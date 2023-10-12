Wildberries ввел комиссию за оплату покупок картами

— Создается впечатление, что площадка просто пытается переложить расходы на эквайринг на потребителя, — считает Роман Пархоменко. — Но даже если прием платежей по картам международных платежных систем действительно более обременителен для Wildberries, чем, например, по картам «Мир», это всё равно не является законным основанием для введения дополнительной комиссии. За подобную практику Wildberries может быть привлечен к административной ответственности и получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Также потребители вправе будут потребовать возврата уплаченной комиссии.

