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СрочноНовый комплекс с бассейном появится в Новосибирске
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В Новосибирске построят оздоровительный комплекс с бассейном — где он появится

Возведением займется компания, связанная с депутатом Заксобрания

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Застройщиком объекта станет ООО СЗ «Астон. Бугринка»

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В Новосибирске появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Разрешение на строительство объекта выдала мэрия накануне, 8 ноября.

Речь идет о комплексе, в состав которого войдут бассейн и автостоянки. Застройщиком объекта станет ООО СЗ «Астон. Бугринка».

Заведение планируется построить в три этапа. В первый войдет возведение наземной открытой автостоянки на 48 машино-мест. Вторым этапом строительства станет еще одна стоянка — в ней разместят 42 мест для автомобилей.

По данным «Контур.Фокуса», ООО Специализированный Застройщик «Астон.Бугринка» образовали в Новосибирске, учредителями компании выступают Юрий Швец (13,8%) и АО «Астон Стройтрест 43» (86,2%). Директором последнего числится Николай Машкарин — депутат Заксобрания Новосибирской области, акционерами фирмы по состоянию на конец 2014 года являлись Алексей Матвеев, Александр Круглов, Оксана Горина и Николай Фисенко. На конец 2022 года баланс ООО СЗ «Астон. Бугринка» составил 51,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 256 тысяч рублей.

Последним этапом строительства будет возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Площадь объекта составит 8217 квадратных метров, в здании возведут три этажа. Высота объекта достигает 16 метров, он появится на участке по улице Ватутина в Кировском районе.

Согласно кадастровой карте, земельный участок находится вблизи улицы Ватутина и остановки «Лыжная база». Разрешение на строительство выдали 8 ноября. Оно действует до 7 ноября 2024 года. НГС направил запрос в АО «Астон Стройтрест 43» с просьбой сообщить детали будущего проекта.

В октябре городская администрация выдала разрешение на строительство спортивно-оздоровительного центра. Он появится на Октябрьской магистрали.

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