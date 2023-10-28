Спортивно-оздоровительный центр построят на Октябрьской магистрали — где он появится

В Центральном районе Новосибирска появится спортивно-оздоровительный центр. Здания хотят построить на Октябрьской магистрали.
Разрешение на строительство объекта выдала мэрия Новосибирска 27 октября этого года. Застройщиком центра выступает ООО «Новый Мир Химметалл», согласно кадастровой карте города, здание появится вблизи театра «Глобус» и улицы Ипподромской.
В документах указано, что площадь центра составит более 1 тысячи квадратных метров, площадь застройки — 371, 26 квадратных метра. В здании построят 5 этажей, в том числе один подземный. Всего в центре разместят шесть помещений. Высота объекта достигает 16,24 метра.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Новый Мир Химметалл» образовали в 2013 году в Новосибирске, соучредителями компании выступают Владислав Крючков и Наталья Хаминич. Последняя также числится гендиректором организации. На конец прошлого года выручка компании составила 0 рублей, чистый убыток — 654 тысячи рублей, баланс предприятия достигает 316,3 миллиона рублей. Наталья Хаминич выступает в том числе руководителем строительных компаний «Альгеба», «Паркхаус» и остальных. Владимир Крючков чистится участником ООО «СибирьИнвест», ООО «Гринарт», ООО «Паркхаус» и других.
Разрешение на строительство центра выдали 27 октября. Оно действует до 14 августа 2024 года.
Накануне стало известно, что мэрия выдала разрешение на строительство апарт-отеля в Кировском районе. Он рассчитан на 71 номер.