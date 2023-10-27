Комнаты с видом: апарт-отель хотят построить рядом с «Мегой» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство апарт-отеля в Кировском районе. 5-этажное здание планируют возвести на улице Мира. Информация об этом размещена на муниципальном портале.

Разрешение на строительство действует до конца января 2025 года. Участок площадью 0,3 Га, на котором будет возведено здание, находится рядом с межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №19, в полукилометре от перекрёстка улиц Мира и Ватутина и в 750 метрах от ТЦ «Мега».