Новосибирская компания пыталась получить патент на название песни The Beatles — почему ей отказали

Новосибирская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака OBLADI OBLADA. Служба отказала в регистрации, потому что название почти полностью копирует одноименную песню группы The Beatles.
Заявку подала новосибирская компания АО «Курсор». О причинах отказа говорится в заключении Роспатента:
— Заявленное обозначение «OBLADI OBLADA» является названием песни «OBLADI OBLADA» группы «The Beatles».
АО «Курсор» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, созданием баз данных и информационных ресурсов. Компания зарегистрирована в 2011 году. Учредитель — Лада Лысенко. Выручка «Курсора» в 2022 году составила 36 миллионов рублей, чистая прибыль — 804 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте RusProfile.
Оригинальная песня называется «Ob-La-Di, Ob-La-Da». Роспатент указал, что при вводе в названия, которое пытались зарегистрировать новосибирцы, в выдаче появляется известная песня The Beatles. Авторские права на нее уже зарегистрированы.
— Таким образом, коллегия не может согласиться с доводом заявителя, что для огромного количества людей песня и ее название неизвестны и для них нет никаких ассоциаций с группой The Beatles. Следует отметить, что ассоциации обозначения «OBLADI OBLADA» с песней группы The Beatles являются однозначными, что подтверждается сведениями из поисковых систем сети Интернет, при наборе в поисковой строке этого обозначения все ссылки касаются именно указанной песни группы Битлз, — сообщает Роспатент.
Федеральная служба отказала в регистрации товарного знака, а также отклонила возражение заявителя. НГС обратился в компанию АО «Курсор», чтобы получить комментарий. На момент публикации ответ не поступил.
В прошлом году новосибирское правительство представило местные бренды. Их названия разместили на одном из поездов метро.