Комнаты с видом: апарт-отель хотят построить рядом с «Мегой» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство апарт-отеля в Кировском районе. 5-этажное здание планируют возвести на улице Мира. Информация об этом размещена на муниципальном портале.
Разрешение на строительство действует до конца января 2025 года. Участок площадью 0,3 Га, на котором будет возведено здание, находится рядом с межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №19, в полукилометре от перекрёстка улиц Мира и Ватутина и в 750 метрах от ТЦ «Мега».
Апарт-отель общей площадью 2081,1 квадратных метров рассчитан на 71 номер. 62 из них — это номера-студии, 9 — апартаменты.
Разрешение на строительство получил «Специализированный застройщик «Мега Апартс»». Получить комментарий директора организации Виталия Темишева НГС не удалось, так как контактов компании нет в открытом доступе. Соучредитель компании Дмитрий Пчела обещал ответить на вопросы НГС в мессенджере, но на момент подготовки материала не прочёл сообщения.
По информации сервиса «Контур.Фокус», «СЗ «Мега Апартс» создано 18 марта 2022 года в Новосибирске. Директор и совладелец — Виталий Темишев, еще 50% фирмы принадлежит Дмитрию Пчеле. На конец 2022 года компания отчиталась о нулевой выручке и чистом убытке в 210 тысяч рублей. Виталий Темишев также является директором ООО «Новомаркетсрой», зарегистрированном 13 марта. Ранее был соучредителем таких строительных компаний как «СМУ Групп», СК «Строй град», фирмы по торговле стройматериалами «Премиум Строй».
Ранее НГС писал о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство 31-этажного апарт-отеля рядом с метро «Студенческая».