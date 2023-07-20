Бумага, столовые, зерно: на чём и сколько зарабатывают богатейшие депутаты Новосибирского заксобрания

2022 год считают трудным для российской экономики, но везде есть исключения. Например, большинство фирм депутатов новосибирского горсовета прошли его без особых потерь. Сегодня мы решили посмотреть, как санкционный год преодолели компании, принадлежащие депутатам регионального парламента. В целом большая часть проектов ушла в плюс, но есть и те, кто вовсе не отчитался о финансах. Подробнее — в обзоре НГС.
Миллиарды на бумаге
Для анализа мы решили взять 5 депутатов с наибольшим годовым доходом по итогам 2021 года (ведь в 2022-м их декларации засекретили). Тогда больше всех заработал единоросс Павел Кива — почти 2,9 миллиарда рублей. В декларации Кивы есть пометка о том, что внушительный доход был получен от его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
ИП Павла Кивы занимается оптовой торговлей бумагой и картоном. Кроме ИП, Павел вместе с Ириной Кивой владеет ООО «Крафт Трейд»: компания зарегистрирована в 2022 году и еще не отчитывалась о финансах.
Еще один бизнес Павла Кивы — спортивный комплекс «Армада» в Краснообске. В 2022 году ему удалось увеличить выручку на 22% — до 219,3 миллиона, чистая прибыль при этом составила 33 миллиона. ООО «Армада-Парк» депутата не предоставило отчет о финансах за 2022 год.
В целом выручка Павла Кивы как физлица в 2022 году выросла на 18%, до 223 миллионов, чистая прибыль составила 34 миллиона.
ЖК и столовые
Второе место в списке самых богатых депутатов с доходом в 132 миллиона рублей занял коммунист Николай Машкарин. Он указан гендиректором строительной компании АО «Астон.Стройтрест 43», которая построила ЖК «Астон» в Октябрьском районе. 2022 год для компании прошел не очень успешно — ее выручка упала на 38%, до 538,5 миллиона, чистая прибыль составила 61,2 миллиона.
У Машкарина есть доля в управляющей компании «Фуд-Мастер», которая владеет сетью столовых «Вилка-Ложка» и суши-барами «Рыба.Рис». Судя по финансовым показателям компании, в прошлом году заведения пользовались популярностью: выручка «Фуд-Мастера» составила 124,9 миллиона рублей — это на 35% больше, чем в 2021 году, чистая прибыль — 74,7 миллиона.
Еще одна компания Машкарина, ООО «Аксиома-Капитал», не отчиталась о финансах за 2022 год. В «Контур.Фокусе» указано, что фирма занимается консультированием по вопросам финансового посредничества.
Совокупная выручка Машкарина как физлица в 2022 году снизилась на 7% — до 1,8 миллиарда, чистая прибыль составила 197 миллионов.
Не отчитались о доходах
В тройку лидеров по доходам попал коммунист Сергей Кальченко — согласно отчету, в 2021 году он заработал 97 миллионов рублей. У Кальченко есть доли в 4 компаниях и ИП, но ни одно из юрлиц не отчиталось о доходах за 2022 год. ООО «Специализированный Застройщик "Сд-Берег"», судя по публикациям СМИ, сейчас занимается завершением долгостроя в Томске. Среди других компаний депутата-коммуниста — ООО «СД-Красноармейская», ООО «СД Белозерская» и ООО «Орион».
Общий доход Кальченко как физлица в 2022 году составил 41 миллион, чистая прибыль — 15 миллионов.
Хлеб и зерно
На четвертом месте по доходам — справедливоросс Александр Тепляков: в 2021 году он заработал 84 миллиона. Тепляков — хозяйственник, все его компании связаны с производством зерна и сельским хозяйством. Всего у депутата 11 действующих юрлиц, самое крупное — ООО «Новосибирская продовольственная корпорация». «НПК» занимается агропроизводством, продажей зерна и хлебобулочных изделий. В 2022 году выручка компании упала на 7%, до 18,1 миллиарда, чистая прибыль составила 505 миллионов.
Еще одна крупная компания Теплякова, «Золотой колос», занимается выращиванием зерновых культур. В 2022 году ее выручка упала на 11% и составила 273,4 миллиона, чистая прибыль — 30,8 миллиона. С 2021 года Тепляков владеет элеватором в Бийске — в 2022 году его выручка упала на 2%, до 163,4 миллиона, чистая прибыль составила 19,8 миллиона.
В целом выручка Александра Теплякова как физлица в 2022 году упала на 6% и составила 19 миллиардов, чистая прибыль — 557 миллионов.
Семейный бизнес
Замыкает пятерку богатейших депутатов Заксобрания единоросс Евгений Покровский — в 2021 году он заработал 75,3 миллиона. Евгений Покровский владеет долями в компаниях застройщика «КПД-Газстрой», его сын, депутат горсовета Кирилл Покровский занимает должность директора по развитию в этой же компании.
Так, ООО «СЗ КПД-Газстрой» в 2022 году увеличило выручку на 75%, до 20,1 миллиона, чистая прибыль — 6,4 миллиона. ООО СЗ «КПД-ГАазстрой-Инвест» тоже преуспело в прошлом году: выручка выросла на 16%, до 207 миллионов, чистая прибыль составила 16,3 миллиона. ООО «КПД-Газстрой Сити» увеличило выручку на целую 1000%, сообщает «Контур.Фокус». Выручка компании составила 36,7 миллиона, при этом в плюс выйти не удалось: чистый убыток составил 17,8 миллиона. ООО СЗ «Дск КПД-Газстрой» неплохо справилось с трудностями 2022 года — выручка компании составила 912,3 миллиона (+4% к предыдущему году), чистая прибыль — 353,2 миллиона.
В общем выручка Евгения Покровского за 2022 год увеличилась на 10%, до 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 377 миллионов.
Сын Покровского Кирилл — тоже один из богатейших депутатов, но городского совета. Кроме работы в «КПД-Газстрой», он занимается ресторанным бизнесом и владеет сетью частных клиник.
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