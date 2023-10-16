Парфюмерный на ножках: на новосибирских улицах появились мужчины с полными сумками духов — кто они и где берут товар

Люди с сумками





Почти каждый день я хожу через площадь Маркса из дома на работу и обратно. Время от времени на моем пути попадаются странные смуглые бородатые мужчины, которые ходят с большими сумками и предлагают купить духи. Сумки у них переполнены коробками с «Дольче Габбанами» и «Гуччами» «всего за 1500 рублей». И я решила пообщаться с ними и узнать, что они предлагают потенциальным покупателям, и хорошо ли у них берут товар.



Возле метро «Площадь Маркса» замечаю смуглого молодого человека с бородой и большой сумкой в руках. Вижу, что направляется ко мне, радостно вступаю в диалог. Собеседник тоже всем доволен, предлагает товары на любой вкус и цвет. Раскрывает сумку: внутри коробки с духами. Объясняю свою цель — пообщаться и узнать, что за бизнес у него. Взгляд молодого человека гаснет, но он тут же предлагает отвести меня к другим таким же торговцам, которые «готовы, может, будут поговорить».

