки Карина и Василиса жили в Краснодаре. Летом в гости к ним с Урала приехали Наташины родители Владимир и Татьяна. Тогда и начался весь ужас. Татьяна заболела ковидом, появились серьезные осложнения. Ее лечили несколько месяцев, возили из больницы в больницу, но так и не смогли спасти. В конце года она скончалась.
Уход Татьяны стал сильным ударом для всей семьи, но особенно это потрясло отца Наташи. В феврале 2022-го, через пару месяцев после смерти жены, не стало и Владимира. Его тело нашли под окнами здания.
— Он взял отпуск на неделю, потому что работал каждый день. Не сказал нам, где находится. Потом пришла эсэмэска на телефон: «Такой-то адрес, папы больше нет». От того, кто был рядом. Когда мы приехали [по этому адресу], там уже никого, — рассказывает Наталья, с трудом сдерживая слезы.
Обе трагедии Наталья пережила беременной. В марте она родила третью дочь Каролину, а вскоре ее ждал очередной удар. В конце апреля семья решила поехать на Урал, чтобы решить вопросы с наследством.
— Вечером собираемся, всё нормально. Муж говорит: «Я пойду в машине посижу». Говорю: «Хорошо, мы собираемся». Нам на следующий день выезжать. Мы с детьми легли спать, утром им в садик. Просыпаемся, Карина подходит ко мне: «Мам, а где папа? Папы дома нет». А он же вышел ненадолго. Мы бегом в машину. Он в машине как сидел, так и умер. Музыка играла, — вспоминает Наталья.
В заключении о смерти врачи написали: остановка сердца и опухоль головного мозга. Наталья даже не знала, что у Рамиля были такие серьезные проблемы со здоровьем. Знал ли об этом он сам, навсегда останется тайной.
— После этого дня поменялось всё. Младшему ребенку не было даже месяца. Там (в Краснодаре. — Прим. ред.) пришлось бросить всё, — говорит она.
Вместе со свекровью Наталья сдала квартиру и в спешке вернулась на Урал. В Полевском она сначала похоронила мужа, а через пару дней подхоронила урну с прахом отца к могиле мамы.
— Про первые два месяца [после смерти мужа] я особо ничего не помню. Я жила у сестры, не могла находиться в квартире родителей, — признается Наталья. — Один раз я зашла туда и услышала, что кто-то ревет в комнате. Может, это, конечно, какое-то самовнушение.
Наталья продала квартиру родителей и переехала в новое жилье в Полевском.
Чтобы заглушить боль
— Тогда я начала жить заново, а куда деваться, — улыбается Наташа.
Она устроила дочерей в детский сад и стала искать себе занятие. Героиня признается, что всегда тяготела к творчеству и уже работала в разных направлениях хендмейда, но тогда захотела попробовать себя в изготовлении съедобных букетов.
— Для людей это что-то новое. У нас в городе такое не особо развито. Простого подарка от меня никто не ждет, всегда надо, чтобы было вау! — говорит Наталья.
Первый свой букет из алкоголя и закусок рукодельница собрала свекру на юбилей. Действовала интуитивно, ни знаний, ни практики у нее тогда еще не было. Прошлым летом Наталья случайно наткнулась на онлайн-школу по фуд-флористике и прошла курс.
Первые заказы она начала принимать перед
— А сейчас я уже ночи не сплю! Я уже даже не знаю, сколько [у меня заказов]. Ну, это хороший заработок, — признается рукодельница.
Она специально нагружает себя работой и много времени уделяет занятиям с детьми. Признается, что боится остаться без дела наедине со своей болью.
По словам Натальи, ее творчество стало развиваться активнее после того, как в октябре прошлого года она присоединилась к школе «Вегбукет». В нее входят десятки мастериц из России, Казахстана и Белоруссии, которые обмениваются опытом и делятся друг с другом интересными фишками в оформлении букетов.
Коллеги помогают Наташе не только развиваться профессионально, но и не утонуть в печали.
— У нас такое маленькое общество, свой коллектив. Где-то стопоришь — тебя подхватили. Благодаря этому я держусь. Они не дают мне паниковать, расслабляться. Если где-то приуныла, позвонишь девочкам по видеосвязи — и всё, ты опять в работе, — с улыбкой говорит Наталья.
Она работает в статусе самозанятой и набирать людей к себе в команду не хочет. Говорит, что чужих не признает, лучше обучит оформлению букетов своих дочек. На день рождения средней, Василисы, планирует провести мастер-класс для гостей.
— Мелкая у меня уже орешки на шпажки надевает, — говорит Наташа.
Сейчас предпринимательница мечтает о собственной мастерской с точкой выдачи заказов — пока она собирает букеты на дому. На этом этапе бизнес приносит Наталье около
Посмотреть букеты Натальи можно на ее странице во «ВКонтакте».
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