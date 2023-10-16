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Репортаж

Парфюмерный на ножках: на новосибирских улицах появились мужчины с полными сумками духов — кто они и где берут товар

Новосибирцы пожаловались, что покупали такой «парфюм» и разочаровывались

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Много торговцев сомнительным парфюмом на площади Маркса и около нее

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В Новосибирске на площади Маркса торгуют всем, чем придется. Там расположено много торговых центров, ларьков и закусочных, точек стихийной торговли. Кроме того, здесь мужчины с большими сумками предлагают прохожим духи. Корреспондент НГС пообщалась с продавцами «духов» из сумок, и выяснила, что за товар предлагают странные мужчины, откуда они его берут, сколько он стоит и кто его покупает.

Люди с сумками


Почти каждый день я хожу через площадь Маркса из дома на работу и обратно. Время от времени на моем пути попадаются странные смуглые бородатые мужчины, которые ходят с большими сумками и предлагают купить духи. Сумки у них переполнены коробками с «Дольче Габбанами» и «Гуччами» «всего за 1500 рублей». И я решила пообщаться с ними и узнать, что они предлагают потенциальным покупателям, и хорошо ли у них берут товар.

Возле метро «Площадь Маркса» замечаю смуглого молодого человека с бородой и большой сумкой в руках. Вижу, что направляется ко мне, радостно вступаю в диалог. Собеседник тоже всем доволен, предлагает товары на любой вкус и цвет. Раскрывает сумку: внутри коробки с духами. Объясняю свою цель — пообщаться и узнать, что за бизнес у него. Взгляд молодого человека гаснет, но он тут же предлагает отвести меня к другим таким же торговцам, которые «готовы, может, будут поговорить».

Мы идем к ГУМу, возле которого стоит целая компания темноволосых мужчин с сумками в возрасте от 16 до 40 лет. Все наперебой кричат, предлагая купить товар именно у них. Один из гомонящих мужчин успокаивается, понимая, зачем я к ним пришла, и обещает все мне рассказать. Представляться они все отказались, что было ожидаемо.

— Я вам все сейчас расскажу, девушка. Все по порядку расскажу. Можете писать, куда хотите, и где угодно публиковать. У него, девушка, товар некачественный, — указывает мне на первого собеседника бородатый продавец. — А у меня товар хороший, очень хороший. Духи держатся долго, ароматы вкусные.

Молодые люди толпились возле ГУМа, а затем разбежались

Молодые люди толпились возле ГУМа, а затем разбежались

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Молодой человек лет 16-ти подбегает ко мне и сует мне в нос тестер, как в «Летуале». Аромат не внушил доверия — напомнил тройной одеколон, но я поблагодарила. Продавец пояснил, что аромат — «брендовый».

— Это Gucci, понюхайте, какой аромат, купите, пожалуйста — настаивает подросток. — Женский аромат.

Я поинтересовалась, откуда они берут товары. Один из продавцов — тот, что оказался самым коммуникабельным, рассказал, что товары заказывает с китайских сайтов и признался, что это откровенная «паль». Но, заметил он, они отличаются хорошим качеством и не выветриваются быстро. Другой сказал, что его товар — ворованный, он торгует тестерами из магазинов косметики. Как и кто их ворует, он объяснить затруднился.

Мужчины рассказали, что духами начали заниматься в 2000-х годах, и в первое время товар у них покупали лучше. Сейчас берут реже, но спрос все равно есть.

— Мы цыгане. В 90-х металл собирали, сдавали, потом вот стали духами заниматься. Вы же знаете историю: со времен Христа торгуем. Когда Христа распяли, цыган вытащил из распятия гвоздь и продал его. Вот с тех пор мы и торгуем, — с улыбкой заявила мне компания торгашей.

Легальная парфюмерия из магазинов сегодня доступна не всем

Легальная парфюмерия из магазинов сегодня доступна не всем

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На вопрос, воруют ли коней и есть ли у них табор, мужчины ответили отрицательно.

— Вы что? Уже не те времена. Раньше коней воровали, в таборе жили. Теперь не так. Другие времена. Я вот сам живу, купил себе недавно четырехкомнатную квартиру, — уверенно сказал молодой человек в строгой рубашке и брюках.

Заметив диктофон, продавцы парфюмом снова начали спрашивать, правда ли я журналист и где выйдет материал, а главный бородатый собеседник заявил, что все, что он сказал — шутка. Как только я попросила сфотографировать их товар, мои собеседники начали быстро разбегаться кто куда.

Молодой парнишка, что сунул мне тестер, попросил вернуть его и потребовал «за интервью хотя бы 50 рублей». Когда я сказала, что у меня нет наличных, продавцы не растерялись — у них есть «безнал». Денег не даю, вежливо прощаюсь и отхожу от разбегающейся компании.

Только через несколько метров я начинаю сознавать, как рисковала. Прощупываю карманы, сумочку: телефон, наушники, карточка, кошелек — вроде бы, все на месте. Поражаюсь своей смелости и тому, что устояла перед «гипнозом», на который периодически жалуются многие жертвы таких торговцев. Возможно, помогли корни прапрабабушки — цыганки, которую мой прапрадедушка Егор выкрал из табора и привез в деревню. Вдруг у меня иммунитет? Шутка, но мало ли.

Что говорят покупатели


По словам продавцов, их товары берут женщины разного возраста. Недовольных клиентов, утверждают они, встречают, но не постоянно. В основном люди жалуются, что аромат слишком быстро испаряется, но товары не возвращают. Но это не удивительно — где пострадавшим искать «магазин на ногах» для предъявления претензий?

— Сталкивалась с такими ребятами. Вели себя настойчиво, приставали. Спокойно говорила, что ничего не нужно, и они со временем отставали, — рассказала читательница НГС Ольга Демидова. — При этом, думаю, что спрос на такие духи все равно есть — все люди разного достатка, и не всем доступны фирменные ароматы.

Фотографировать товары торговцы запретили

Фотографировать товары торговцы запретили

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Сибирячка Ксения рассказала, что однажды купила такой парфюм, но осталась недовольна. Женщина отметила, что сделала это по незнанию и глупости.

— Я в 2010-х переехала в Новосибирск из глухой деревушки Алтайского края. Ничего толком не знала, все было новым. Поступила в аграрный. Девочки многие покупали себе дорогие фирменные духи. У меня на такие денег не было, а быть в теме хотелось. Купила, как сейчас помню, Gucci Envy Me у уличного торговца. Сколько они стоили, не помню. Запомнилось, что аромат отдаленно напоминал оригинал, но был резким, а после — слегка тошнотворным, испарялся за час после того, как его нанесешь. В итоге использовала его как освежитель воздуха, — вспоминает сибирячка.

Еще одна сибирячка пострадала гораздо серьезнее. Примерно 5 лет назад жительница Новосибирска столкнулась с аналогичным продавцом и потратила на парфюм от уличного торговца 5 тысяч рублей.

— Ждала во дворе дома брата, сидела в машине, подошел мужчина. На вид мне показалось, что он не был цыганом. Стал предлагать духи. Якобы он работал охранником и с ним рассчитались духами, или вроде того — не помню точно, это было 5 лет назад. Стал давать бумажки с духами понюхать, и там были действительно классные ароматы. Сказал, что он их продает, — вспоминает жительница Новосибирска. — Я не знаю — я считаю, это был гипноз самый настоящий, потому что я не могла вообще вспомнить лицо этого мужчины. Только дня через два вспомнила, как он выглядит. Купила духи эти, и только потом, минут через 20, до меня дошло, что произошло, когда я отдала ему деньги. Выбросила их в итоге.

Ранее НГС писал о том, что продают в переходе метро станции «Площадь Маркса» — там до сих пор будто 90-е годы. Есть в продаже купальники, нижнее белье, бижутерия, сумочки из кожзама и прочие товары.

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