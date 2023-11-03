Новосибирская компания пыталась получить патент на название песни The Beatles — почему ей отказали

Федеральная служба отказала в регистрации товарного знака, а также отклонила возражение заявителя. НГС обратился в компанию АО «Курсор», чтобы получить комментарий. На момент публикации ответ не поступил.



В прошлом году новосибирское правительство представило местные бренды. Их названия разместили на одном из поездов метро.