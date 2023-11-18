Аспирант-физик из НГУ попал в шоу на «Пятнице!» и помогает Сергею Матвиенко — что он сделал

Аспирант физического факультета НГС Илья Владыко участвует в шоу «Гонка стартаперов» на телеканале «Пятница!» Как рассказали в соцсетях НГУ, студенты и аспиранты университета придумали стартап NeuroLumber — компьютерное зрение для автоматизации деревообработки. В этом году он вошел в топ-10 лучших стартапов молодежных акселераторов Сбера.
Шоу «Гонка стартаперов» начала выходить на «Пятнице!» в ноябре. В это воскресенье выйдет второй выпуск. В нем школьники и студенты со всей страны разделились на две команды и помогают звездам разобраться в IT-предпринимательстве. Новосибирец Илья Владыко попал в команду участника «Импровизации» Сергея Матвиенко.
Как рассказал Илья в интервью НГУ, они начали разрабатывать проект, когда были магистрантами НГУ. На курсе «Технологическое предпринимательство» команда подготовила бизнес-модель, расписала метрики, планы, идеи, технологии.
— Мы подали на студенческий стартап, выиграли его и начали реализовывать MVP, показали его представителям завода деревообрабатывающего оборудования из Барнаула, которые решили вложиться в этот проект, чтобы доработать MVP до какого-то вразумительного продукта. Неделю назад мы успешно сдали этот пилот, — рассказал Илья.
Студенты могут автоматизировать три этапа деревообработки. Первый — это анализ 3D-геометрии бревна для последующего раскроя и сортировки на производстве. Дальше бревно распиливается на доски и работает сканер деловой части доски. Он определяет, какая часть древесины полезна и как ее обрезать оптимальным способом. Во время третьего этапа работает сканер положения и типов дефекта. Они убирают мелкие сучки и неидеальности.
На прошлой неделе житель Новосибирска Сергей Рудов принял участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».