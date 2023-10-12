Wildberries ввел комиссию за оплату покупок картами

С 9 октября на маркетплейсе Wildberries ввели комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Об этом «Ведомостям» сообщил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, эта комиссия — вознаграждение банку, который будет обрабатывать этот платеж. Комиссия введена из-за особенностей операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам.
— На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, — пояснил Колесников. — При оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard).
Партнер коллегии адвокатов
— Создается впечатление, что площадка просто пытается переложить расходы на эквайринг на потребителя, — считает Роман Пархоменко. — Но даже если прием платежей по картам международных платежных систем действительно более обременителен для Wildberries, чем, например, по картам «Мир», это всё равно не является законным основанием для введения дополнительной комиссии. За подобную практику Wildberries может быть привлечен к административной ответственности и получить штраф от 30 до
Wildberries уже вводил комиссию в 2% для держателей карт Visa и Mastercard в августе
Тогда такое нововведение не обрадовало международные платежные системы: гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский пояснял, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России обрабатываются НСПК.
Visa и Mastercard остановили свою деятельность в России в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. В Центробанке тогда поясняли, что выпущенные в России карты этих систем продолжат работать в пределах страны до окончания срока их действия.