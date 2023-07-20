Бумага, столовые, зерно: на чём и сколько зарабатывают богатейшие депутаты Новосибирского заксобрания

Миллиарды на бумаге

Для анализа мы решили взять 5 депутатов с наибольшим годовым доходом по итогам 2021 года (ведь в 2022-м их декларации засекретили). Тогда больше всех заработал единоросс Павел Кива — почти 2,9 миллиарда рублей. В декларации Кивы есть пометка о том, что внушительный доход был получен от его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

ИП Павла Кивы занимается оптовой торговлей бумагой и картоном. Кроме ИП, Павел вместе с Ириной Кивой владеет ООО «Крафт Трейд»: компания зарегистрирована в 2022 году и еще не отчитывалась о финансах.