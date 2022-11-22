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Сбрендили: в новосибирской подземке появился поезд с местными торговыми марками — что с ним не так

В список лучших региональных марок попали вуз, производитель сладостей и портал облправительства

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В Новосибирске правительство решило представить местные бренды лицом

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В новосибирском метро запустили очередной агитационный поезд — на этот раз посвященный областным брендам. Мероприятие провели с музыкой, танцами, хоровым пением и выступлением губернатора. Со списком торговых марок, заслуживших такие почести, по ходу дела познакомился обозреватель НГС.

Торжественный запуск поезда, оклеенного изнутри и снаружи тематической агитацией, организовали на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». В эти часы здесь обычно не бывает много людей, так что огороженная красной ленточкой импровизированная сцена и столпившиеся за этой границей гости не слишком мешали пассажирам.

Началось всё с песни во славу Сибири, которую исполнил небольшой мужской хор, одетый в костюмы, очевидно стилизованные под мундиры стрельцов.

От Уральских гор до Дальнего Востока
Пролегла Сибирь — моя земля!
Сила рек, лесов ее просторы
Полюбились сердцу навсегда!

Мужской хор исполнил песню о любви к Сибири

Мужской хор исполнил песню о любви к Сибири

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В тон вокалистам были и танцовщицы, одетые в платья до пола и огромные кокошники. Девушкам, впрочем, была отведена роль второго плана — танцевать перед высокими гостями им не пришлось, и они развлекали оказавшихся на станции пассажиров.

Новосибирцы давно привыкли к рекламным и агитационным поездам. Первые оплачивают крупные компании, которые используют вагоны метро как рекламный носитель. Вторые (просветительского или социального характера) метрополитен предоставляет бесплатно.

Село Федосиха представлено пельменями под маркой «Русский двор»

Село Федосиха представлено пельменями под маркой «Русский двор»

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Нынешний состав неожиданно сочетал характеристики первого и второго, поскольку преимущественно состоял из логотипов и промоматериалов частных предприятий. Но, как говорят в метро, поезд предоставили для этой акции безвозмездно, поскольку мероприятие было организовано городскими властями совместно с Сибирским центром ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) и Роспатентом. В целом такой проект по продвижению ограниченного количества вполне коммерческих предприятий вызвал вопросы, но у областных чиновников были на этот счет свои соображения.

Выступавший первым губернатор Новосибирской области Андрей Травников, например, заявил, что «проект направлен на то, чтобы привлечь внимание к важности регистрации патентов и торговых знаков».

— Многие иностранные марки ушли с российского рынка, и сейчас их замещают наши российские, в том числе и сибирские бренды. В этом поезде лишь немногие. Но поверьте мне, в Новосибирской области таких брендов десятки, — подчеркнул губернатор.

Новосибирский губернатор Андрей Травников спустился в метро

Новосибирский губернатор Андрей Травников спустился в метро

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Выступавший следом руководитель Роспатента Юрий Зубов начал с довольно неожиданного для московского чиновника высокого ранга признания, что ему «очень приятно, что это утро начинается с похода в новосибирскую подземку». Зубов сосредоточился на важности регистрации (в Роспатенте) прав на использование введенных сравнительно недавно новых категорий — географического указания (ГУ) и наименования места положения товара (НМПТ) для «защиты инвестиций и туризма в регионе».

Танцовщицы выступили перед пассажирами

Танцовщицы выступили перед пассажирами

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Речь идет о том, что, подав соответствующую заявку, регион (или отдельный производитель) может добиться включения этого товара или вида художественного творчества в специальный реестр. После чего другие предприниматели уже не смогут использовать эти наименования бесконтрольно. Система подобных защищенных географических наименований была придумана во Франции, но теперь распространена по всему миру. Правда, обычно смысл заключается в том, чтобы защитить любых производителей конкретного региона, а не какие-то конкретные предприятия.

В реестре зарегистрированных ГУ и НМПТ на сайте Росреестра пока не так много участников. Последним по счету, например, там числятся «Урюпинские пуховые изделия». Большая часть зарегистрированных названий вполне вписывается в мировые практики. Роспатентом защищены тагильское пиво, карачаевская баранина, кубанская клубника. Встречаются, впрочем, и неожиданные названия. Так, зарегистрированным НМПТ является новороссийский цемент. Нашлось место и товарам, произведенным довольно далеко от России: винам из долины Напа (США), южноамериканскому писко (слабоалкогольный напиток), кубинскому рому и корейскому красному женьшеню.

В число региональных брендов попали и такие, которые связаны с Новосибирском только местом текущего производства

В число региональных брендов попали и такие, которые связаны с Новосибирском только местом текущего производства

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В самом реестре удалось найти только три наименования из Новосибирской области: федосихинские пельмени (то есть изготовленные в селе Федосиха), карачинская лечебная грязь и ордынская роспись. Но на мероприятии прозвучали еще три названия: минеральные воды «Карачинская», «Дупленская» и «Доволенская». С последними некоторую путаницу создает тот факт, что эту минералку разливают конкретные компании и на сайте ГПНТБ, где дан список новосибирских ГУ и НМПТ, они даны сразу с торговыми знаками. Что в принципе должно противоречить концепции географического упоминания, которое закреплено за территорией, а не за какими-то частными лицами, зарегистрировавшими бренд.

Владелец «Карачинского источника» Владимир Хританков (справа) и Андрей Травников

Владелец «Карачинского источника» Владимир Хританков (справа) и Андрей Травников

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Поскольку шести названий на целый поезд было явно маловато, авторы проекта решили дополнить этот короткий список предприятиями и организациями по своему усмотрению. Так, в комплекте с минеральными водами пришли санатории «Озеро Карачи», «Доволенский» и «Краснозерский». Кондитерскую промышленность региона представляет марка мороженого «Купино» и бренд «Фрутилад». Причем если «Купино» действительно производится в одноименном селе (хотя просто зарегистрированная марка позволяет делать это на любом предприятии), то «Фрутилад» даже не имеет в названии никакой привязки к месту расположения производства.

Рекламу санаториев можно увидеть и внутри поезда, и на станциях

Рекламу санаториев можно увидеть и внутри поезда, и на станциях

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В список региональных брендов попал и НГТУ (это единственный вуз там), и созданный самим новосибирским областным правительством информационный портал «Новосибирь85». Добавить в число новосибирских брендов само правительство Новосибирской области, видимо, не позволила только исключительная скромность авторов проекта.

Поезд будет ходить в новосибирском метро до весны, так что у горожан достаточно времени ознакомиться с его материалами. Благо информации в вагонах всё равно немного. И презентация с участием высоких гостей такому проекту действительно была не лишней. Потому что пассажиры, скорее всего, примут размещенные в поезде материалы за обычную коммерческую рекламу.

Если бренды, представленные в агитпоезде, по большей части прекрасно известны горожанам и так, то часть товаров, появившихся в последние месяцы на полках магазинов, покупатели могут видеть впервые. Как изменилось содержание этих полок, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

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