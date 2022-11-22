Сбрендили: в новосибирской подземке появился поезд с местными торговыми марками — что с ним не так

В новосибирском метро запустили очередной агитационный поезд — на этот раз посвященный областным брендам. Мероприятие провели с музыкой, танцами, хоровым пением и выступлением губернатора. Со списком торговых марок, заслуживших такие почести, по ходу дела познакомился обозреватель НГС.



Торжественный запуск поезда, оклеенного изнутри и снаружи тематической агитацией, организовали на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». В эти часы здесь обычно не бывает много людей, так что огороженная красной ленточкой импровизированная сцена и столпившиеся за этой границей гости не слишком мешали пассажирам.

